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ВС России уничтожили хранилище с 70 тыс. тонн топлива ВСУ
МО России: В районе Запорожья уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива украинских войск
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Российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе, сообщило Минобороны России.
По сообщению ведомства, в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом уничтожено хранилище с 70 тыс. тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ в Донбассе, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в районе города Очакова Николаевской области поразили склад боеприпасов ВСУ.
Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать
Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют.
По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации.
ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении
Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении
Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении.
Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России.
Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований.
Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.
Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений.
Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ.
Участник захвата храма УПЦ в Киевской области умер после нападения на священника
Напавший на священника УПЦ в Киевской области мэр Кагарлыка Иван Семцов умер во время захвата храма
Во время захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Липовец в Киевской области один из нападавших, замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов, сорвал крест у священника, после чего умер, сообщили в союзе православных журналистов.
По данным союза, Семцов организовал захват храма со старостой села Липовец Василием Тысленко. Он вырвал крест у священника, бросил крест на землю, после чего скончался, передает РИА «Новости».
Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались захватить их.
Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО
Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери
Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости».
По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.
Захарова отметила примечательный факт в реакции Запада на убийство Татарского
Захарова заявила, что западные страны так и не осудили убийство Владлена Татарского
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За шесть дней, которые прошли с убийства российского военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), никто из западных «радетелей» за свободу СМИ не выступил с осуждением теракта и даже не выразил сочувствия пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале указала, что морально деградировавшая подозреваемая вызывает у Запада куда большее сочувствие, там из нее пытаются лепить образ жертвы.
Также она отметила, что Запад предпочитает не замечать закрытия российских СМИ в Европе, указав, что патологическое лицемерие стало традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. По ее словам, это особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ.
«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг – оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов. Судя по всему, на этом они не остановятся», – добавила Захарова.
Военный корреспондент Владлен Татарский, погибший во время взрыва в кафе Петербурга, в субботу был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве с воинскими почестями.
Напомним, Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин) погиб 2 апреля во время творческого вечера в кафе Петербурга. Взрыв произошел после того, как Татарскому подарили статуэтку со вмонтированной бомбой. Позже была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. Она находится под арестом.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных
Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими
Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.
Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС.
Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
В США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
Глава Курчатовского института заявил, что в США не смогли разгадать рецепт сплава российских двигателей РД-180
В США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, много лет безуспешно пытались разгадать состав сплава, из которого они сделаны, сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Ковальчук отметил, что много лет американцы покупают двигатели РД-180, «разбирают, собирают, а металл сделать не могут», передает РИА «Новости».
Он отметил, что сложность с созданием сплавов для производства двигателей характерна и для авиастроительной отрасли, что ограничивает количество стран, которые могут делать двигатели для истребителей. Глава Курчатовского института привел в пример работу турбины в самолете, которая состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают «дичайшие механические нагрузки».
«Если оторвется одна лопатка, самолет рухнет или развалится. Но (турбинная лопатка) крутится на протяжении многих… тысяч часов, самолет летает по много лет, а почему – потому что можно сделать сплав. Так вот, мало кто может это сделать и сегодня», – рассказал он слушателям лекции. «Природоподобные технологии и решение проблем современного мира» в политехническом университете Петра Великого.
Ранее бывший глава Роскосмоса Рогозин сообщал, что в ответ на американские санкции Россия прекратила поставку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием
Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС.
Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт».
До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
СМИ: Киев отправил в Артемовск элитные войска
NYT: Киев бросил под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывал при контрнаступлении
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Власти Украины были вынуждены перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении, и это привело к «стратегическим издержкам» для Киева, сообщили СМИ.
Как утверждает газета New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы США по Украине, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска, угрожавшие путям снабжения, передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что в итоге Киев направил в Артемовск элитные подразделения, которым «удалось оттеснить российские силы достаточно далеко от дорог, что позволило обеспечить пополнение запасов солдат в городе и эвакуацию раненых», но привело к стратегическим издержкам для Украины, стремившейся сохранить своих наиболее подготовленных военнослужащих для контрнаступления.
Ранее боец российских штурмовых формирований рассказал, что помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники.
Италия захотела пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл»
FT: Италия намерена пересмотреть сделку по продаже НПЗ компании «Лукойл» из-за «обеспокоенности» США
США неофициально попросили Италию подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю нефтеперерабатывающего завода Isab компании «Лукойл» на Сицилии, пишет The Financial Times.
Как указывает издание, Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с продажей нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab на Сицилии «малоизвестному фонду на Кипре». Российская компания сумму сделки не называла, но The Financial Times пишет, что она оценивается в 1,5 млрд долларов, передает РБК.
Ожидалось, что сделка будет закрыта 31 марта, но итальянские власти тратят дополнительное время на рассмотрение всех ее деталей, особенно после того, как США неофициально обратились к Риму с просьбой подтвердить, что Россия не имеет отношения к покупателю НПЗ, сказали источники издания.
Газета пишет, что высокопоставленный руководитель итальянской энергетической компании встревожен тем, что неизвестные инвесторы, управляющие компанией на Кипре, могут приобрести стратегический для Рима актив.
Между тем, в GOI Energy заявили, что состав инвесторов компании «исключительно греческий, израильский и кипрский».
Госдеп заявил, что Лукойл не подпадает под американские санкции, но необходимо тщательно изучать любые сделки с участием российских энергетических активов.
Напомним, компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Isab в Италии группе G.O.I. Energy, ожидалось, что сделка будет закрыта до конца марта 2023 года.
До этого несколько тысяч человек вышли на протесты закрытия завода ISAB на Сицилии.
Российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25
Минобороны: Российский летчик за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и одного Су-25
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Российский летчик Су-27 за один боевой вылет сбил два украинских вертолета и штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны.
Летчик по имени Алан (фамилию Минобороны не уточняет) рассказал, что это произошло во время стандартного патрулирования в районе переднего края.
Алан рассказал на видео, которое публикует военное ведомство в своем Telegram-канале, что сначала обнаружил две воздушные метки, по характеристикам он определил их два вертолета Ми-24. Летчик рассказал, что принял все необходимые меры: сближение, постановку на атаку и уничтожение.
А в другом районе он обнаружил еще три цели – штурмовики Су-25. Алан сказал, что во время атаки две цели «не дошли до района выполнения задания, развернулись, потому что условия создал такие, что плачевно для них бы закончилось».
«Одна цель все-таки решила попробовать атаковать, у нее тоже не получилось. В итоге 3:0 в мою пользу», – заключил летчик.
Ранее Минобороны сообщало, что российские истребители сбили в Донецкой народной республике (ДНР) МиГ-29 ВСУ, а также вертолет Ми-8.
ВСУ из-за нехватки боеприпасов стали собирать российские неразорвавшиеся снаряды
WP: ВСУ из-за острого дефицита боеприпасов собирают российские неразорвавшиеся снаряды
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за острого дефицита боеприпасов вынуждены ограничивать их применение на поле боя, сообщают американские СМИ.
По данным The Washington Post, нехватка боеприпасов в ВСУ достигла критического уровня. Американское издание сообщает, что украинские военнослужащие даже ищут неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных территориях, передает ТАСС.
Цели для артобстрелов украинской стороне приходится выбирать более тщательно, для контратак боеприпасов не хватает. Так, по информации издания, артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады на востоке Украины раньше выпускал более 20-30 снарядов в день из произведенных в СССР гаубиц, а сейчас – всего один или два, либо вообще ни одного.
Источник WP утверждает, что ВСУ выпускают около 7,7 тыс. артиллерийских снарядов в сутки. Российские Вооруженные Силы, как сообщается, – втрое больше.
Боеприпасы для украинских орудий советского производства не поставляются уже давно. Украине приходится полагаться на снаряды, поставляемые Западом, однако ее у Киева гораздо меньше, уже скоро и эти запасы иссякнут.
Соединенные Штаты ищут по всему миру запасы артиллерийских снарядов советского производства, но, как отмечается в статье, их транспортировка может занять месяцы. Многие страны, продолжает WP, не решаются продавать Украине имеющиеся у них боеприпасы калибра 152 мм и 122 мм, поскольку не хотят портить отношений с Россией. Иногда такие поставки осуществляются через продажу третьим странам.
Бывшие государства – члены Организации Варшавского договора, которые сейчас входят в состав НАТО, «имеют возможность производить снаряды, но не в таких масштабах», говорится в публикации. Речь идет о Болгарии, Польше и Словакии.
Также в статье говорится, что украинские военные изготавливают пули и мины для беспилотников на 3D-принтерах. Газета отмечает, что в одном случае во время разборки взорвалась мина, погибли два человека.
Ранее в субботу бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил о кризисе на Украине, вызванном нехваткой боеприпасов, и призвал всех иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, вернуться домой.
Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной
Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной
Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит».
Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости».
По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен.
Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной.
Боец ВС России рассказал о тактике украинских войск под Кременной
Боец ВС России с позывным «Зенит»: Киев бросает на первую линию обороны под Кременной солдат теробороны
Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны и бережет подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил боец с позывным «Зенит».
По словам военного, на первой линии обороны с украинской стороны в основном стоит территориальная оборона, также на этом участке фронта замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) они берегут, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу российские военные взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.
В США предупредили об опасности для ВСУ из-за утечки информации из Пентагона
The War Zone: Россия получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки секретных документов
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Разведка России получила важную информацию из-за недавней утечки от Пентагона о предстоящем украинском наступлении, которая окажется опасной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The War Zone.
Издание со ссылкой на бывшего американского офицера пишет, что информация, которая «утекла» из Пентагона, поможет российским военным аналитикам из разведки представить планы Украины на будущее контрнаступление, передает Ura.ru.
По его словам, секретные документы помогут ВС России узнать, как украинские силы будут действовать во время своего наступления, и какие именно подразделения ВСУ будут в нем участвовать.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. СМИ сообщали, что власти США работают над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга добиться этого не удалось.
Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока.
Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов.