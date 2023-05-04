В МИД призвали осудить планы поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном

Захарова: Москва разочарована замалчиванием ООН последствий применения боеприпасов с обедненным ураном

В секретариате ООН готовы закрыть глаза на любые действия Запада в поддержку Киева, призываем открыто осудить планы Великобритании поставки боеприпасов с ураном на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В официальном комментарии на сайте МИД России указано, что несмотря на проведенные к настоящему времени исследования, позволившие установить химические механизмы токсического действия обедненного урана, «коллективный Запад» старается эту тему больше не поднимать. Захарова отметила, что складывается впечатление, что в Секретариате ООН заранее готовы закрыть глаза на любые действия коллективного Запада в поддержку киевского режима.

Москва крайне разочарована тем, что представители секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, говорится в сообщении.

«Призываем секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия», – заявили в МИД России.

Ранее Песков предупредил Британию о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

До этого в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба» сообщалось, что Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном.