Российские военные сорвали контратаки на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного

ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного, общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военных и наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, на донецком направлении ВС России пресекли попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики.

Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также большое количество бронетехники и радиолокационную станцию.

В то же время на купянском направлении российские войска уничтожили подразделения противника в Каменке, Кисловке Харьковской области и Стельмаховке Луганской народной республики. Возле Артемовки, Тимковки, Синьковки и Котляровки пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.

В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении были поражены подразделения противника возле поселка Островское Луганской народной республики, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. Уничтожено до 75 украинских военнослужащих и техника.

Также на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Новополье и Успеновке Донецкой народной республики. В Новомайорском пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки противник потерял свыше 85 украинских военнослужащих и технику.

Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка в ДНР уничтожены склады боеприпасов.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30, сообщили в Минобороны России.

Всего за сутки ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.

Средствами ПВО в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотников в Харьковской области, в Луганской народной республике и Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».