Путин провел дружескую встречу с Берлускони в Риме

Президент России Владимир Путин по окончании официальной программы своего визита в Италию провел в аэропорту Рима краткую дружескую встречу с экс-премьером этой страны, председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

В ходе однодневного визита в Рим Путин встретился с Папой Римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с премьер-министром республики Джузеппе Конте, передает ТАСС.

Премьер Италии Конте после переговоров с президентом Владимиром Путиным пообещал работать над снятием санкций с России.

Переговоры Путина и Джузеппе Конте продолжились на бывшей вилле семьи Медичи, где присутствовали вице-премьер, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, вице-премьер, лидер второй правящей партии Италии «Движение «5 звезд», а также министр экономического развития, труда и социальной политики страны Луиджи Ди Майо.