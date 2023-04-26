Песков предупредил Британию о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Британию и тех, кто может применить снаряды с обедненным ураном, об ответственности за поставки Киеву, а также использование таких боеприпасов.

По его словам, британцы должны понимать, что им придется нести ответственность за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, а те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они будут наносить непоправимый вред и себе и своим гражданам, передает ТАСС.

Ранее в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба» сообщалось, что Британия направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном.