  • Новость часаЗеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
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    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Окружение Байдена предложило меры для снижения риска его падений
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    Банки дружественных стран блокируют платежи АвтоВАЗа
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    33 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    16 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    14 комментариев
    21 ноября 2023, 07:08

    Пресечены попытки ротации подразделений ВСУ в районе Урожайного

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванных попытках ротации ВСУ у Урожайного

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Урожайного сорваны попытки ротации подразделений вооруженных сил Украины, уничтожены автомобильная техника и живая сила ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил, что в результате контрбатарейной борьбы уничтожены два минометных расчета. Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские силы не позволили ВСУ провести контратаку северо-западнее Приютного, была уничтожена украинская пехота, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщало, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой. ВСУ потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

    20 ноября 2023, 15:29
    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы

    Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией не закончится быстро

    Зеленский заявил об окончании конфликта на Украине не так, как ему хотелось бы
    @ LIBKOS/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами американского телеканала Fox News усомнился в том, что конфликт с Россией может закончиться скоро, сообщает издание «Страна.ua».

    «Завершится все не так быстро, как хотелось бы», – сказал он, пишет РИА «Новости». Также Зеленский считает, что многие воспринимают конфликт как кино, хотят только «ежедневные сюрпризы».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он признал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    Коментарии (23)
    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

    Коментарии (17)
    20 ноября 2023, 18:17
    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних

    Нарышкин: Запад принуждает Украину мобилизовать стариков и подростков

    Запад рекомендовал Украине призвать в армию 70-летних
    @ Thomas Born/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    США и Великобритания настраивают Украину на максимальную мобилизацию населения, в частности рекомендуют призывать на военную службу пожилых граждан и несовершеннолетних, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    «Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить дo 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст», – заявил Нарышкин, чьи слова опубликовала пресс-служба СВР.

    По словам директора разведслужбы, Запад требует от украинских властей «продемонстрировать миру невозможность победы России в украинском конфликте». Для достижения этой цели, указал Нарышкин, Киев призывают усилить мобилизационные мероприятия в стране и расширить категории граждан, подлежащих военной службе, передает ТАСС.

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    42 комментария

    Ранее Сергей Нарышкин заявил о намерениях западных спецслужб устроить теракты в ЦАР и Мали.

    Коментарии (44)
    20 ноября 2023, 16:51
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    Рогов назвал визит главы Пентагона в Киев «черной меткой» Зеленскому
    @ @SecDef

    Tекст: Ольга Иванова

    Визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев является «черной меткой» украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов назвал игрой на публику заявления Остина о поддержке действующего в Киеве режима, а сам визит является «черной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен «отдать власть Залужному (главком ВСУ Валерий Залужный)», передает РИА «Новости».

    По его заявлению, подобная информация поступает от окружения Зеленского.

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    42 комментария

    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Коментарии (36)
    20 ноября 2023, 21:48
    США раскрыли содержание нового пакета военной помощи Украине

    США решили передать Украине дополнительную РСЗО HIMARS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вашингтон передает Киеву дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней в рамках новой военной помощи, сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

    В заявлении говорится, что новый пакет помощи Киеву оценивается примерно в 100 млн долларов. Отмечается, что в пакет помощи включены системы HIMARS и боеприпасы к ней, а также зенитные ракеты «Стингер», артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию, передает РИА «Новости».

    Кроме того, США намерены передать Киеву оборудование для ведения боевых действий в условиях зимней погоды, запчасти и вспомогательное снаряжение.

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

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    Коментарии (12)
    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

    Коментарии (9)
    20 ноября 2023, 12:50
    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от ВСУ, Россия не станет использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению. Однако этот тип боеприпасов может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами по позициям украинской армии на фронте.

    «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

    Коментарии (2)
    20 ноября 2023, 14:02
    Рогов: Непогода вынуждает ВСУ терять пехоту в атаках на российские позиции

    Рогов: Из-за дождей ВСУ резко снизили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении

    Tекст: Борис Инсаров

    Украинские войска снизили интенсивность использования тяжелой бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «За выходные дни было две попытки ВСУ выдвинуться с тяжелой бронетехникой, но она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении», – цитирует Рогова ТАСС.

    По его словам, в минувшие дни ВСУ шли в наступление преимущественно силами пехоты, которую высаживали с помощью легких и боевых бронированных машин. Из-за этого потери среди украинцев «достаточно велики».

    Дожди, помимо размытия грунтовых дорог, также затрудняют использование беспилотников для корректировки артиллерийского огня и других задач, указал Рогов. Он добавил, что в условиях непогоды ВСУ приходится перебрасывать войска железной дорогой в контролируемую ими часть Запорожья, а оттуда – автотранспортом на Ореховское направление.

    Ранее в этот день власти ДНР заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ под Донецком.


    Коментарии (7)
    20 ноября 2023, 16:19
    Спикер Рады призвал поражать в правах русских на Украине

    Спикер Верховной рады выступил за ограничения прав русских на Украине

    Спикер Рады призвал поражать в правах русских на Украине
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в стране нет места для русского национального меньшинства, пишут СМИ.

    «Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    По словам Стефанчука, в вопросе ограничения прав русских нацменьшинств «мы нашли полное взаимопонимание» с Венецианской и Европейской комиссиями. На Украине русским должно быть отказано в каких-либо привилегиях, убежден спикер парламента.

    Напомним, в декабре украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, которым были декларированы равные политические и социальные права для представителей разных национальностей. Введенные законом языковые послабления не коснулись русского языка, за право говорить на котором в то же время выступил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

    Коментарии (18)
    20 ноября 2023, 15:14
    Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию
    Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с десятилетней годовщиной начала украинского Евромайдана задалась вопросом о том, что именно это событие дало Украине и сбылась ли «голубая мечта» Киева об интеграции в «европейскую семью».

    «Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», – говорится в комментарии Захаровой, текст которого опубликован в Telegram-канале МИД России.

    Украина, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, утратила государственную самостоятельность и сейчас находится на содержании западных колонизаторов, определяющих ее внешнюю и внутреннюю политику.

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    Антиправительственные выступления, которые начались 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева, стали точкой невозврата катастрофы, произошедшей на Украине, добавила Захарова.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в стране, по данным разведки, готовится «Майдан-3».

    Коментарии (14)
    21 ноября 2023, 04:28
    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой

    Зеленский заявил, что занимающиеся политикой военные совершают «большую ошибку»

    Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военный, который решает заниматься политикой, не должен «заниматься войной», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отверг идею переговоров с Москвой.

    Зеленский отметил, что военный имеет право «заниматься политикой», но в таком случае «не может заниматься войной». По словам президента, если военный выполняет свои обязанности, думая о скором уходе в политику, о выборах, то «и на словах, и на передовой» такой военный «будет вести себя как политик, а не как военный», допуская «большую ошибку».

    Как полагает Зеленский, украинские военные пошли в политику после евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация и тому подобное уничтожены». Кроме того, он заявил, что в моральном отношении на Украине не наблюдается «патовой ситуации», несмотря на тяжелое положение на фронте, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Он также отверг идею начала мирных переговоров с Россией: «На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет». По его словам, Россия на данный момент не хочет окончания конфликта, поэтому нельзя говорить о заключении мира «любой ценой».

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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    Коментарии (9)
    20 ноября 2023, 14:49
    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Минобороны: Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Южная группировка российских войск на Донецком направлении при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку штурмовой группы 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ под Васюковкой и Курдюмовкой (ДНР).

    На данном направлении ВСУ в общей сложности потеряли более 130 военных убитыми и ранеными, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой (ДНР). Украинские националисты потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

    На Купянском направлении группировка «Запад» отразила три атаки штурмовых групп 30-й мехбригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Куриловки, Подолой, Тимковки и Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три авто и САУ 2С1 «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й мехбригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих и два автомобиля.

    На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области, уничтожив до 20 украинских националистов и два авто.

    На Херсонском направлении, по данным Минобороны, в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

    Также сообщается, что в результате действий авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах. Так, пять украинских беспилотников сбиты в районах н. п. Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески (ДНР), также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 45 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тыс. 489 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин РСЗО, 7 тыс. 138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 422 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек.

    Коментарии (19)
    20 ноября 2023, 17:54
    В Минфине США заявили о полной зависимости Украины от помощи Запада

    Министр финансов США Йеллен заявила о полной зависимости Украины от помощи Запада

    В Минфине США заявили о полной зависимости Украины от помощи Запада
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNBC заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников.

    Она подчеркнула, что Киев полностью зависит от помощи Запада, и США к этой помощи нужно присоединиться, передает РИА «Новости».

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    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    Коментарии (3)
    21 ноября 2023, 03:30
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Волынской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Волынской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ и пользователи соцсетей.

    Также сообщается о взрывах в районе Покровска (переименованный Красноармейск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, передает RT.

    Воздушная тревога объявлена также в Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют объекты врага». Сообщается, что «одной из целей стала авиабаза ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области».

    Напомним, войска России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

    Коментарии (0)
    20 ноября 2023, 21:21
    Украинцы начали переселяться в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах

    Politico: Украинцы массово бегут в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах

    Украинцы начали переселяться в Киев из-за отсутствия ПВО в других городах
    @ Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за лучшей защищенности столицы системами противовоздушной обороны (ПВО), сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, местный риелтор отметил, что в украинской столице и окрестностях сейчас находятся почти 600 тыс. вынужденных переселенцев из других частей Украины. По его словам, люди из Днепра и Запорожья на данный момент активно переезжают и находятся в поисках жилья в Киеве. Как добавил риелтор, люди считают, что Киев защищен сильнее и там летает меньше ракет, чем в их городах, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что большинство систем противовоздушной обороны от Запада сосредоточены в Киеве, а остальные украинские регионы не прикрыты достаточным количеством ПВО, поэтому они подвергаются стратегическим ракетным ударам, уничтожающим важные инфраструктурные объекты.

    Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина берет ПВО в аренду у других государств на отопительный период.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    Коментарии (4)
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    Кто в ЕС выиграет от санкций против российского ядерного топлива

    Евросоюз продолжает попытки продавить введение санкций против Росатома. Протолкнуть их пытались еще в десятом пакете санкций, теперь разговоры идут о 12-м пакете. Кто выиграет, а кто проиграет от такого рода санкций? И каковы шансы, что Европе наконец удастся эта затея? Подробности

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    Российские силы применили против ВСУ убийственную советскую бомбу

    Россия, по некоторым данным, впервые применила кассетный боеприпас РБК-500 на Украине. До этого аналогичным типом вооружения пользовался противник. Почему ВС РФ решились на данные меры, как будут использоваться боеприпасы и каким образом это отразится на ходе боевых действий? Подробности

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    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

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    Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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