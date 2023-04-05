Командир «Ахмата» Алаудинов: Киеву не хватит трех армейских корпусов для захвата Крыма

Киеву не хватит накопленных трех армейских корпусов, чтобы выполнить план по захвату Крыма, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».

Он напомнил, что на данный момент идет разговор о том, что Украина собрала примерно 60 тыс. человек, а затем пояснил, что для того, чтобы «освободить» Крым, ВСУ должны иметь почти такое же количество сил и средств для закрепления, передает РИА «Новости».

«Оставляя весь участок, который они якобы собираются захватить, чтобы он был все время прикрыт, чтобы мы не могли его отрезать, чтобы они не попали в тот же котел, в который они любят попадать», – пояснил Алаудинов.

По его мнению, собранными силами Украина может ударить лишь на каком-то участке.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как России с помощью «языка силы» удалось вынудить США держаться подальше от Крыма.