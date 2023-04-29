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ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
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Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Бывший американский офицер озвучил потери изначального состава ВСУ
Бывший офицер КМП США Риттер заявил о потерях 80% ВСУ от их изначального состава
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Украина уже не сможет восполнить потери среди военных, поскольку потеряно 80% украинских бойцов от изначального состава, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что проблема заключается в том, что у Украины была регулярная армия в размере 260 тыс. человек в самом начале. По его словам, сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и с таким же уровнем подготовки уже не найти им замены, передает РИА «Новости».
Как указал офицер в отставке, российские войска прошли подготовку и оснащены всем необходимым, тогда как ВСУ сейчас в основном состоят из плохо обученных мобилизованных местных жителей.
Риттер добавил, что Украина оказалась в трагической ситуации из-за неспособности продолжать оборону, а украинский лидер Владимир Зеленский говорит о планируемом контрнаступлении, но Киеву вряд ли это удастся при его ресурсах.
В понедельник военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших.
Несостоявшийся пресс-секретарь Зеленского уничтожен под Кременной
Украинский журналист Александр Бондаренко, принимавший участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожен под Кременной в ЛНР, сообщили военкоры.
Под городом Кременная в Луганской народной Республике (ЛНР) ликвидирован украинский журналист Александр Бондаренко, который вступил в ряды ВСУ, пишет «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Александр Бондаренко в 2007-2011 годах работал в украинской редакции БиБиСи, а летом 2021 года его обсуждали как потенциального кандидата в пресс-секретари Зеленского.
Ранее сообщалось, что нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации.
Bild: Германия готовит боевых байдарочников ВСУ для форсирования Днепра
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Киев намерен использовать малые оперативные спецподразделения на байдарках для форсирования реки Днепр, сообщили немецкие СМИ.
Bild со ссылкой на источник пишет, что Украина с января 2023 года закупает специальную технику и привлекает экспертов для форсирования Днепра.
Один из немецких инструкторов рассказал, что обучил около 40 украинских военных. В распоряжение Bild попали фотографии из тренировочного лагеря на востоке Украины, где спецназ ВСУ учат грести на байдарках и высаживаться в полном боевом снаряжении.
Киевский режим считает, что байдарки являются самым подходящим средством для форсирования Днепра, поскольку они бесшумные, имеют малые габариты, и их трудно заметить ночью. Кроме того, на борт каждой байдарки наносят специальное покрытие для того, чтобы их нельзя было обнаружить прибором ночного видения.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра.
Эксперт: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ
Военный аналитик Кнутов: ВС России нанесли удары по штабам и базам ВСУ с целью срыва наступления в Донбассе
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Вооруженные силы России нанесли массированные удары по штабам и базам украинской армии с целью срыва анонсированного Киевом наступления в Донбассе, рассказал военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Кнутов рассказал в беседе с «Московским комсомольцем», что ВКС России продолжили решение задач по срыву анонсированного Киевом наступления и 27-28 апреля нанесли массированные удары по объектам в ряде регионов Украины. Он уточнил, что наиболее успешно отработанной целью стал штаб в Николаеве, где в результате ракетного удара погибли несколько десятков украинских и натовских офицеров.
Он пояснил, что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях, .поэтому удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным.
Кроме того, в ночь на пятницу ракетные удары ракетами большой дальности Х-101, Х-555 со стратегических ракетоносцев Ту-95МС были нанесены по Киеву, Днепропетровску, Кременчугу, по военным объектам в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Военный эксперт уверен, что ночные удары являются «элементом предупредительных мер», которые Россия сейчас принимает с целью срыва масштабного наступления Украины на юге и Донбассе. Он также выразил уверенность, что сочетание различных форм и методов применения тяжелой артиллерии, корректируемых планирующих авиабомб большой мощности, а также высокоточных крылатых ракет – это все позволяет в совокупности нанести противнику серьезный ущерб, ослабить силу наступления.
Он призвал не забывать, что ранее удары также наносились по местам складирования боеприпасов, горюче-смазочных материалов, местам скопления личного состава, боевой техники – это все вкупе способно помешать противнику успешно атаковать.
Кнутов также пришел к выводу, что последние удары по Украине показали, что ПВО противника в серьезных «дырах» и «проплешинах». Более того, у ПВО ВСУ пока нет эффективной защиты от наших крылатых ракет.
Напомним, в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал предполагаемую дату контрнаступления ВСУ.
США начали размещать на Украине датчики ядерных взрывов
NYT: США развернули на Украине датчики для обнаружения радиационной активности
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США устанавливают сенсоры на территории Украины, способные фиксировать радиационную активность, определять место, силу и последствия ядерного взрыва, сообщила газета The New York Times.
Издание со ссылкой на группу экспертов по ядерным ЧС Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США пишет, что устанавливают сенсоры по всей Украине, передает РИА «Новости».
В США считают, что датчики помогут определить ответственную за возможный ядерный взрыв сторону, если оружие будет доставлено с помощью ракеты. Эксперты американского ведомства отметили, что в случае ядерной катастрофы на Украине анализ ученых доставят правительству США и центрам принятия решений на Украине для защиты здоровья и безопасности общественности.
Как напоминает газета, в ходе состоявшихся на текущей неделе в сенате слушаний руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго Джилл Хруби упомянула, что США развернули на Украине сеть датчиков для обнаружения радиационной активности.
Ранее замминистра обороны США Каль заявил, что у России нет оснований применять ядерное оружие в конфликте на Украине.
До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва следит за эволюцией доктринальных документов стран Запада, допускающих рост в них количества сценариев, разрешающих применение ядерного оружия, но российская доктрина не допускает двойных толкований.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал американские власти вернуть все размещенное за границей ядерное оружие на родину.
Полянский: Россия решает проблемы украинок, у которых изымают детей в ЕС
Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о проблемах украинских беженок в Европе с ювенальной юстицией
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Воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН, было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок. Они были опубликованы в англоязычных соцсетях с хэштэгом #EuropeStealsChildren, был также создан специальный почтовый ящик europestealschildren@gmail.com.
Первый зампостпреда России при ООН отметил, что по итогам месяца было получено много обращений не только от украинских беженок, что говорит о том, что воровство детей у уявимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.
Россия опубликовала обращения украинок Эмилии Журбы (Финляндия), Тамары Зандфос (Германия), Оксаны Буратевич (Германия), Юлии Панасенко (Испания), а также передали Генсекретарю ООН письмо от живущей в Великобритании польки Брыгиды Адамской. По рассказам этих женщин, отобранные у них дети находятся в приютах и содержатся в плохих условиях. Посольства их стран бездействуют, намекая на чувствительный «политический» контекст, заявил Полянский.
«Отмахнуться» от их проблем по-человечески очень сложно, хотя я прекрасно понимаю, что прямого отношения к нашей работе они не имеют. Судя по первым откликам, наши публикации наделали в этих странах много шума, очень хочется верить, что они поспособствуют возвращению детей матерям», – написал дипломат.
Полянский также считает, что без участия неравнодушных активистов и неправительственных организаций не обойтись, и в свою очередь пообещал передать полученную российскими дипломатами информацию.
Ранее украинские СМИ сообщили, что участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев ювенальными службами европейских стран, а также лишения украинцев родительских прав.
Правозащитница Шеслер рассказала газете ВЗГЛЯД, почему украинские беженцы оказались беззащитны перед ювенальной юстицией ЕС.
Взрыв прогремел в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, к месту ЧП приехали скорые и полицейские, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Украинские Telegram-каналы сообщают о сильном взрыве в Николаеве, до этого, по словам очевидцев, якобы произошла сильная перестрелка, передает РИА «Новости».
Также опубликовано видео скопления скорых и полицейских автомобилей на предполагаемом месте взрыва.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.
МИД отреагировал на выдвинутые Киевом условия для запуска аммиакопровода в Одессу
Замглавы МИД Вершинин: В Москве отвергли выдвинутые Киевом условия по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
В Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода «Тольятти – Одесса», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
По его словам, в Москве аммиак всегда являлся частью выгодного для обеих сторон коммерческого проекта, выдвижение политических условий со стороны киевского режима недопустимо, передает РИА «Новости».
Также Вершинин напомнил, что с сентября 2023 года Киев доносит до Москвы некие политические требования, причем не напрямую, а через посредников.
«Они были разнообразные, мы их все отвергали, и сегодня отвергаем», – заключил он.
Напомним, запуск трубопровода Тольятти – Одесса для экспорта российских аммиачных удобрений не был осуществлен.
Беженка с Украины в поисках отношений разделась в британском телешоу
Bristol Post: Беженка с Украины в поисках романтических отношений разделась в эфире британского телешоу Naked Attraction
Беженка с Украины приняла участие в британском телешоу с обнаженными участниками о поиске партнера для романтических отношений Naked Attraction, сообщило издание Bristol Post.
Как сообщает издание, по правилам телешоу, главный герой Naked Attraction, которым в этот раз стала беженка с Украины Мария, должен выбрать одного из участников, чтобы после эфира вместе пойти на свидание и попробовать построить романтические отношения. Участники телешоу знакомятся, будучи обнаженными, и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге, передает РИА «Новости».
Во время эфире Мария заявила, что якобы была вынуждена переехать в Британию, так как опасалась за собственную жизнь. По ходу передачи девушка отвергла несколько претендентов на свидание, но в итоге согласилась составить пару одному из участников. Телешоу вышло в эфир в эту среду на телеканале Channel 4.
Ранее британки пожаловались на уводящих из семей супругов украинских беженок.
В США предупредили Украину о последствиях удара по Москве
Экс-разведчик ВС США Риттер: В случае удара ВСУ по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение
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В случае гипотетического удара Вооруженных сил Украины по Москве началась бы настоящая война и Киеву грозило бы разрушение, выразил мнение бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам Риттера, США якобы пытаются предупредить власти Украины, что в случае нападения на Москву начнется настоящая война, и «вы все умрете». Он, в частности, выразил уверенность, что в случае удара Киева по Москве президент Украины Владимир Зеленский погиб бы в течение пары недель, передает РИА «Новости».
В ходе разговора бывший разведчик Вооруженных сил США упомянул бомбардировки Ирака американскими войсками. Он отметил, что в то время вооруженные силы США наносили удары не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом, считает бывший американский военный разведчик, случилось бы то же самое.
Напомним, в марте американский полковник рассказал о подготовке ВСУ к удару по России.
Украинские беспилотники повредили четыре цистерны с топливом в Севастополе
Глава Севастополя Развожаев заявил, что украинские БПЛА повредили четыре цистерны с топливом
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В результате атаки украинских БПЛА в Севастополе повреждены четыре цистерны, остальные были изолированы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в настоящее время пожар фактически локализован, бедствие не влияет на ход снабжения города топливом, так как те самые резервы не использовались для поставок топлива на автозаправки.
Также Развожаев отметил, что на данный момент специалисты Роспотребнадзора начали замерять показатели предельно допустимой концентрации загрязнений в воздухе на территории микрорайона Казачья Бухта.
Кроме того, глава Севастополя отметил героическую работу пожарных, которые действовали слаженно и быстро, подавляя пожар четвертого ранга. Он также заметил, что работы по тушению еще не окончены, но главное, что никто не пострадал.
Как отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, все проведенные в микрорайоне замеры будут отражены на сайте Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Ранее губернатор Севастополя сообщил о пожаре в районе Казачьей бухты из-за БПЛА, в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте горит резервуар с топливом.
Киев объяснил Китаю, как остаться сильным игроком на международной арене
В офисе Зеленского призвали Пекин дистанцироваться от России
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Китаю необходимо дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком на международной арене, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире канала «Рада».
Он отметил, что Пекин год не мог определиться с позицией по вопросу СВО, однако сейчас ему необходимо сделать выбор, передает РИА «Новости».
«Или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне и тогда постепенно будет терять влияние, в том числе и экономическое», – сказал Подоляк.
Для Киева важно, чтобы Китай не помогал России экономически, в том числе не участвовал в российском ВПК, не выступал в качестве информационного или дипломатического агента России.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Зеленским является значимым шагом в сторону политического урегулирования украинского кризиса.
Сальдо оценил возможности ВСУ форсировать Днепр
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Группировки ВСУ фиксируются на правом берегу Днепра в Херсонской области, однако не имеют возможности форсировать реку и закрепиться на левобережье, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В Telegram-канале он отметил, что вброс о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра является элементом информационной войны. В данный момент на правом берегу российскими военными действительно наблюдаются части и подразделения противника, но они не столь многочисленны, как хочет продемонстрировать пропаганда преступного киевского режима.
Также Сальдо отметил, что форсировать реку чрезвычайно трудно, так как на левом берегу стоят российские бойцы, они воодушевлены и готовы встретить врага, дав ему молниеносный и разительный отпор.
Ранее сообщалось, что ВСУ в последние пару дней активно перемещают силы в Николаевской и Херсонской областях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сообщения о занятии ВСУ плацдарма на правом берегу Днепра и планами на контрнаступление в целом, связаны с вывозом ценного промышленного оборудования с предприятий Запорожья.
Украинских солдат заставили писать рапорты о захоронении на позициях
Пленный: Украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой в случае гибели захоронить останки на боевых позициях
Украинских солдат заставляют писать рапорты начальству с просьбой в случае гибели произвести захоронение их останков на боевых позициях, рассказал военнослужащий 100-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Киндюк, попавший в плен на Кременском участке фронта в Донбассе.
Пленный рассказал, что украинских солдат заставляли писать рапорты с просьбой произвести захоронение их останков на боевых позициях. Украинский военнослужащий признался, что не знает, в каких целях это делалось. Он предположил, что дело в нежелании властей выплачивать родственникам погибшего компенсации под предлогом того, что погибший якобы пропал без вести. Киндюк уточнил, что сейчас его семье уже не приходят деньги, не смотря на то что он находится в плену, но, скорее всего, числится на Украине пропавшим без вести, передает РИА «Новости».
Накануне офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 80% изначального состава. Ранее в Сети разошлись кадры переполненного военного кладбища в Днепропетровске.
Зеленский заявил о планах «вернуть» Крым одним маневром
Yle: Зеленский заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению в направлении Крыма
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Идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым, заявил украинский президент Владимир Зеленский финскому изданию Yle.
Согласно публикации, Зеленский заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению, которое якобы позволит ВСУ оттеснить российских военных и вернуть Крымский полуостров, передает РИА «Новости».
При этом Зеленский отметил, что успех ВСУ будет главным образом зависеть от поставок западного оружия, однако конфликт может продолжаться годами или даже десятилетиями.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
До этого он же заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское.
Спикер МИД Мария Захарова назвала слова Подоляка экстремистскими и добавила, что опустошительные набеги и безжалостное истребление мирного населения – это и есть методы представителей киевского режима.