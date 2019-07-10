Сальвини заявил, что не получил от России «ни рубля, ни литра водки»

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини опроверг публикацию портала BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России – не взял «ни рубля, ни одного литра водки».

«Я уже говорил это в прошлом, но буду повторять сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал финансирования от России – ни рубля, ни доллара, ни евро и даже ни одного литра водки», – передает слова Сальвини «Интерфакс».

Ранее BuzzFeed опубликовал материал, в котором утверждалось, что соратник Сальвини в 2018 году якобы проводил секретные переговоры в России для сделки по поставке топлива в Италию. Взамен Сальвини якобы получил помощь для партии «Лига».

5 июля Сальвини встретился с президентом России Владимиром Путиным в Риме.