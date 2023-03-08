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В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о подрыве «Северных потоков»
В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о проукраинской группе, подорвавшей «Северные потоки»
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Данные о подрыве «Северных потоков» некоей проукраинской группировкой не нашли подтверждения у Совета нацбезопасности Белого дома, заявила глава пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон.
СНБ не может подтвердить данные о проукраинской группе, якобы подорвавшей эти газопроводы, заявила Уотсон в Twitter, передает ТАСС.
По ее словам, журналист, написавший материал для New York Times, признал, что утверждения не основаны не на разведданных, приведенных администрацией США.
Между тем немецкий вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя схожие публикации в германских СМИ о проукраинской группировке, в эфире канала Velt заявил, что сведения о диверсии не предназначены для общественности.
Ранее британская Times сообщила, что диверсантов спонсировал некто, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Испанская Confidencial допустила, что эти публикации про «Северные потоки» могут быть лишь отвлечением внимания.
Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
Один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» уничтожен под Артемовском, сообщает издание «Страна.ua».
По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».
Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Следствие в ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину, сообщает газета Die Zeit.
В публикации говорится о том, что судно было арендовано в Польше, но заказчики диверсии не установлены, передает ТАСС.
Отмечается, что одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка. На судне, использованном при подрыве газопроводов, были обнаружены следы взрывчатки, а фирма, владевшая судном, принадлежит украинцам.
Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка.
США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
Москалькова опубликовал список солдат, которых Киев отказался обменивать
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Всего в списке 70 имен с датами рождения. Москалькова в своем Telegram-канале написала, что этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, Украина отказывается забирать в рамках обмена.
«Делайте выводы», – написала она.
Накануне в Telegram Москалькова писала: «К сожалению, вместо достигнутой договоренности «160 на 160» украинская сторона согласилась обменять только 90 человек».
Во вторник Минобороны сообщило, что с подконтрольных украинской стороне территорий вернулись 90 российских военнослужащих.
Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Минобороны:Российские военные уничтожили штаб 59-й украинской мотопехотной бригады
Вооруженные силы России в районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики поражен штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
На донецком направлении возле Новоалександровки в ДНР была уничтожена украинская РЛС обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6, также возле поселка Мемрик российские военные уничтожили штаб 59-й мотопехотной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
За сутки ПВО сбило четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожило пять украинских беспилотников возле Новой Каховки, Николаевки в Херсонской области, в Червоноармейском Запорожской области, Никольском Донецкой народной республики и Шипиловки в ЛНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нейтрализовали десять разведгрупп на купянском направлении.
Столтенберг ответил на вопрос о подрыве «Северных потоков»
Столтенберг сказал, что не знает, кто подорвал «Северные потоки»
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что не в курсе, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
НАТО все еще не смогло определить, кто стоит за подрывами газопроводов, продолжается расследование, нужно дождаться его окончания, заявил Столтенберг, передает РИА «Новости».
Напомним, несколько западных изданий сообщили о том, что за подрывом «Северных потоков» стоит некая проукраинская группа, якобы не имеющая отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Британская газета Times заявила, что у террористов был некий спонсор, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с Зеленским.
О непричастности Киева к этому теракту заявлял и глава украинского минобороны Алексей Резников.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал на несостоятельность версии о «проукраинской группировке» и невозможность совершить такой подрыв без спецслужб.
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.
По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.
Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Польские военные устыдились своих автоматов Grot
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Польский автомат Grot, поставляемый киевскому режиму, имеет массу недостатков и постоянно клинит, польским военным стало стыдно перед украинскими из-за качества этого оружия.
Стрельбы, в ходе которых выявили недостатки оружия, проводились в январе, после них польские военнослужащие разработали служебную записку командованию о дефектах Grot, выявленных в ходе учений, пишет польское издание Onet, передает ТАСС.
В ней отмечается, что автомат постоянно заклинивал, у многих единиц отваливались детали, а солдаты сообщали о низкой точности стрельбы и проблем с прицелом. Портал указал, что польским военным стало стыдно перед украинскими за качество автоматов.
Один из членов спецназа пояснил порталу, что заклинивание в критические моменты означает для военного смерть, и такое количество недостатков заставляет солдат терять доверие к оружию.
В выводах записки говорится, что автомату нужна серьезная модернизация.
При этом польское военное ведомство полагает, что эти автоматы «отлично работают на реальном поле боя, часто в экстремальных условиях».
В январе глава польского минобороны Мариуш Блащак сообщал о дополнительных закупках Grot для польской армии, 70 тыс. единиц должна была поставить фабрика «Лучник» из Радома. Министр особо отмечал, что этот автомат «уважают» в Польше и на Украине.
Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
Экс-посол ЛНР в России Мирошник рассказал о зачистке Артемовска
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Более половины Артемовска находится под контролем российских подразделений, положение противника достаточно тяжелое. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над восточной частью города.
«Сейчас в Артемовске идет плановое продвижение, тяжелая работа по зачистке города. Уже более половины города контролируются нами. Основную роль в продвижении играют штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», – отметил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Подразделениям противника невозможно устоять под таким давлением. Город, по сути, в клещах, всего одна дорога осталась у ВСУ для ротаций и подвоза обеспечения, однако она грунтовая и в силу погодных условий в Донбассе использовать ее достаточно сложно», – добавил собеседник.
«По разным данным, в городе остается от 12 до 15 тысяч бойцов противника. И при той постановке вопроса, которую сейчас формулируют киевские власти, – они обречены попасть в котел. А что будет с ними дальше, уже мало кого волнует – и среди украинского руководства, и среди западных кураторов», – полагает он.
«Киев пытается хоть сколько-то сохранить символизм города, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре, причем в основном для западного зрителя и спонсоров. Именно от успехов на фронте зависит получение Украиной новых поставок военной помощи», – считает Мирошник.
«ВСУ выстраивают вторую линию обороны в Часов Яре, сейчас там идут артиллерийские дуэли. Все большая часть Артемовска постепенно переходит под наш контроль. Обстановка в городе тяжелая», – отметил депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Дорог, не находящихся под нашим артиллерийским контролем, уже нет. Противник пытается передвигаться по грунтовым и проселочным дорогам, что очень проблематично. Однако ВСУ будут из последних сил держаться за город, поскольку на этой «крепости» строится сейчас большая идеологическая и пропагандистская линия киевского режима», – добавил он.
«Вместе с тем, все это мне напоминает нахождение немецкого фельдмаршала Паульса в Сталинграде, когда все газеты гитлеровской Германии писали об успехах шестой немецкой армии. А чем в итоге все закончилось, мы с вами прекрасно знаем», – акцентировал парламентарий.
Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, ЧВК полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
Во вторник Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил. В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении, но эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений.
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Times: Запад знает украинского спонсора подрыва «Северных потоков»
Times: Подрыв «Северных потоков» спонсировал украинский бизнесмен
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Разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского «спонсора» диверсий на «Северных потоках», он не связан с правительством президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Times.
В сообщении издания говорится, что в разведывательных кургах имя предполагаемого украинского частного спонсора подрыва «Северных потоков» циркулируется несколько месяцев. Подчеркивается, что таинственный спонсор не связан с Зеленским, передает РИА «Новости».
Как предполагает газета, чиновники НАТО таким образом решили защитить Украину от публичного спора с ФРГ.
The Times со ссылкой на источники пишет, что спустя неделю после теракта на газопроводах разведка уведомила сотрудников скандинавской делегации в Брюсселе о том, что за терактами стоит «частное предприятие с Украины».
Газета пишет: разведчики заявили, что информация о спонсоре и его имя не будет обнародовано. Также было велено уклоняться от любых вопросов о том, почему официальное расследование уничтожения российско-немецкого трубопровода так медленно продвигается.
Ранее глава МО ФРГ Писториус не исключил, что подрыв «Северных потоках» осуществили для обвинения Украины и назвал гипотетическими сообщения о причастности к теракту проукраинских организаций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
В посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
Неназванные источники американского издания New York Times в администрации США выступили с утверждением, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести некая проукраинская группировка.
Зеленский объяснил оборону Артемовска
Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу вглубь обороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
По его словам, в Киеве есть понимание того, что после Артемовска ВС России пойдут на Краматорск и Славянск. Дорога будет открыта на все Донецкое направление, сообщил Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».
Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет больше символическое значение, а не стратегическое.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США
Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»
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Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».
«Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.
«Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.
«Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.
«Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.
«В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.
«К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.
«Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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В Запорожской области назвали три фактора, которые подтолкнут Киев к наступлению
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов назвал три фактора, при которых Киев может решиться на наступление
Существуют три фактора, которые могут подтолкнуть Киев к наступлению на Запорожскую область, одним из них является появление зеленой растительности в лесополосах, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Также среди факторов он указал необходимость ВСУ накопить у границ Запорожской области группировку свыше 40 тыс. человек, а также стянуть достаточное количество боевой техники, в том числе поставляемой западными странами, передает РИА «Новости».
Появление зеленой растительности в лесу, пояснил Рогов, поможет противнику перемещаться и прятать в посадках живую силу и технику.
Ранее Рогов сообщил, что Киев перебросил за последние дни в подконтрольную ему часть Запорожской области порядка 3,5 тыс. солдат, прошедших подготовку в Британии.
Журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
Американский журналист Херш пообещал опубликовать новое расследование о диверсии на «Северных потоках»
Американский журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш заявил, что опубликует новое расследование по газопроводам на следующей неделе.
Об этом он рассказал «Известиям».
Между тем Херш рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать статью New York Times о новых разведданных по взрывам.
Журналист заявил, что не является официальным лицом, а только написал свой материал, поэтому комментировать статью не будет, передает РИА «Новости».
Херш со смехом отметил, что в своем материале NYT не называет источники публикации.
Ранее New York Times написала, что подрыв «Северных потоков» могла произвести некая проукраинская группировка.