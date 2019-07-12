В Кремле прокомментировали сообщения о «российском финансировании» итальянской партии «Лига»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о переговорах представителей России с членами итальянской «Лиги» о финансировании партии.

«Мы действительно обратили внимание на публикацию записей этих разговоров», – сказал Песков о статье BuzzFeed, в которой речь шла о российском финансировании партии «Лига», передает ТАСС.

«По нашему мнению, странно, что вокруг нее возникла такая шумиха. Ни о каких деньгах для партии там речи, очевидно, не идет», – сказал Песков, отметив, что «можно выразить только удивление».

«Никогда ни одна политическая партия и ни один итальянский политик не получали от России деньги ни напрямую, ни через какие-либо сделки», – заключил он.

Ранее Песков заявлял, что в данной ситуации комментировать нечего.

Напомним, издание Buzzfeed опубликовало материал, где сообщалось, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини опроверг публикацию BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России. Однако прокуратура Милана открыла расследование о предполагаемом финансировании «Лиги».