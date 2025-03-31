Назван диагноз, который ставят пациентам с «новым вирусом»

Вызывающим кашель с кровью вирусом оказалась микоплазменная пневмония

Tекст: Вера Басилая

Микоплазменная пневмония оказалась причиной симптомов, похожих на новый вирус, включая кашель с кровью и высокую температуру. Диагноз был поставлен одной из пациенток после того, как тесты на грипп и COVID-19 показали отрицательные результаты. Вспышка этого заболевания была зафиксирована в России в конце декабря, передает канал 360.

Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о якобы новом вирусе, заявив, что никакой новой инфекции нет, а эпидемиологическая ситуация контролируется. Специалисты подчеркнули, что информация о новом вирусе является ложной, и призвали не поддаваться панике.

Ранее в России появился неизвестный вирус, вызывающий серьезные симптомы, включая кашель с кровью и температуру до 39 градусов, при этом тесты на COVID и грипп у пациентов оказываются отрицательными.

Роспотребнадзор взял под контроль информацию о заболеваниях, связанных с этим вирусом.

Глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев заявил о высоком риске новой пандемии из-за мутации микроорганизмов, подчеркнув важность подготовленности на национальном и международном уровнях.