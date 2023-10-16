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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 15:50

    Израиль назвал визит Зеленского в страну неуместным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен, сообщил портал Ynet.

    По данным СМИ, Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который второй раз в ходе эскалации конфликта приезжает в еврейское государство. Однако в Израиле дали Зеленскому понять, что для его визита сейчас «неподходящее время», передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский выразил намерение посетить Израиль. Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от украинского конфликта.

    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (14)
    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (29)
    15 октября 2023, 23:40
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам

    Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС

    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян, сообщил экс-главред радиостанции Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).

    В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.

    По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.

    Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.

    Коментарии (10)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (44)
    15 октября 2023, 23:57
    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»

    Глава МИД Лавров рассказал, как Зеленский «всех достал»

    Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров отметил в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский надоел Западу.

    Так, в ходе беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым министр со смехом отметил, что «Зеленский, конечно, всех достал», передает РИА «Новости».

    Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, требующую не допустить въезда Зеленского в страну.

    Ранее политик обратилась к президенту Румынии, заверив, что «будет плохо, если она поймает его (Зеленского) в парламенте». «Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого и бессовестного предателя, в том числе и своей страны», – подчеркнула Шошоакэ.

    Румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента. До этого Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест Зеленского «вернуть территории» Румынии.

    Коментарии (14)
    16 октября 2023, 12:44
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС

    Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС

    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    «Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.

    «Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.

    «Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.

    «ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.

    «Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.

    «ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.

    Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.

    Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

    При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

    Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.

    Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

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    16 октября 2023, 01:26
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех регионах

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели в Миргороде, Кропивницком и Днепропетровске, в семи областях Украины прозвучала воздушная тревога, пишут украинские СМИ.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в Черниговском, Сумском, Полтавском, Харьковском, Черкасском, Кировоградском, Днепропетровском регионах Украины и в подконтрольных Киеву частях Херсонской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».

    Уточняется, что сигнал тревоги начал расширяться с 0.27 (совпадает с мск.), когда прозвучал в Черкасской области.

    Ранее воздушная тревога была объявлена на юге Украины.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 14:36
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    Российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты ПВО в последние сутки уничтожили два украинских истребителя и штурмовик в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России.

    Расчеты ПВО сбили два МиГ-29 и штурмовик Су-25 у Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область), уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожен 31 беспилотник у Берестового, Белогоровки, Василевки, Еленовки (ДНР), Каменского, Мирного (Запорожская область), Алешек и Крынок (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожены: 491 самолет, 250 вертолетов, 7919 беспилотников, 441 ЗРК, 12 673 танка и других бронемашин, 1163 машины РСЗО, 6788 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    16 октября 2023, 10:38
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что действия и политика движения ХАМАС не отвечают интересам палестинского народа.

    Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

    При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.

    Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.

    Коментарии (10)
    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

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    15 октября 2023, 17:20
    В Белом доме не исключили применения ВС США в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби, отвечая на вопрос в интервью Fox News о том, исключено ли задействование американских войск в секторе Газа, сказал, что не станет исключать ничего, когда речь идет об освобождении американцев, передает ТАСС.

    Он добавил, что американская администрация пока не имеет планов или намерений отправлять ВС США для участия в конфликте Палестины и Израиля.

    Ранее глава минобороны Израиля заявил, что израильские военные планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» против ХАМАС. До этого в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить это палестинское движение.

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    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

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    15 октября 2023, 23:48
    Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе

    Армия Израиля поразила 250 военных целей в Газе и ликвидировала одного из командиров ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    За последние сутки армия обороны Израиля поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида, сообщили в ЦАХАЛ.

    Из сообщения армии Израиля следует, что ЦАХАЛ поразил около 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа, также был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на протяжении суток армия Израиля наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС.

    Тем временем газета Times of israel сообщила, что по Израилю было выпущено большое количество ракет из сектора Газа. Также в данный момент слышны взрывы от работы системы ПРО «Железный купол».

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

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    15 октября 2023, 21:07
    Армия Израиля заявила о 155 пленных у ХАМАСа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС удерживает в плену 155 человек, заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари в воскресенье.

    Армия Израиля проинформировала семьи 155 пленных о том, что их родственники находятся у ХАМАС, сказал Хагари, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Haaretz.

    Ранее источники Financial Times сообщали, что движение ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы.

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    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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