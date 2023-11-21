С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.3 комментария
Шойгу оценил потери ВСУ в ноябре
Шойгу: ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военных и 1,8 тыс. единиц техники и вооружений
Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.
При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.
«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.
В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.