Зеленский отложил визит в Израиль

Tекст: Ольга Иванова

Газета сообщает, что Зеленский все еще намерен посетить еврейское государство, однако дата его визита пока не определена. Источник издания отмечает, что в случае, если украинский президент приедет, «его встретят с распростертыми объятиями», передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.