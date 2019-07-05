Итальянский вице-премьер похвастался совместными фото с Путиным

Вице-премьер – министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал две фотографии с российским президентом Владимиром Путиным.

Снимки опубликованы в Instagram. «На работе», – написал он.

Сальвини в эфире телеканала Rete4 заявил, что президент Путин является «одним из тех людей, которые оставят след в истории». При этом он отметил, что Путин – «простой человек», пишет ФАН.

Итальянский политик рассказал, что обсуждал с Путиным Олимпийские игры, экономику и «безумные санкции Европы против России».

Путин прилетел в Италию в четверг. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.

По итогам переговоров с Путиным премьер Италии заявил, что правительство страны будет работать над созданием условий для снятия санкций с России.