Мантуров: Все ресурсы ОПК направлены на кратно выросший оборонзаказ

Все возможные ресурсы российских оборонных предприятий направлены на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, сообщил вице-премьер Денис Мантуров.

Мантуров в ходе правительственного часа, не приводя цифр «по понятным причинам, сообщил, что «гособоронзаказ вырос кратно». По его словам, чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы, передает РИА «Новости».

Вице-премьер подчеркнул, что российская оборонка, а также гражданские предприятия, привлеченные к выполнению ГОЗ, расширили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.

По его словам, усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента выпуск приоритетной продукции в кратчайшие сроки удалось увеличить в разы. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО, подчеркнул он.

Мантуров отметил, что удалось наладить постоянный контакт между выездными бригадами предприятий ОПК и генконструкторов с военными подразделениями. В результате появилась возможность улучшать характеристики вооружений, внося коррективы в перспективные разработки.

Как сообщил вице-премьер, за 2022 год освоен выпуск более 1 тыс. продуктов электроники. Долю отечественной продукции на внутреннем рынке в нынешнем году планируется удвоить, сказал он. «Ставим задачу к 2030 году нарастить свое присутствие до 70%», – добавил вице-премьер.

Также Мантуров сообщил, что около 150 грузовых судов планируется построить в России до 2027 года в рамках проекта льготного лизинга. Речь идет о танкерах и зерновозах, контейнеровозах, баржах, буксирах, сухогрузах, в том числе арктического класса. Это будет способствовать переориентации экспортных потоков через акватории Азовского, Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей, объяснил он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД потребовал жестко пресекать использование незаконных теневых схем и хищение бюджета.