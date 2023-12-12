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    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 13:55

    Американский эксперт назвал НАТО агрессором на Украине

    Американский эксперт Джимми Дор заявил, что агрессором на Украине стала НАТО, а не российский президент Владимир Путин

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский эксперт Джимми Дор подчеркнул, что украинские нацисты при поддержке США и ЦРУ свергли легитимное правительство Украины и начали обстрелы жителей восточной части страны, а президент России начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей.

    «Давайте вспомним, как мы к этому пришли. Соединенные Штаты и ЦРУ объединились с нацистами на Украине, чтобы свергнуть демократически избранное правительство в 2014 году. Вот что произошло. Но люди в восточной части Украины не захотели с этим мириться. Тогда нацисты и правительство Украины начали их обстреливать. И они не собирались останавливаться. Они все больше наращивали интенсивность (артобстрелов), пока Путин наконец не начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей», – приводит ИноСМИ слова Дора в его шоу на YouTube.

    При этом эксперт подчеркнул, что Путин пошел на такой шаг «не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить». «И я полностью это поддерживаю», – добавил Дор.

    По словам американца, сейчас президент США Джо Байден «делает вид, что Путин – агрессор».

    «Путин не агрессор. Агрессор – это НАТО. НАТО с ее 900 военными базами», – заключил эксперт.

    Он добавил, что США «только что» построили три новые военные базы на «чертовых Филиппинах», а также развернули две базы в Сирии, которую «незаконным образом оккупируют».

    Ранее сообщалось, что Китай изменил свою позицию по СВО в ответ на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию.

    11 декабря 2023, 23:59
    Российский танк одержал победу над украинским в дуэли на короткой дистанции

    Опубликована видеозапись дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как после выстрела российского танка на короткой дистанции украинский танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта.

    «В ходе дуэли наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд, – пишет «Российская газета». – В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом». Отмечается, что украинский танк не спасла сработавшая динамическая защита.

    Кроме того, на видеозаписи показано, как российская «БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42». «Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима», – пишет издание.

    Напомним, была опубликована видеозапись того, как российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    11 декабря 2023, 17:48
    В Киеве затопило седьмую станцию метро

    В Киеве затопило станцию «Олимпийская» одной из трех веток метро, где уже закрыты шесть станций

    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    @ Zuma\TASS

    В Киеве вода начала поступать на станцию «Олимпийская» синей ветки метро, на которой из-за подтопления уже были закрыты шесть станций.

    Причиной затопления метро, которое началось 8 декабря, стала разгерметизация тоннеля, построенного в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра – реки Лыбедь, отмечает ТАСС.

    По данным агентства, потоп также наблюдается возле станции «Черниговская» на левом берегу Днепра. Отмечается, что восстановительные работы могут продлиться около полугода.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, порядка 12 тонн может попасть в Днепр и грунтовые воды.


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    11 декабря 2023, 14:59
    В Германии испугались мощного российского оружия

    Welt: ВС России успешно применяют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ

    В Германии испугались мощного российского оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого канала Welt.

    По его словам, в районе Харькова Россия нанесла удар дронами, крылатыми ракетами «Калибр» и ракетным комплексом «Искандер», передает РИА «Новости».

    Ваннер добавил, что «русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти.

    Он также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.

    Ранее в Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове.

    Коментарии (6)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

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    11 декабря 2023, 17:24
    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий

    Минобороны: ВСУ из-за неудач на фронте могут заразить источники питьевой воды и запасы продовольствия

    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные могут преднамеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, потому что не добились успеха в рамках контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он отметил во время брифинга, что после своего провала на контрнаступлении ВСУ могут сместить свою активность в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По его словам, есть вероятность, что Украина преднамеренно будет заражать водоисточники, в том числе питьевую воду, а также запасы продовольствия и корма для животных патогенными биологическими агентами, передает ТАСС.

    Как указал Кириллов, в ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором был установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. И после умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия, уточнил он, на убой пришлось отправить более 7 тыс. голов свиней. По его мнению, заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных.

    В прошлый понедельник The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия. Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

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    11 декабря 2023, 18:16
    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время дозаправки

    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Зеленский получил отказ от встречи с президентом Бразилии во время дозаправки самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря по пути в Аргентину.

    «Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», – приводит ТАСС слова бразильского дипломата, знакомого с ситуацией.

    Он добавил, что запрос о встрече был сделан «в самый последний момент» – за два дня до визита Зеленского, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран – членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в Аргентину Зеленский вылетел уже через два часа после посадки самолета.

    Ранее Да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года.

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    11 декабря 2023, 14:45
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    Российские войска поразили два склада вооружения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками поражены два склада вооружения около Чернобаевки Херсонской области, живая сила и техника ВСУ в 107 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки, ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Петропавловки, Синьковки и Тернов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Берестовым, Ивановкой Харьковской области и Новоегоровкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы ЛНР.

    Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк и машина пехоты, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Артемовского, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки Донецкой народной республики (ДНР). Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Новомихайловки, Угледара и Макаровки ДНР, сообщил Конашенков.

    Общие потери противника составили до 80 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская самоходная артустановка Krab и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника возле Работино и Успеновки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    Средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотника в районах Сватово, Лисичанска ЛНР, Шевченко ДНР, Нестерянки, Ровного Запорожской области, Алешек и Корсунки Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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    11 декабря 2023, 15:50
    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками

    Путин: ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», строятся пять подлодок «Ясень-М»

    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три ракетоносца «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту, сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск», сообщил президент Владимир Путин.

    «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», – добавил президент.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

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    11 декабря 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также прозвучала в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, воздушная тревога действует в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости».

    Накануне в Одессе и в городе Южном Одесской области также произошли взрывы. Утром в понедельник взрывы прогремели в Киеве. Сообщалось, что в столице Украины ПВО не смогла вовремя обнаружить угрозу, поэтому воздушную тревогу объявили уже после того, как начались взрывы.

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    11 декабря 2023, 15:43
    Путин: Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках.

    «Приветствую вас в этот знаменательный день – день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин отметил, что подводные ракетоносцы уже скоро заступят на боевое дежурство, сообщает ТАСС. «Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

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    12 декабря 2023, 06:30
    «Точка-У» сбита над Белгородской областью

    Российская ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью

    «Точка-У» сбита над Белгородской областью
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО украинская тактическая ракета «Точка-У» уничтожена над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    Как сообщает ведомство в Telegram, киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку около 05.00 мск.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что воздушная цель была уничтожена над селом Бессоновка. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, Гладков сообщил об участившихся обстрелах Белгородской области со стороны вооруженных сил Украины.

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    12 декабря 2023, 01:27
    Зеленский увязал поддержку Украины и лидерство США в мире

    Зеленский заявил, что «нерешенные вопросы» в Конгрессе не способствуют лидерству США в мире

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «нерешенные вопросы на Капитолийском холме» не способствуют лидерству США в мире.

    Выступая в Национальном университете обороны США в Вашингтоне, Зеленский заявил, что американские вооружения, включая ракеты ATACMS и истребители F-16, «могут выполнить работу в Европе», передает ТАСС.

    Он заверил, что в США «могут рассчитывать на Украину». При этом Зеленский выразил надежду, что и Украина «сможет так же рассчитывать» на США. С властями США Зеленский собирается обсудить, «какие результаты возможны» в 2024 году.

    Напомним, глава американского государства Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме. Зеленский также приглашен выступить перед Сенатом США, где в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю произошел скандал между республиканцами и демократами.

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    12 декабря 2023, 06:41
    Еврокомиссия пригрозила Венгрии, Польше и Словакии судом из-за Украины

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь сообщил об угрозах ЕК в адрес установивших эмбарго на поставки украинского зерна стран

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия угрожает начать судебное разбирательство против Венгрии, Польши и Словакии за эмбарго на поставки украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

    Надь сказал, что власти Венгрии получили соответствующее письмо из Брюсселя. Он обвинил Еврокомиссию в том, что ЕК действует против интересов всех стран ЕС, так как эмбарго способствует защите всего европейского рынка, передает ТАСС.

    В сентябре Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. После этого ряд стран ЕС решили в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (4)
    11 декабря 2023, 23:44
    Украина собралась использовать Олимпиаду для борьбы с Россией

    И.о. министра спорта Украины Бедный сообщил о намерении Киева использовать Олимпиаду для заявлений об СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Украина пока не станет отказываться от участия в Олимпийских играх 2024 года, так как Олимпиада – мощная площадка для заявлений, сообщил и.о. министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный.

    Бедный сказал, что на этой «площадке» Киев сможет «через своих спортсменов» делать заявления об украинском конфликте. По его словам, «терять такую площадку нет смысла», он счел «нецелесообразным» для Украины «самоустраняться».

    Кроме того, Бедный отметил, что у Киева есть «чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, после того, как Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе и при соблюдении нескольких условий, Бедный пригрозил отказом Украины от участия в ОИ.

    При этом россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии отказано тем, кто активно поддерживает военные действия, связан с армией или силовыми структурами. В аккредитации отказано всем официальным лицам, запрещена демонстрация российской и белорусской символики.


    Коментарии (11)
    12 декабря 2023, 02:36
    Австрия выступила против переговоров о членстве Украины в ЕС

    Австрия не поддержала пересмотр бюджета ЕС и выступила против начала переговоров о членстве Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер заявил, что в нынешних условиях Австрия не станет поддерживать предложение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

    Выступая перед парламентским комитетом по делам Евросоюза, Нехаммер, как сообщается в протоколе парламентской сессии, заявил, что Вена «не согласится на переговоры о вступлении с Украиной». Он заявил, что не следует допускать «фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной». Нехаммер считает, что Украине и Молдавии нужно предложить «перспективу вступления в знак солидарности», но без «ускоренной процедуры», передает ТАСС.

    Также Нехаммер «критически отозвался о бюджетном плане ЕС на 2021–2027 годы, для которого было предложено увеличение в размере 67 млрд евро» (в проект бюджета входит программа макрофинансовой помощи Еврокомиссии Украине объемом до 50 млрд евро). Нехаммер считает, что «это все еще слишком много для Австрии и других стран-доноров».

    Также он подчеркнул, что Австрия, «как и другие малые и средние страны ЕС», однозначно поддерживает «сохранение принципа единогласия по важным вопросам».

    Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено. Власти Словакии также выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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