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В Британии раскрыли детали переговоров Трампа и Стармера
Британия заявила о договоренности Трампа и Стармера «давить» на Путина
Британия опубликовала заявление о том, что премьер Кир Стармер и президент США Дональд Трамп согласились с необходимостью «коллективного давления» на президента России Владимира Путина.
Британское правительство сообщило о договоренности между премьер-министром Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом о коллективном давлении на президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
В заявлении подчеркивается, что главы двух государств едины во мнении о необходимости усиливать влияние на российского лидера для разрешения кризиса на Украине.
Кроме того, Стармер проинформировал Трампа о ходе дискуссий на встрече коалиции желающих в Париже. Это обсуждение включало планы по созданию группы стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Согласно сообщениям Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер работают над привлечением 37 стран к этой инициативе. Их цель – усилить международное участие в разрешении украинского кризиса и обеспечить устойчивую безопасность в регионе.
Кир Стармер заявил, что Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, так как он не доверяет президенту Владимиру Путину.
Стармер не ответил на вопрос Дональда Трампа о способности Британии самостоятельно «справиться с Россией».
Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.