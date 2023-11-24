Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что в период с 18 по 24 ноября ВС России также нанесли высокоточные удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего вооруженных сил Украины. Поражены все назначенные объекты.

На Купянском направлении Западная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю на отдельных участках и отразила 13 атак противника, сообщили в Минобороны. На данном направлении нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска Харьковской области. Украинская сторона потеряла более 305 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении отражено десять атак украинских штурмовых групп. Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На Донецком направлении отражены 22 атаки противника, украинские военные потеряли более 1680 человек убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении российские силы вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

На Херсонском направлении подразделения ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Их потери за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

Авиацией, ракетными войсками в течение недели уничтожены РЛС ЗРК С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Морской авиацией Черноморского флота уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 БПЛА.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 тыс. 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 572 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в МО РФ.

Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.