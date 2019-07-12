В Кремле дали оценку сообщению о «российском финансировании» итальянской «Лиги»

В Кремле видели сообщения о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», но не считают нужным комментировать их, так как из якобы подтверждающей информацию записи ничего не следует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «здесь нечего комментировать». Так, в Кремле видели соответствующие сообщения СМИ, там ознакомились «с распечаткой вот этой записи, из которой ничего не следует ровным счетом», передает РИА «Новости».

Ранее издание Buzzfeed опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию.

Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался данный вопрос.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини опроверг публикацию BuzzFeed, заявив, что не получал помощь от России. При этом прокуратура Милана открыла расследование о предполагаемом финансировании «Лиги».