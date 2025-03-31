Маск опроверг связь ведомства DOGE с Dogecoin

Маск заявил, что название DOGE не имеет отношения к криптовалюте Dogecoin

Tекст: Мария Иванова

Маск, возглавляющий новое ведомство по повышению эффективности работы правительства США, известное как DOGE, сообщил, что его название не связано с криптовалютой Dogecoin, несмотря на очевидное сходство, передает ТАСС.

Маск пояснил, что первоначально планировал назвать структуру комиссией по эффективности правительства, однако это звучало слишком скучно. По его словам, идея использовать аббревиатуру DOGE поступила из интернета, и он решил ее поддержать.

Предприниматель подчеркнул, что, насколько ему известно, правительство не намерено вводить Dogecoin в свою финансовую систему. Выступая перед избирателями в Висконсине накануне выборов в Верховный суд штата, Маск отметил: «Название действительно напоминает Dogecoin, но это разные вещи».

Криптовалюта Dogecoin была создана в 2013 году инженерами Билли Маркусом и Джексоном Палмером и изначально задумывалась как шутка для высмеивания спекуляций на рынке криптовалют. Символом Dogecoin стала собака породы сиба-ину, популярный интернет-мем.

Маск известен своей симпатией к Dogecoin и неоднократно упоминал ее в своих выступлениях и социальных сетях, что вызывало колебания в ее стоимости. После президентских выборов в США в ноябре 2024 года и инаугурации Дональда Трампа, который назначил Маска куратором ведомства, стоимость Dogecoin значительно выросла.

Как отмечали западные СМИ, департамент эффективности управления США под руководством Илона Маска начал действовать вопреки демократическим нормам и без контроля со стороны Конгресса.

Ранее сотрудники этого департамента ворвались в здание Института мира США, что спровоцировало вмешательство полиции и взаимные обвинения в незаконных действиях.

Между тем сообщалось, что сокращения в департаменте государственной эффективности США могут нарушить выплаты более чем 73 млн пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, что угрожает стабильности социальной системы страны.