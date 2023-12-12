Американский эксперт Джимми Дор заявил, что агрессором на Украине стала НАТО, а не российский президент Владимир Путин

Tекст: Денис Тельманов

«Давайте вспомним, как мы к этому пришли. Соединенные Штаты и ЦРУ объединились с нацистами на Украине, чтобы свергнуть демократически избранное правительство в 2014 году. Вот что произошло. Но люди в восточной части Украины не захотели с этим мириться. Тогда нацисты и правительство Украины начали их обстреливать. И они не собирались останавливаться. Они все больше наращивали интенсивность (артобстрелов), пока Путин наконец не начал спецоперацию, чтобы защитить этих людей», – приводит ИноСМИ слова Дора в его шоу на YouTube.

При этом эксперт подчеркнул, что Путин пошел на такой шаг «не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить». «И я полностью это поддерживаю», – добавил Дор.

По словам американца, сейчас президент США Джо Байден «делает вид, что Путин – агрессор».

«Путин не агрессор. Агрессор – это НАТО. НАТО с ее 900 военными базами», – заключил эксперт.

Он добавил, что США «только что» построили три новые военные базы на «чертовых Филиппинах», а также развернули две базы в Сирии, которую «незаконным образом оккупируют».

Ранее сообщалось, что Китай изменил свою позицию по СВО в ответ на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию.