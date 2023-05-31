Мишустин заявил о многократном росте выпуска оборонной продукции в России для СВО

Мишустин: Оборонный комплекс России многократно нарастил выпуск всего необходимого для СВО

Российский оборонно-промышленный комплекс работает в режиме максимальной загрузки, предприятия не только многократно увеличили выпуск продукции, необходимой для спецоперации, но также совершенствуют ее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин отметил, что параллельно с выполнением целевых заданий оборонная промышленность нашей страны непрерывно совершенствует выпускаемую продукцию. Премьер выразил благодарность всем, кто трудится на оборонных заводах, передает ТАСС.

По словам председателя правительства, российская промышленность должна добиться независимости от иностранных решений. Мишустин напомнил слова российского президента Владимира Путина о необходимости в кратчайшие сроки освоить критические технологии.

Мишустин сообщил, что кабинет министров расширяет поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, отметил он, реализуются программы подготовки кадров по инженерным профессиям. Также компаниям помогают наладить производство, поддержка осуществляется через Фонд развития промышленности, а также специальные инвестиционные контракты и промышленную ипотеку, добавил премьер-министр.

Наиболее важные задачи переводятся в формат мегапроектов, сообщил Мишустин.

Кроме того, важно повысить спрос на российскую промышленную продукцию по всем секторам экономики, сказал он.

Мишустин обратил внимание, что российская промышленность успешно справляется с работой в новых экономических условиях. На стабилизацию ситуации большинству российских компаний потребовалось два-три месяца, констатировал он, отметив, что непрерывный восстановительный рост обрабатывающего комплекса фиксируется с июня прошлого года.

Важно сделать все необходимое, чтобы по итогам года доля обрабатывающего сектора увеличилась в ВВП страны, поручил премьер.

Несмотря на уход ряда зарубежных брендов, торговая сфера проявила устойчивость, акцентировал Мишустин, обратив внимание, что товары, необходимые людям, сохранились на полках магазинов.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что все возможные ресурсы российских оборонных предприятий направлены на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа.