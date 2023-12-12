Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
Американский эксперт назвал НАТО агрессором на Украине
Американский эксперт Джимми Дор заявил, что агрессором на Украине стала НАТО, а не российский президент Владимир Путин
Американский эксперт Джимми Дор подчеркнул, что украинские нацисты при поддержке США и ЦРУ свергли легитимное правительство Украины и начали обстрелы жителей восточной части страны, а президент России начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей.
«Давайте вспомним, как мы к этому пришли. Соединенные Штаты и ЦРУ объединились с нацистами на Украине, чтобы свергнуть демократически избранное правительство в 2014 году. Вот что произошло. Но люди в восточной части Украины не захотели с этим мириться. Тогда нацисты и правительство Украины начали их обстреливать. И они не собирались останавливаться. Они все больше наращивали интенсивность (артобстрелов), пока Путин наконец не начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей», – приводит ИноСМИ слова Дора в его шоу на YouTube.
При этом эксперт подчеркнул, что Путин пошел на такой шаг «не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить». «И я полностью это поддерживаю», – добавил Дор.
По словам американца, сейчас президент США Джо Байден «делает вид, что Путин – агрессор».
«Путин не агрессор. Агрессор – это НАТО. НАТО с ее 900 военными базами», – заключил эксперт.
Он добавил, что США «только что» построили три новые военные базы на «чертовых Филиппинах», а также развернули две базы в Сирии, которую «незаконным образом оккупируют».
Ранее сообщалось, что Китай изменил свою позицию по СВО в ответ на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию.