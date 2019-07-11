Прокуратура Милана открыла расследование по делу о «российском финансировании» «Лиги»

Прокуратура Милана на основании публикаций в СМИ открыла расследование о предполагаемом финансировании партии «Лига» со стороны России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

Ранее BuzzFeed опубликовал материал, в котором утверждалось, что соратник Сальвини в 2018 году якобы проводил секретные переговоры в России для сделки по поставке топлива в Италию. Взамен Сальвини якобы получил помощь для партии «Лига».

5 июля Сальвини встретился с президентом России Владимиром Путиным в Риме.

Напомним, в среду вице-премьер Италии Маттео Сальвини опроверг публикацию портала BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России – не взял «ни рубля, ни одного литра водки».