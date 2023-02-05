Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом

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5 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 12:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт назвал ложью объяснения США вокруг сбитого китайского аэростата
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На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных государством в государственных учебных заведениях за счет государства, совершило акт государственного предательства.
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Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой.
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Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе.
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом
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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в Артемовске идут за каждую улицу и каждый дом, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, ВСУ из Артемовска не отступают и бьются до последнего, передает РИА «Новости». Он рассказал также, в северных кварталах города идут ожесточенные бои за «каждую лестничную клетку». По словам основателя группы «Вагнер», «приятно, что СМИ желают отступления ВСУ», но по факту этого не происходит пока ни в одном из кварталов.
Ранее Telegram-канал WarGonzo, сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска.
Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России.
Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости».
Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу».
Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство».
В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине.
Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ.
В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.
В ДНР заявили о перерезанных трассах в Угледаре
Советник Пушилина Кимаковский: В Угледаре перерезаны каналы снабжения ВСУ
Использовавшиеся для для снабжения ВСУ дороги перерезаны в Угледаре, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Кимаковский в эфире «Первого канала» отметил, что в районе Угледара и Артемовска (украинское название – Бахмут) применяется тактика так называемого захвата в клещи для оперативного окружения городов, сообщает ТАСС.
«В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по ним велся подвоз боеприпасов и живой силы противника», – пояснил он.
Ранее в ЛНР сообщили, что российские войска в ДНР ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр.
Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного
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ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.
Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.
Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град».
У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б.
На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область).
Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).
Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У».
С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов.
Вучич: Решение отправить немецкие танки Киеву укрепило веру россиян в СВО
Решение коллективного Запада направить немецкие танки Киеву объединило россиян и в разы увеличило поддержку с их стороны спецоперации, заявил сербский президент Александр Вучич.
По его словам, Запад совершил «величайшую ошибку» своим решением направить в Киев немецкие танки. Более того, по мнению Вучича, эти страшные танки, будь то Challenger, Leopard или Abrams, объединили русский народ, как никто никогда не объединял», передает РИА «Новости».
Ранее в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить. При этом он добавил, что у России также есть много друзей во всем мире, в том числе и на американском континенте.
ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов
В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов
Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.
Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.
Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.
Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.
Американского наемника ликвидировали в Артемовске
В Артемовске ликвидирован американский наемник спустя три недели пребывания в зоне СВО
Американец Пит Рид в возрасте 34 лет прибыл на Украину в середине января, спустя три недели его машина попала под обстрел со стороны российских военных, сообщает The Guardian.
В статье уточняется, что прибывший в качестве якобы волонтера-медика часто посещал горячие точки – воевал в Афганистане, Ираке в рядах курдских формирований, служил в Сирии, Йемене и Польше, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.
Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку под Соледаром
Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Николаевка под Соледаром, сообщила пресс-служба основателя военной компании Евгения Пригожина.
Подразделения ЧВК «Вагнер» в ходе боев овладели населенным пунктом Николаевка, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу основателя частной военной компании Пригожина.
Отмечается, что ранее Николаевка называлась селом Чуйковка, а затем Николаевка №1. До начала боевых действий ее население не превышало нескольких десятков человек.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Николаевки приближает момент полного окружения Артемовска.
Пентагон заявил о несовместимости боеприпасов GLSDB с установками HIMARS
В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ.
По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН.
Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км.
Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета.
Марочко заявил об угрожающем ВСУ окружении в Северске
Группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
«Успех развивается на разных направлениях. Группировка (ВСУ), находящаяся в Северске, в ближайшее время может оказаться в окружении», – цитирует его ТАСС.
Ранее полковник Виталий Киселев сообщил, что российские силы понемногу продвигаются в направлении Северска.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
В Польше предрекли скорое уничтожение западных танков на Украине
Польский политолог Холащинский заявил, что западные танки будут уничтожены российскими военными спустя три месяца
Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский.
По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru.
Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.
Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада
Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара.
Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил.
В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника.
Мирошник: Украина призналась в остром дефиците живой силы на фронте
Экс-посол Мирошник: Украина отказывается от обеспечения внутреннего порядка ради пополнения рядов на фронте
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Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Поэтому офис Зеленского готов отправить воевать всех, даже обычных полицейских, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса».
«Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он.
«Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник.
Ранее врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». Он уточнил, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых. Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
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Артиллерия ВС России уничтожила 25 военных ВСУ под Очаковом
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по месту расположения одного из подразделений украинских войск, уничтожив 25 боевиков, сообщил источник, знакомый с ситуацией .
Как сообщил источник РИА «Новости», в районе Очакова по месту расположения одного из подразделений ВСУ был нанесен артиллерийский удар, в результате которого 25 военных ВСУ ликвидированы, 15 получили ранения, также были уничтожены четыре автомобиля.
Ранее российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, уничтожив 14 военнослужащих противника, в том числе британских наемников.
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