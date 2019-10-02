Итальянские следователи нашли улику в «деле о российских деньгах» для партии «Лига»

Итальянские правоохранители, расследующие дело о предполагаемом российском участии в финансировании партии «Лига», заявили об обнаружении улики, указывающей на достижение некоего соглашения, пишет La Repubblica.

Речь идет о фотографии соглашения о сделке, дивиденды от которой получала политическая партия. Снимок был обнаружен при изучении телефонов трех подозреваемых в международной коррупции, которые проходят по этому делу, – президента ассоциации «Ломбардия – Россия» Джанлуки Савоини, адвоката Джанлуки Меранды и финансового консультанта Франческо Ваннуччи. По данным издания, фото документа сделал Меранда и послал его Савоини и Ваннуччи.

По мнению прокуроров Милана, это может служить важной уликой против подозреваемых, которые 18 октября прошлого года провели встречу в московском «Метрополе» с двумя предполагаемыми российскими предпринимателями, передает ТАСС.

До сих пор в руках следователей было только журналистское расследование итальянского еженедельника «Эспрессо» и американского сайта BuzzFeed.

Напомним, летом 2019 года издание Buzzfeed опубликовало материал, где сообщалось, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Сам Сальвини опроверг публикацию BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России. Однако прокуратура Милана открыла расследование о предполагаемом финансировании «Лиги».

В Кремле на это заявили, что «никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки».

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