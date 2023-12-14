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    В Крыму пообещали решить проблему со спортзалом, на который пожаловались Путину
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    4 комментария
    14 декабря 2023, 19:55

    В Совфеде поддержали идею привлечения бойцов СВО для патриотического воспитания молодежи

    В Совфеде поддержали идею привлечения бойцов СВО для патриотического воспитания молодежи
    @ shkola2sosnovka-r68.gosweb.gosuslugi.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическое воспитание будет оставаться одним из приоритетных направлений государственной политики России. Так, в ходе «Итогов года» президент Владимир Путин одобрил идею привлечения участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Кастюкевич.

    «Президент всегда задает тональность работы государственной системы, и те забота и внимание, которые он оказывает каждому человеку, обязывают все институты власти действовать по отработке обращений максимально оперативно», – отметил Игорь Кастюкевич, член комитета Совета Федерации по социальной политике, секретарь отделения «Единой России» в Херсонской области.

    Собеседник напомнил, что в этом году при подведении «Итогов года» Владимир Путин прокомментировал более 65 обращений и вопросов.

    «Глава государства всегда на стороне людей, он искренне вникает в каждую проблему и предельно честен в общении. Прямая линия – возможность «вживую» пообщаться с президентом, адресовать ему свою просьбу или вопрос, а также услышать о приоритетных направлениях государственной политики, на которые будут сделаны акценты в ближайшее время», – детализировал собеседник.

    В пример Кастюкевич привел вопрос о привлечении участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи, который поступил от бойцов, находящихся в зоне СВО. «Также отмечу темы увеличения поддержки регионального спорта и модернизации первичного звена здравоохранения, которые, как сказал Путин, будут предусмотрены в его избирательной программе», – добавил сенатор.

    Большое внимание уделялось и развитию новый регионов России. «Более триллиона рублей заложено ежегодно в бюджете страны на восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, помогают и регионы-шефы», – напомнил парламентарий.

    «Действительно, в Херсонской области мы вместе с жителями видим и чувствуем эту помощь. Регионы-шефы отправляют гуманитарные грузы, восстанавливают, ремонтируют и строят социальные объекты: школы, ФАПы, амбулатории, детские сады, МФЦ, направляют специалистов и оказывают другую помощь», – пояснил он.

    «Подобные мероприятия с участием Владимира Путина – это концентрат наиболее актуальных проблем, волнующих людей в разных регионах страны. Благодаря этому корректируются действия властей на местах. Сегодня наш президент сказал фразу, которая в сердце и на душе у каждого русского и российского человека: «Надо верить в великий русский народ! В этой вере – залог успеха, возрождения, становления и развития России!», – резюмировал Кастюкевич.

    Ранее Владимир Путин привел слова германского политического деятеля Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Так он ответил на видеовопрос военных из Донбасса о создании военно-патриотической структуры для молодежи, к работе которой могли бы быть привлечены ветераны СВО. По словам главы государства, в школах и с детскими коллективами уже работают свыше тысячи вернувшихся с фронта бойцов.

    Напомним, в четверг Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия президент ответил на несколько десятков вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО.

    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

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    14 декабря 2023, 12:52
    Путин: Одесса – русский город
    Путин: Одесса – русский город
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в среду заявил, что Причерноморье – это российская земля, которая отошла ей после русско-турецких войн.

    «Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.

    Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.

    «Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.

    Коментарии (64)
    14 декабря 2023, 12:27
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    Путин: Денацификация и демилитаризация Украины – актуальные задачи
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин подчеркнул, что цели СВО остаются неизменными.

    «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы говорили, – о денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтральном статусе», – сказал российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года.

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    13 декабря 2023, 23:53
    В Словакии предупредили о последствиях вылетов украинских F-16 с баз НАТО

    Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

    Tекст: Вера Басилая

    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Россией являются красной линией и приведут к Третьей мировой войне, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что, по мнению российской стороны, западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей, что для для Москвы является красной линией. Он предупредил, что эскалация может привести к Третьей мировой войне и призвал Словакию придерживаться мира, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 13:51
    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО

    Путин: В зоне боевых действий СВО находится 617 тыс. человек

    Путин назвал численность группировки ВС России в зоне боевых действий СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек, заявил на прямой линии и пресс-конференции президент Владимир Путин.

    «Я еще раз говорю: протяженность линии боевого соприкосновения – свыше 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается.

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    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 05:00
    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино

    Минобороны: Российские десантники захватили позиции ВСУ у Работино

    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, а двоих взяли в плен, сообщили в Министерстве обороны России.

    Штурмовики-десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, завладели их позициями у населенного пункта Работино. В Минобороны добавили, что сопротивление противника было подавлено плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, передает РИА «Новости».

    Десантники овладели позициями ВСУ и закрепились на них, а после провели зачистку: было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен.

    Ранее ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 09:41
    Украинский пленный сдался россиянам по совету служащего в ВС брата

    Минобороны: Украинский военный сдался в плен по совету служащего в ВС России брата с целью вступить в ряды Российской армии

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военнопленный Станислав Гринченко сдался в плен при помощи специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата – российского военнослужащего и участника спецоперации, следует из сообщения Минобороны.

    По информации ведомства, боец ВСУ узнал у командования, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен, после чего мужчина и его сослуживцы вышли на частоту 149.200 «Волга», чтобы сообщить о намерении сдаться, затем покинули позиции и сдались в плен, передает ТАСС.

    Как указали в российском оборонном ведомстве, все родственники украинца являются гражданами России.

    Гринченко рассказал, что решение сдаться в плен возникло сразу после мобилизации, когда 22 августа он получил повестку в Краматорске, а затем проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, после чего его отправили в Запорожскую область.

    В Минобороны сообщили, что сдавшийся в плен украинский военнослужащий откажется от обмена – он не хочет возвращаться на Украину.

    «Его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Сейчас он хочет приехать в Россию, получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах Российской армии», – отметили в ведомстве.

    Ранее пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что командиры ВСУ управляют своими подразделениями дистанционно.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 03:45
    Первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО

    Российский первый морской надводный дрон отправили на испытания в зону спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России построен, его отправят на испытания в зону спецоперации, сообщил директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

    Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких катеров, которые также пройдут испытания, передает РИА «Новости».

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель».

    Первые российские безэкипажные катера будут иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Дрон используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 14:08
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    Путин извинился за повышение цен на яйца, объяснив сбоем в работе правительства
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения, заявил президент России Владимир Путин.

    При увеличении спроса объем производства не изменился, также не был вовремя открыт импорт в должном объеме, передает ТАСС.

    «Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», – добавил Путин, комментируя ситуацию с ценами на яйца.

    Глава государства признал, что причиной роста цен на яйца стал сбой в работе правительства, но соответствующие решения приняты. Ситуация без сомнения будет улучшаться, добавил он.

    «Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться, я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад вот эти разговоры с министерством сельского хозяйства имели место быть», – сказал президент.

    Ранее генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить ценообразование на куриные яйца в России.

    Коментарии (22)
    14 декабря 2023, 13:17
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    Путин заявил об улучшении ситуации по всей линии фронта
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Положение ВС России в зоне СВО почти по всей линии соприкосновения улучшается, заявил президент Владимир Путин.

    «Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, и на всем протяжении идет улучшение положения наших войск», – передает его слова ТАСС.

    Коментарии (31)
    14 декабря 2023, 12:21
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    Путин сказал, чем можно гордиться по итогам 2023 года
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин на пресс-конференции объяснил, что в экономике можно гордиться ростом ВВП в 2023 году, поскольку его удалось «отыграть» после падения в 2022 году.

    Президент в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о том, какой запас прочности российской экономике нужно иметь, чтобы страна не рухнула под давлением санкций.

    «Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Этот запас прочности – мы уже много раз об этом говорили, но повторю – обеспечен несколькими составляющими», – ответил Путин.

    В числе того, что обеспечивает экономику страны, президент указал высокую консолидацию общества, устойчивость финансово-экономической системы страны и рост возможностей силовой составляющей – армии и органов безопасности.

    Он пояснил, что устойчивость финансовой системы удивила многих как за границей, так и в самой России.

    Отвечая на вопрос о том, чем можно гордиться в экономике, Путин сослался на рост ВВП. «Самый главный показатель роста экономики – рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%, это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, там, по-моему, у нас было 2,1%. Если в этом году будет 3,5%, то значит – отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед», – ответил президент.

    По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в стране может составить 74 года, в 2021 году он составлял 70,06 года, сказал президент.

    «Есть такой интегрированный показатель – рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Посмотрите, динамика какая: в 2021 году продолжительность жизни в России [составляла] 70,06, 2022 год – 72,73, а вот в 2023-м ожидается 74 года», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.

    При этом в стране подросла инфляция, констатировал президент.

    «К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям», – сказал Путин.

    Вместе с тем уровень безработицы достиг исторического минимума – 3%.

    «Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – сказал он.

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    14 декабря 2023, 04:00
    На Западе назвали единственный способ решить конфликт на Украине

    NYT: На Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада считают склонение Украины к переговорам с Россией единственным способом восстановить мир, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что многие чиновники в США и Европы, включая сторонников Украины, считают переговоры единственным вероятным результатом в конечном итоге, передает радио Sputnik со ссылкой на The New York Times.

    Авторы материала обращают внимание, что поддержка Украины западными странами становится все меньше, европейские государства тоже не проявляют желания активно помогать Украине. Так, Венгрия может наложить вето на пакет помощи Киеву от ЕС, а правительство Германии изо всех сил пытается профинансировать свои собственные обязательства

    В NYT предположили, что Зеленский уже понимает последствия возможного прекращения американской поддержки: он будет вынужден начать переговоры.

    Ранее Зеленский заявил, что без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

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