Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле
Владимир Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле
Эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он выразил опасения, что в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России», отвлечет внимание Запада от Украины, что обернется последствиями. Зеленский надеется, что США продолжат помогать Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 2.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему война Израиля вредит Зеленскому.