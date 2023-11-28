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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    3 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    54 комментария
    28 ноября 2023, 11:12

    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    Гагин: ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска сконцентрировали под Горловкой в ДНР крупную группировку для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    По его словам, противник сконцентрировал довольно существенную группировку на Горловском направлении. ВСУ готовят атаки на разных участках, включая Майорск, пытаясь отвлечь внимание с провальных направлений, передает ТАСС.

    Он отметил, что лишь за прошедшие двое суток в ходе нескольких попыток атаковать позиции российских сил на этом участке ВСУ потеряли убитыми до двух десятков бойцов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона».

    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (28)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

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    25 ноября 2023, 23:24
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

    Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ

    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Военкор сообщил в Telegram, что «вражеские ресурсы подтверждают» данную информацию. «Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный», – заявил Котенок.

    «Военкоры Русской весны» также пишут, что «ВСУ выбиты с промзоны» и та «перешла под фактический контроль армии России». Отмечается, что промзона с 2014 года «была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон».

    Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, «Рыбарь» и «НгП раZVедка».

    Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: «То что наши парни пробили Авдеевскую промку — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта».

    В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.

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    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

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    26 ноября 2023, 03:58
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении

    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».

    Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

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    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

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    25 ноября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили два склада авиационных средств поражения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Склады уничтожены на военном аэродроме Долгинцево и в районе Днепропетровска, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 35 человек, гаубицу МСТА-Б и орудие «Гиацинт-Б».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков. К востоку от Синьковки (Харьковская область) поражены силы 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 110 человек и гаубицы Д-20 и Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиоков 5-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ у Петровского в ЛНР. Украинские военные потеряли до 55 человек за сутки.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 290 человек, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию РЭБ «Буковель-AD».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков у Приютного (Запорожская область) и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

    На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 150 человек, две бронемашины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 40 человек, два танка, две бронемашины и пушку М-46.

    У Вольнянска (Запорожская область) Павловки (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    У Серебрянки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

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    26 ноября 2023, 04:29
    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках жителей страны сбежать в Словакию и Румынию

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины, которые хотели сбежать в Словакию, должны были назвать перевозчикам пароль – «картофель», сообщила госпогранслужба Украины.

    Как рассказало ведомство в соцсетях, контрольное слово требовалось назвать «при посадке в авто», на котором мужчин должны были доставить до границы со Словакией. Отмечается, что указания они получали «с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации».

    Однако украинские пограничники смогли поймать «проводника и пятерых мужчин» в 200 м от границы. Отмечается, что услуга по бегству с Украины стоила 5 тыс. – 8 тыс. долларов. «Проводника» мужчины нашли через соцсети. «Все задержанные будут привлечены к ответственности», – говорится в собщении.

    Кроме того, как сообщает ведомство, «еще одни нелегальные «туроператоры» сгорели на границе» в Закарпатье, где трое «бизнесменов» за 2 тыс. долларов обещали провести мужчину в Румынию. Их машина была остановлена пограничниками.

    Напомним, западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

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    25 ноября 2023, 14:27
    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости

    Политолог Шеслер: Арахамия умалчивает, что от Украины в Стамбуле требовался не только нейтральный статус

    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украинские власти с легкостью переписывают конституцию под собственные нужды, и если Киеву придется садиться за стол переговоров, запрет на ведение диалога с Москвой будет снят. Другое дело, что провести честный референдум на подконтрольной Зеленскому территории просто невозможно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины.

    «Любая попытка провести какие-либо опросы или референдумы на территории, которая контролируется Зеленским, заведомо обречена на провал. Уровень репрессий и контроля над населением настолько велик, что ни о каком свободном волеизъявлении и речи быть не может», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Но если такой референдум действительно захотят провести, он будет нацелен на подмену реальности. Это будет попыткой обмануть и западные страны, и Россию. Любопытно и то, что сейчас окончательно разрушено понятие коллективного Запада, поскольку американцы, немцы, французы и англичане на Украине преследуют совершенно разные цели. Единого курса, по сути, уже нет», – добавляет собеседница.

    «Что касается «слабости переговорной позиции», о которой говорит Арахамия, то я бы обратила внимание на сам факт допущения каких-то переговоров. С одной стороны, Украина запретила себе вести диалог с Россией. С другой, украинское законодательство является чем-то вроде сценариев шоу «Квартала 95», которые легко корректируются», – иронично акцентирует спикер.

    «То же самое касается конституции, где с 2019 года закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Этот документ неоднократно менялся. Если потребуется отменить это положение – оно будет отменено и Рада проголосует как надо. Но комично другое: Запад делает вид, будто бы переговоры нужны России», – уточняет эксперт.

    «Я напомню, что Москва никогда не отказывалась от своих слов и до сих пор открыта для переговоров. Но они должны быть содержательными. А нам пытаются внушить, будто бы мы находимся в каком-то магазине, что это покупателю нужно купить кастрюли, а не продавцу их продать. Но это просто смешно!», – говорит политолог.

    «Россия пошла на эти переговоры в Стамбуле, чтобы минимизировать жертвы на поле боя. При этом мы были непреклонны в вопросах территориальной целостности России, защиты прав русских на Украине и ряде других вопросов. Нейтралитет Украины, котором говорит Арахамия, не был единственным критерием, но он предпочитает умалчивать об этом», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. Он также усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    Арахамия заявил, что конфликт мог закончиться еще весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус. Однако политик добавил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал он.

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    26 ноября 2023, 07:57
    Литва заявила, что Украине нельзя «уставать» от военных действий

    Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что Украина может перестать существовать в случае «усталости» от военных действий

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина поддалась «усталости от войны», она перестала бы существовать, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Ландсбергис считает, что подобная «усталость» – «феномен обществ, живущих в мире». Он заявил, что Запад также должен сопротивляться этому чувству, поскольку у западных стран есть «достаточная структурная мощь» для поддержки Киева, необходимой для украинской «победы», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ сообщают, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

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    26 ноября 2023, 06:27
    Над российскими регионами уничтожены девять украинских БПЛА

    Минобороны России сообщило об уничтожении еще девяти украинских БПЛА

    Над российскими регионами уничтожены девять украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены еще девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что попытки пролета беспилотников к Москве пресечены силами ПВО в городском округе Подольск и в Раменском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников приостановили прием и вылет самолетов, свидетельствуют данные Flightradar24.com. Позднее столичные аэропорты возобновили работу, передает ТАСС.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что сбиты два беспилотника над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет.

    Еще один БПЛА подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщается на странице правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте».

    Беспилотники сбиты в Дзержинском и Жуковском районах Калужской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram.

    Напомним, ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

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    26 ноября 2023, 15:17
    Российские военные улучшили положение на Южно-Донецком направлении
    Российские военные улучшили положение на Южно-Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия отразила атаку со стороны Украины на Южно-Донецком направлении и улучшила положение по переднему краю, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной украинской бригады в районе Шевченко ДНР и улучшили положение по переднему краю. Отмечается, что потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля за минувшие сутки.

    Как указали в Минобороны, на Купянском направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад ВСУ в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Отмечается, что потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два пикапа, также Россия поразила артиллерийскую систему М777 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В сообщении говорится, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Общие потери противника составили до 60 военнослужащих и два автомобиля, уточнили в пресс-службе.

    В ведомстве добавили, что на Донецком направлении ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ленинского, Шумы и Марьинки ДНР. Отмечается, что общие потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей, а также российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы «Акация», орудие «Мста-Б», гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие М119 производства США.

    В Минобороны пояснили, что на Запорожском направлении российская армия ликвидировала до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля, а на Херсонском направлении потери противника составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля, также были уничтожены гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

    Кроме того, в пресс-службе уточнили, что российская армия поразила хранилище авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области, живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах.

    В Минобороны заявили, что силами ПВО за прошлые сутки сбиты три самолета ВСУ: два Су-27 – в районах Новорайска и Великой Александровки Херсонской области, а МиГ-29 – в районе Пятихатки Днепропетровской области.

    В ведомстве подчеркнули, что за прошлые сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 53 украинских беспилотников в районах Нырково, Золотаревки, Конопляновки ЛНР, Горловки, Липового ДНР, Таволжанки Харьковской области и Саги Херсонской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона».

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    28 ноября 2023, 04:56
    Economist: В конгрессе США начали бояться, что помощь Киеву придется отложить

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые члены конгресса США начали опасаться, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что если президентом изберут Дональда Трампа, то помощь Киеву может полностью прекратиться, передает РИА «Новости».

    Источник Economist в сенате США заявил, что время играет против сторонников поддержки Киева. На Украине начали беспокоиться, что без помощи США в Европе могут быстро пасть духом.

    Украинский источник заявил, что «весной поток военной помощи был широкой рекой, летом – ручьем», а сейчас лишь «капля слез». В Киеве начали опасаться тяжелой зимы.

    Ранее СМИ отмечали, что поставки западной техники и средств для ВСУ не помогут без грамотного военного руководства.

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    26 ноября 2023, 12:27
    Российские ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили две украинские ракеты С-200 над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 11.00 мск Киев предпринял попытку террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам России.

    Как указали в ведомстве, российские средства ПВО обнаружили две украинские ракеты и ликвидировали в воздухе над акваторией Азовского моря.

    Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО пресекли попытку Украины совершить атаку с применением двух противокорабельных ракет «Нептун» по российским объектам.

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    26 ноября 2023, 05:21
    ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России

    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями

    ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытки террористических атак с применением БПЛА самолетного типа.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что произошла «попытка массовой атаки беспилотников». БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что уничтожены два беспилотника над Карачевским и Брянским районами, никто не пострадал, разрушений нет.

    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что регион атаковали два БПЛА. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Один из жильцов дома получил «легкое резаное ранение». Кроме того, «повреждено остекление трех квартир», сообщается на странице правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте».

    Напомним, в ночь на пятницу Украина тоже попыталась провести террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа, было сбито 13 дронов.

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