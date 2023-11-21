Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожье

Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Работина и Новопрокоповки

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Купянском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа.

На Донецком направлении отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка ДНР. Потери ВСУ на данном направлении составили до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении ВС нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское ДНР. Потери противника составили до 75-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50-ти военнослужащих ВСУ и два автомобиля.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Донецкой Народной Республики и Саги Херсонской области.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники.