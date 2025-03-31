Британия заявила о договоренности Трампа и Стармера «давить» на Путина

Tекст: Вера Басилая

Британское правительство сообщило о договоренности между премьер-министром Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом о коллективном давлении на президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

В заявлении подчеркивается, что главы двух государств едины во мнении о необходимости усиливать влияние на российского лидера для разрешения кризиса на Украине.

Кроме того, Стармер проинформировал Трампа о ходе дискуссий на встрече коалиции желающих в Париже. Это обсуждение включало планы по созданию группы стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.

Согласно сообщениям Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер работают над привлечением 37 стран к этой инициативе. Их цель – усилить международное участие в разрешении украинского кризиса и обеспечить устойчивую безопасность в регионе.

Кир Стармер заявил, что Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, так как он не доверяет президенту Владимиру Путину.

Стармер не ответил на вопрос Дональда Трампа о способности Британии самостоятельно «справиться с Россией».

Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.