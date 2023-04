Пушилин заявил, что Запад вынудит Киев начать контрнаступление В Италии закрыли дело о «русских деньгах» партии «Лига» «Репубблика»: В Италии закрыли дело о «русских деньгах» партии «Лига» 27 апреля 2023, 15:24 Текст: Александра Юдина

Миланский суд удовлетворил поданное в январе ходатайство прокуратуры и закрыл дело о предполагаемом финансировании партии «Лига» из России, сообщает газета «Репубблика». Уточняется, что лидер оппозиционной партии «Лига» Маттео Сальвинии написал в своем Twitter (запрещен в России), что уже не ждет извинений, однако намерен подать иск о клевете в связи с обвинениями в том, что партия, подписавшая в 2017 году подписала меморандум с «Единой Россией», получала какое-либо иностранное финансирование, передает ТАСС. Напомним, летом 2019 года прокуратура Милана нашла улику в «деле о российских деньгах» для партии «Лига» и начала расследование в отношении президента итальянской ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлуки Савоини, соратника лидера «Лиги» Маттео Сальвини, по подозрению в международной коррупции. До этого издание Buzzfeed опубликовало материал, где сообщалось, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Сам Сальвини опроверг публикацию BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России. Однако прокуратура Милана открыла расследование о предполагаемом финансировании «Лиги».В Кремле на это заявили, что «никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки».

В Германии признали провал санкций против российского неба Wirtschaftswoche: Запад не смог подавить российский авиапарк

Фото: Arnulf Hettrich/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Имеющиеся данные о перемещениях в воздушном пространстве над Россией указывают на то, что санкции на нем не сказались, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche. Издание сравнило показания перелетов в российском небе с апреля 2022 года, когда ограничения только вступили в силу, с движением с конца марта 2023 года, и не обнаружило существенных различий, передает RT. Также в журнале отмечено, что коллективный Запад рассчитывал осадить российский авиапарк, так как три четверти его самолетов производилось за рубежом. Wirtschaftswoche подчеркивает, что в данный момент становится очевидно, что западные страны недооценили решимость России. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны хотели «приземлить» российский авиафлот и начали грубо нарушать условия заключенных ранее договоров, но России удалось сохранить свой авиапарк и расширить выпуск отечественной техники. В ЕК заявили об угрозе для критической инфраструктуры Евросоюза Фон дер Ляйен заявила, что критическая инфраструктура ЕС находится под угрозой

Фото: IMAGO/Rainer Keuenhof/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Евросоюз полагает, что его подводная энергетическая и коммуникационная инфраструктура находится под угрозой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен на пресс-конференции мини-саммита глав девяти государств Северного моря в бельгийском порту Остенде, посвященного развертыванию новых морских парков ветряков, отметила, что ЕК тесно сотрудничает с НАТО по снижению этой угрозы, сейчас действует экспертная группа, которая занимается защитой этой критической инфраструктуры, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в штаб-квартире НАТО будет создана координационная группа по защите критической подводной инфраструктуры. Новости СМИ2 Экономист: США и ЕС придется расплачиваться за кражу российских активов

Фото: Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Россия не отбирает активы у иностранцев, а замораживает их. Это вынужденная мера, которую необходимо принять для компенсации убытков отечественных компаний за рубежом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Антон Любич. Ранее Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за границей. «Важно понимать, что озвученное решение не подразумевает изъятие доли иностранцев в компаниях. Речь идет о временном управлении активами со стороны Росимущества. Фактически обсуждается стандартная заморозка. Причем принятие указа – дело во многом вынужденное и обусловленное действиями недружественных стран в отношении РФ», – рассказал экономист Антон Любич. «Само решение преследует две цели. Во-первых, необходимо исключить использование чувствительных активов в нашей стране в ущерб интересам национальной безопасности. Во-вторых, важно компенсировать возможные потери российских инвесторов за рубежом в случае незаконного изъятия отечественных активов в других странах», – отметил эксперт. «Конечно, данная мера служит и предостережением западным странам от дальнейших недружественных действий. В частности, от посягательства на суверенную собственность РФ и частное имущество российских предпринимателей и компаний в обход международного права. И если США и ЕС продолжат следовать выбранному курсу, то расплачиваться за это будут уже их граждане, чьи деньги находятся в России», – акцентирует собеседник. «Пока под действие указа попали две энергетические компании «Юнипро» и «Фортум». Вероятно, выбор пал на эти предприятия в связи с тем, что данный сектор экономики в целом является крайне чувствительным для национальной безопасности России», – резюмирует Любич. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. В преамбуле документа говорится, что он обусловлен необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на незаконные действия США и других стран. Как следует из указа, в случае лишения или ограничения прав собственности России, ее граждан или компаний, правительство РФ имеет право ввести временное управление в отношении имущества и активов лиц из недружественных стран. По умолчанию контролировать данную собственность будет Росимущество. Этим же указом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление в ответ на недружественные действия ряда государств в отношении РФ. В него на данный момент вошли три пункта, касающиеся долей зарубежных акционеров в двух энергетических компаниях: «Юнипро» и «Фортум». Речь идет о «дочках» международных холдингов в РФ. В частности, во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и более 98% акций «Фортума». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что указ зеркально отражает действия, предпринимаемые недружественными странами, а его цель заключается в том, чтобы сформировать компенсационный фонд на случай подобных действий за рубежом. При этом, отмечают в Кремле, список может быть расширен. Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал изъятие российских активов на Западе беспределом, подчеркнув, что у Москвы не дрогнет рука ответить по принципу «око за око». В Совфеде оценили перспективы зерновой сделки после атак на Севастополь из порта Одессы Сенатор Долгов: Киев использует гуманитарные миссии для военных провокаций

Фото: STELLA/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Невыполнение наших требований в рамках зерновой сделки и намеренное использование гуманитарного коридора для военных атак склоняет Россию к выходу из соглашения. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на Севастополь ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки. «Совершенно очевидно, что использование гуманитарного коридора и порта Одессы для атаки на пункт базирования Черноморского флота в Севастополе – это очередная провокация и попытка прикрыться гуманитарной сделкой в военных целях. Украинские власти делают это абсолютно намеренно, точно так же, как использовали в военных целях миссию ОБСЕ и осуществляли переброску военных на машинах скорой помощи», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Полагаю, это делается для того, чтобы спровоцировать нас на резкие шаги в отношении зерновой сделки. Безусловно, такие провокации требуют жесткого ответа, но принимать непосредственное решение будет наш президент Владимир Путин. Вместе с тем это гуманитарное соглашение абсолютно не работает. Мы уже неоднократно заявляли, что наши интересы в рамках сделки абсолютно не выполняются. В частности, это касается доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки», – добавил сенатор. «Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и секретариат организации пытаются хоть что-то сделать для того, чтобы механизм заработал. Но пока у них не хватает ни политической воли, ни авторитета, ни возможностей и реальных механизмов. Одновременно с этим Гутерриш передает президенту РФ письмо со своими инициативами. Что именно содержится в этом послании пока не очень понятно, но я не ожидаю там каких-то прорывных идей», – рассуждает парламентарий. «Очевидно, что соблюдение интересов России, а также подобного рода военные провокации будут учитываться при принятии решения о продлении зерновой сделки в мае. Последний раз Россия согласилась на 60 дней, но при условии, что все наши предложения будут соблюдены. Движений к этому мы сейчас не видим», – отметил собеседник. «Изначально вступление России в это гуманитарное соглашение было продиктовано заботой о продовольственной безопасности целого ряда беднейших стран. Наша позиция в этом отношении сохраняется. Но если интересы РФ не будут учитываться, то мы, я полагаю, будем вынуждены принимать решение о выходе из инициативы», – заключил Долгов. Ранее в Минобороны России заявили, что террористические атаки на пункты базирования Черноморского флота в Севастополе ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки на период после 18 мая. В оборонном ведомстве напомнили, что Россия приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельхозпродукции из украинских портов после террористической атаки Киева безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора» гражданских судов, произошедшей в октябре 2022 года. Тогда соглашение было возобновлено лишь после получения гарантий со стороны Турции и письменных обязательств Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России. Ранее в Минобороны сообщили, что пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать базу Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Напомним, в ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников. В понедельник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова призвал продлить черноморскую зерновую сделку. Сделать это предложено и в целях обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. По словам Гутерриша, сделка крайне важна для формирования безопасности. В тот же день генсек ООН передал главе российского МИД письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки. Также сообщается, что аналогичные письма направлены Украине и Турции. Кроме того, генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавними сложностями в работе совместного координационного центра при повседневных операциях. Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Новости СМИ2 Politico: Евросоюз хочет склонить на свою сторону несколько стран из зоны влияния России

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Европейский союз планирует изменить отношения с несколькими странами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци. В статье говорится о том, что Брюссель проявляет интерес к Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстану, но эти страны находятся в сфере влияния России и Китая. Обозреватель указывает, что каждая из этих стран – это точка опоры ЕС в разных регионах, сообщает издание «Комсомольская правда». Цель Брюсселя – усилить влияние, чтобы решить ресурсные проблемы и помочь ЕС стать самостоятельным игроком в мире. Ранее сообщалось, что из-за отказа от российского газа в Финляндии компании перешли на сжигание мусора. Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. «Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. «Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она. По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт». Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом). По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 В Китае предрекли крах Запада из-за попыток блокады России Global Times: Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Стремление сокрушить экономику России путем введения торговой блокады приведет Запад к краху, сообщает китайское издание Global Times. Авторы публикации пришли к выводу, что Запад, судя по всему, зашел в тупик, усиливая санкции против России, и теперь в попытке нарастить давление на Москву добивается введения самоубийственных ограничений, тем самым лишая мир возможности остановить кризисы и войны, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, страны G7 чувствуют, что исчерпали все свои возможности, а почти полный запрет на экспорт в Россию будет разрушительным, в том числе и для самого Запада. В случае принятия такого решения мир столкнется с гораздо более суровыми энергетическими, продовольственными и экономическими кризисами, от которых пострадают все, выразили уверенность авторы материала. Вопреки такому прогнозу отказ стран Запада от нездоровой одержимости полным сокрушением российской экономики представляется невозможным, даже если такая стратегия будет означать проигрыш для всех, уверено китайское издание. По мнению авторов статьи, страны G7 никогда не ослабят санкции против России, даже незначительно, вместо этого они будут усиливать давление. Но крах США и их основных союзников на Западе будет неизбежен, поскольку неизбежен упадок гегемонии США. Тем временем в Вашингтоне усиливается тревога из-за опасений, что Россия справится с санкциями и продолжит развиваться, представляя угрозу коллективной гегемонии Запада, резюмирует издание. Ранее в Госдепе пообещали продолжить вводить против России санкции. При этом Япония и Евросоюз выступили против идеи США запретить весь экспорт в Россию. Ранее в правительстве Японии сообщали, что входящие в Группу семи (G7) страны якобы допускают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. Евросоюз решил усилить контроль над TikTok, Instagram, YouTube и Google 25 апреля 2023, 17:58 Текст: Кристина Цыцура

Европейский союз с 25 августа усилит контроль над 19 большими интернет-платформами, включая TikTok, Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store, сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, с большой аудиторией приходит и большая ответственность. Для 19 крупных развлекательных, информационных и продающих платформ в США с августа введут дополнительные обязательства, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Белом доме поддерживают идею запретить китайскую социальную сеть TikTok в стране. Новости СМИ2 Новак назвал энергетику стратегической отраслью для России Зампред правительства Новак назвал энергетику стратегической отраслью для России 26 апреля 2023, 15:29 Текст: Александра Юдина

Российская энергетика занимает исключительное положение на мировом энергорынке, заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак. На сайте общества указано, что Новак назвал энергетику России стратегической отраслью, от которой зависит работа других отраслей, а также жизнеобеспечение населения страны и в целом вся российская экономика. Так, зампред напомнил, что 17% ВВП России формирует именно энергетическая отрасль, энергетика составляет 65% российского экспорта. Новак рассказал о вызовах, с которыми сталкивается российская энергетическая отрасль в последние годы, в частности: переход от традиционной энергетики к возобновляемым источникам энергии, резкое падение спроса на энергоносители в период пандемии, а также вмешательство недружественных стран в рыночные механизмы. По его словам, эти процессы привели к глобальным изменениям, что помогло России в итоге наладить новые логистические цепочки и сместить вектор с европейских рынков в сторону Индии, Китая и Латинской Америки. Также спикер затронул тему технологического суверенитета в энергетике, что, по его словам, представляет собой первостепенную стратегическую задачу, так как нереально обеспечить решение задач, которые стоят перед топливно-энергетическим комплексом, не имея собственных критически важных технологий. «С 2014 года мы провели большую работу в этом направлении. Если раньше мы были зависимы от катализаторов при производстве бензина, то сегодня уже производим их сами. Есть свои разработки в области добычи трудноизвлекаемых залежей, наклонного бурения. Очень хорошо продвинулись в производстве сжиженного природного газа. Два года назад компания «Новатэк» запустила первый такой завод на российских технологиях», – рассказал он. Касательно вопроса о востребованных в энергетическом секторе профессиях, Новак назвал инженеров, чья деятельность не потеряет актуальности, но претерпит некоторые изменения. «Кроме технических знаний специалистам понадобится умение работать с технологиями искусственного интеллекта. Уже сейчас цифровые технологии помогают определять перспективные места для разработки месторождений нефти и газа и значительно повышают производительность отрасли», – заключил он. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заметил, что в целом российская экономика идет уверенным курсом на восстановление, даже международные организации предсказывают ей позитивную динамику.

Песков назвал «великую ложь» Байдена о российской экономике Песков на марафоне «Знание» назвал враньем утверждение Байдена о разрушенной санкциями экономике России

Фото: Cергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Заявление президента США Джо Байдена о том, что российская экономика развалена санкциями, введенными против страны, является ложью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Выступая на просветительском марафоне «Знание» представитель Кремля отметил, что европейские лидеры и президент США «успокаивают своих граждан», что санкции работают, передает ТАСС. «Это вранье. Это та же самая огромная великая ложь», – сказал Песков. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у ЕС закончились возможности сделать России санкциями «больно». Новости СМИ2 Экономист рассказал о малоизвестных социальных выплатах в России Экономист Гиринский рассказал о разовых и постоянных выплатах на детей и пенсионеров в России 26 апреля 2023, 11:28 Текст: Александра Юдина

В России многие выплаты носят заявительный характер, так что необходимо знать свои права и правильно подавать документы, рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, россияне иногда даже не подозревают, что им положены дополнительные средства от государства, как правило, разового характера, например, выплаты на детей, передает Прайм. Так, всем семьям положены выплаты при рождении ребенка, однако основная часть адресной поддержки распространяется лишь на многодетные и малообеспеченные семьи. «В процессе принятия решения должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион проживания», – отметил экономист. В этом случае россияне могут рассчитывать на разовые выплаты многодетным семьям к 1 сентября или матпомощь ко Дню матери. Также возможна помощь детям-первоклассникам размером до 10 тыс. рублей. Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на разовые выплаты помимо ежемесячных пенсий. В частности, при достижении юбилея в официальном браке 50 лет и более может быть назначена выплата в диапазоне от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом в случае, если во время выхода на пенсию у россиянина на иждивении есть малолетние дети, есть право на дополнительные ежемесячные выплаты уже на них. Напомним, с 1 апреля в России вырос размер социальных пенсий. Выплаты по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны, проиндексированы на 3,3%.

Медведев заявил об угрозе раздела Европы Медведев на марафоне общества «Знание» заявил об угрозе раздела Европы 25 апреля 2023, 13:12 Текст: Алексей Дегтярев

На данный момент действительно есть угроза раздела Европы, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые». Европейцы боятся возможного раздела Европы, и эта угроза реально существует, заявил зампред Совбеза России, передает РИА «Новости». Медведев подчеркнул, что ставки в этом случае будут, безусловно, выше, оружие мощнее, а возможных жертв намного больше, чем в прежних конфликтах. Финансовые потрясения в Европе в будущем могут вернуть национальные валюты, продолжил он. Валюта ЕС не слишком устойчива к внешним воздействиям, и уже начала утрачивать свою роль как универсальное платежное средство. Это будет ударом по крупнейшим европейским структурам, внесет путаницу в расчеты и создаст массу непредвиденных расходов, а также проблемы на международном уровне. При этом валютам стран БРИКС, таким как юань и индийская рупия, не будет альтернативы, и нужно думать о цифровых форматах этих валют. Ранее в апреле Медведев заявлял, что в случае войны России и НАТО европейское государство Польша неизбежно исчезнет. Новости СМИ2 МИД предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости МИД: Москва намерена принять меры в случае, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью 26 апреля 2023, 09:22 Текст: Александра Юдина

Ситуация с квартирами в Финляндии, который использовал Российский центр науки и культуры, не решена, в Хельсинки должны понимать, что в случае отказа от урегулирования Москва примет ответные меры, заявили в МИД России. Как сообщили в ведомстве, в середине апреля судебные приставы Финляндии наложили временный запрет на любые действия с недвижимостью, обосновав это тем, что власти хотят уточнить, являются ли данные объекты недвижимости активами, которые можно арестовать в качестве санкций, передает РИА «Новости». Российское посольство в Хельсинки направило ноту, в которой отмечалось, что данное имущество находится в собственности России. Также дипломаты потребовали разъяснений, как в таком случае решение приставов соотносится с международно-правовыми нормами. «По имеющейся на данный момент информации, для ареста этого имущества нет оснований», – ответили в ведомстве. При этом МИД отмечает, что остается неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир, так как пояснений от финских властей не поступало. Как подчеркнули в российском ведомстве, действия службы судебных приставов Финляндии в Москве принимают за «очередной антироссийский выпад». «В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», – заключили в МИД. МИД: Москва не стремится выяснять реакцию Запада на размещение ЯО в Белоруссии 25 апреля 2023, 08:25 Текст: Александра Юдина

Москва не стремится выяснять реакцию западных стран на планы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Владимир Ермаков. По его словам, Москва будет совершать лишь те шаги, которые укрепят безопасность России, а в конкретном случае безопасность России и Белоруссии как Союзного государства, передает ТАСС. При этом Ермаков отметил, что « свою негативную реакцию Запад может оставить при себе», Москву мнение западных стран интересует настолько же, насколько «участницы НАТО на протяжении десятилетий «интересовались» озабоченностями России». Также специалист МИД подчеркнул необходимость помнить последовательность событий, в частности, кто именно «начал накалять обстановку в ядерной сфере», напомнив о порывах Варшавы развернуть оружие СШАна своей территории задолго до принятия Россией «вынужденных контрмер. Также Ермаков заметил, что американское ядерное оружие в данный момент находится на шести военных объектах пяти стран евразийского континента, а Россия всего лишь «действует в рамках двух братских стран, объединенных в Союзное государство». Ранее стало известно, что в Белоруссии начали готовить площадки для возможного размещения стратегического ЯО. Напомним, в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.

Новости СМИ2 ЕС реформировал торговлю сертификатами на неэкологичный импорт «Коммерсант»: Совет Евросоюза утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы парниковых газов и неэкологичный импорт 26 апреля 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Совет Евросоюза утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт в рамках программы по резкому сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году, сообщает «Коммерсант». ЕС намерен сократить продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой на территорию Евросоюза продукции якобы для достижений целей и в дальнейшем углеродной нейтральности, сообщил «Коммерсант». Кроме того, в ЕС договорились постепенно ввести таможенный сбор на импортную продукцию, производство которой приводит к значительным выбросам СО2: сталь, алюминий, удобрения, электроэнергия и водород. Как сообщает Reuters, в Евросоюзе окончательно подтвердили крупнейшие за последнее время изменения на углеродном рынке. Ожидается, что реформа торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт существенно повысит цены на производство цемента, авиаперевозки и морскую логистику. Главное изменение – в ЕС постепенно перестанут выдавать бесплатные сертификаты на углекислотные выбросы своим компаниям, а для ввозимой продукции сократят их продажу. Предполагается, что европейская тяжелая промышленность потеряет свои бесплатные сертификаты к 2034 году, а авиаперевозчикам и судовладельцем придется потратиться уже в 2026 и 2024 годах соответственно, сообщает «Российская газета» В прошлую субботу стало известно о планах администрации Байдена впервые ограничить выбросы парниковых газов для электростанций США.