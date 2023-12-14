В Совфеде поддержали идею привлечения бойцов СВО для патриотического воспитания молодежи

Tекст: Олег Исайченко

«Президент всегда задает тональность работы государственной системы, и те забота и внимание, которые он оказывает каждому человеку, обязывают все институты власти действовать по отработке обращений максимально оперативно», – отметил Игорь Кастюкевич, член комитета Совета Федерации по социальной политике, секретарь отделения «Единой России» в Херсонской области.

Собеседник напомнил, что в этом году при подведении «Итогов года» Владимир Путин прокомментировал более 65 обращений и вопросов.

«Глава государства всегда на стороне людей, он искренне вникает в каждую проблему и предельно честен в общении. Прямая линия – возможность «вживую» пообщаться с президентом, адресовать ему свою просьбу или вопрос, а также услышать о приоритетных направлениях государственной политики, на которые будут сделаны акценты в ближайшее время», – детализировал собеседник.

В пример Кастюкевич привел вопрос о привлечении участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи, который поступил от бойцов, находящихся в зоне СВО. «Также отмечу темы увеличения поддержки регионального спорта и модернизации первичного звена здравоохранения, которые, как сказал Путин, будут предусмотрены в его избирательной программе», – добавил сенатор.

Большое внимание уделялось и развитию новый регионов России. «Более триллиона рублей заложено ежегодно в бюджете страны на восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, помогают и регионы-шефы», – напомнил парламентарий.

«Действительно, в Херсонской области мы вместе с жителями видим и чувствуем эту помощь. Регионы-шефы отправляют гуманитарные грузы, восстанавливают, ремонтируют и строят социальные объекты: школы, ФАПы, амбулатории, детские сады, МФЦ, направляют специалистов и оказывают другую помощь», – пояснил он.

«Подобные мероприятия с участием Владимира Путина – это концентрат наиболее актуальных проблем, волнующих людей в разных регионах страны. Благодаря этому корректируются действия властей на местах. Сегодня наш президент сказал фразу, которая в сердце и на душе у каждого русского и российского человека: «Надо верить в великий русский народ! В этой вере – залог успеха, возрождения, становления и развития России!», – резюмировал Кастюкевич.

Ранее Владимир Путин привел слова германского политического деятеля Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Так он ответил на видеовопрос военных из Донбасса о создании военно-патриотической структуры для молодежи, к работе которой могли бы быть привлечены ветераны СВО. По словам главы государства, в школах и с детскими коллективами уже работают свыше тысячи вернувшихся с фронта бойцов.

Напомним, в четверг Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия президент ответил на несколько десятков вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО.