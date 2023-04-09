Российские войска за сутки уничтожили более 420 украинских военных

Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила более 420 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Отмечается, что всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Торское, Терны и Серебрянка ДНР.

Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе.

Как указали в ведомстве, на Донецком направлении в течение суток уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное ДНР. В районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны.

«За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Кроме того, в ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2». Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.