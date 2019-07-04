Конте угостил Путина рыбой и мороженым с земляникой

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте продолжились за обедом в доме приемов, на бывшей вилле семьи Медичи. Лидерам России и Италии предложили меню на основе рыбных блюд, а также легкий десерт из земляники с ванильным мороженым.

В пресс-службе правительственного дворца Киджи уточнили, что на закуску лидерам России и Италии предложили небольшие рыбки и раки на подушке из зеленых яблок и персика. В качестве первого блюда предлагается паста с морепродуктами, второе блюдо – рыба лаврак с цитрусовыми и флан из свежей зелени. Завершит трапезу легкий десерт из земляники с ванильным мороженым, , передает ТАСС.

Как стало известно, на обеде присутствуют вице-премьер, министр внутренних дел Маттео Сальвини, который активно выступает за отмену антироссийских санкций, и вице-премьер, лидер второй правящей партии «Движение «5 звезд», министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо.

Загородную виллу Мадама, где проходят переговоры лидеров, начали воздвигать в 1518 году по заказу семьи Медичи, представители которой становились тогда Папами Римскими. Во владении Италии вилла Мадама перешла во время Второй мировой войны.

Предполагается, что по завершении обеда Путин может встретиться с экс-премьером Сильвио Берлускони, с которым его связывают давние дружеские отношения.

В четверг Путин находится с визитом в Италии. Он уже провел встречи с папой Римским Франциском и президентом Серджо Маттареллой. Премьер Италии Конте после переговоров с президентом Владимиром Путиным пообещал работать над снятием санкций с России.