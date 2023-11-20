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    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Страх и ненависть на польско-украинской границе

    Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.

    11 комментариев
    20 ноября 2023, 14:49

    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Минобороны: Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР

    Российские войска отбили атаку ВСУ у Клещеевки в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Южная группировка российских войск на Донецком направлении при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила атаку штурмовой группы 67-й мехбригады ВСУ в районе Клещеевки (ДНР), сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что также нанесено поражение живой силе и технике 28-й и 30-й механизированных бригад ВСУ под Васюковкой и Курдюмовкой (ДНР).

    На данном направлении ВСУ в общей сложности потеряли более 130 военных убитыми и ранеными, две БМП и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой (ДНР). Украинские националисты потеряли до 70 военных, БМП и два автомобиля.

    На Купянском направлении группировка «Запад» отразила три атаки штурмовых групп 30-й мехбригады ВСУ в районе Загоруйковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Куриловки, Подолой, Тимковки и Синьковки Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три авто и САУ 2С1 «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 50-го полка нацгвардии Украины в районе Григоровки (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 67-й мехбригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка (ДНР). Украинская сторона потеряла до 50 военнослужащих и два автомобиля.

    На Запорожском направлении российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе Вербового Запорожской области, уничтожив до 20 украинских националистов и два авто.

    На Херсонском направлении, по данным Минобороны, в результате комплексного огневого поражения уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, а также три автомобиля.

    Также сообщается, что в результате действий авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 123 районах. Так, пять украинских беспилотников сбиты в районах н. п. Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески (ДНР), также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 45 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 тыс. 489 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин РСЗО, 7 тыс. 138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 422 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщало, что российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек.

    20 ноября 2023, 03:54
    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты

    Forbes: Россия подавляет американские снаряды M982 Excalibur системой «Поле-21»

    В США рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские системы РЭБ «Поле-21» подавляют американские высокоточные снаряды M982 Excalibur, не позволяя им поражать цели, пишет в статье Forbes доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал.

    По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы «Поле-21» глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель, передает РИА «Новости».

    Миттал добавил, что российская армия технологически превосходит ВСУ, а это приводит не только к уничтожению большого количества украинских дронов, но и эффективному и, зачастую, беспрепятственному использованию российских БПЛА.

    «Русские добились успеха со своим барражирующим боеприпасом «Ланцет» – высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие им со стороны Украины», – резюмировал эксперт.

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    20 ноября 2023, 09:58
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    Украинская победительница «Евровидения» Джамала объявлена в уголовный розыск в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская певица Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова), ставшая победительницей песенного конкурса «Евровидение» в 2016 году, объявлена в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД России.

    В базе сказано, что «Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», передает ТАСС.

    В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно, что Джамала выступала на корпоративах в Сочи и Москве уже после воссоединения Крыма с Россией.

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    20 ноября 2023, 05:51
    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ

    Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пяти бригадам ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    По его словам, во время боевых действий на Купянском направлении экипажи самолетов оперативно-тактической авиации группировки войск «Запад» нанесли ракетно-бомбовый удар по пунктам временной дислокации 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, передает РИА «Новости».

    Также экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригады в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

    Накануне авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины.

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    20 ноября 2023, 10:52
    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    Гагин: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком

    ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая группа украинских войск уничтожена под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, противник накануне предпринял под Донецком бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции, несколько десятков украинских штурмовиков были просто брошены на утилизацию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что почти вся группа была уничтожена. По данным советника, потери ВСУ в ходе этой попытки превысили 30 человек убитыми, около 15 штурмовиков отступили.

    Ранее российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с офицерами под Донецком.

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    20 ноября 2023, 08:45
    Sun: Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

    Tекст: Ольга Никитина

    Атомная подводная лодка типа Vanguard британских ВМС, на борту которой находились 140 человек, едва не утонула из-за нарушения работы одного из глубиномеров, пишут СМИ.

    По информации источников газеты The Sun, субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда патрулирующие датчики вышли из строя. Подлодка, которая несла баллистические ракеты Trident 2, едва не вошла в «опасную зону» в результате произошедшего сбоя, передает ТАСС содержание статьи.

    Благодаря действиям инженеров катастрофы удалось избежать, пишет издание. С помощью второго глубиномера специалисты определили, что погружение вышло из-под контроля.

    По словам источника, технически субмарина все еще находилась на допустимой глубине, однако при плановом погружении весь экипаж «перешел бы на боевые посты». Этого не произошло, сказал он, добавив, что подлодка опускалась все ниже , хотя не должна была находиться на этой глубине.

    «Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», – сказал источник The Sun.

    Британское военное командование начало расследование инцидента. Информация, о какой конкретно глубине и субмарине идет речь, не раскрывается.

    В апреле ВМС Великобритании начали расследование в связи с сообщениями об обнаруженных в пабе якобы секретных документах со схемой устройства новейшей подлодки HMS Anson, стоимость которой составляет 1,3 млрд фунтов стерлингов.

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    19 ноября 2023, 17:58
    В США назвали последствия поражения Украины для Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение Украины обернется для США катастрофой, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

    Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.

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    20 ноября 2023, 12:50
    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: С помощью РБК-500 можно выполнять большое количество боевых задач

    Военный эксперт назвал цели применения кассетных бомб РБК-500 в зоне СВО
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В отличие от ВСУ, Россия не станет использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по мирному населению. Однако этот тип боеприпасов может подготовить почву для продвижения российских войск в зоне спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами по позициям украинской армии на фронте.

    «РБК-500 обладает широким спектром модификаций, поэтому за счет использования бомбы можно выполнять большое количество боевых задач. Речь идет о возможности выжигания окопов противника, уничтожения укреплений и даже поражения бронетехники», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В самом боеприпасе содержится менее 20 суббоеприпасов, чего мало для массовой ликвидации личной силы противника. Однако перед нами и не стоит такой задачи. Руководство российской армии по-прежнему придерживается принципа гуманности ведения боев», – добавляет спикер.

    «ВСУ же совместно с западными странами полностью лишены этого понимания. Кассетные боеприпасы они применяют крайне агрессивно, лишь умножая число жертв среди мирного населения Донбасса. Злополучные «лепестки» стали причиной гибели десятков людей», – уточняет он.

    Резюмируя, Артамонов выразил уверенность в том, что решение об использовании РБК-500 было принято для того, чтобы максимально подготовить почву для российского наступления. По его словам, значительное уменьшение количества бронетехники противника и ликвидация укреплений станет одним из столпов успеха российского продвижения.

    Ранее ВС РФ впервые нанесли удары кассетными бомбами РБК-500 по позициям украинской армии на фронте. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Воин DV», заметно, как на поле боя мелькают молниеносные вспышки света, после чего вверх поднимаются клубы дыма. Затем над землей волнообразно мигают огни, быстро перемещаясь в другую часть поля.

    Согласно информации канала, эти кассетные бомбы массой 500 кг, оснащенные 15 противотанковыми боевыми элементами и инфракрасной системой самонаведения, были использованы в районе украинского села Старомайорское на Южно-Донецком направлении.

    Напомним, в июле министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва, понимая угрозу, которую несет данный вид вооружений, сознательно воздерживалась от его использования. Тем не менее он отметил, что в случае передачи западными странами кассетных бомб, РФ оставляет за собой право запуска аналогичных средств поражения.

    Глава военного ведомства подчеркивал, что у России имеются кассетные бомбы, которые «гораздо эффективнее, чем американские». Он также уточнил, что ни Москва, ни Вашингтон не присоединялись к Конвенции по данному типу боеприпасов.

    Напомним, РБК-500 поступила на вооружение советских ВВС еще в 1987 году. Об этом пишет «Российская газета». В одну кассету помещается 15 противотанковых суббоеприпасов «Мотив-3», каждый из которых способен в полете выискивать необходимую цель в радиусе 100 метров с помощью инфракрасного датчика. Доставляется бомба с самолетов или путем запуска с РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

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    19 ноября 2023, 17:01
    В ДНР рассказали о нежелании украинских военнопленных возвращаться на родину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество пленных украинских военнослужащих хотят остаться в России, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, нежелание украинских военнопленных возвращаться на родину обусловлено тем, что по возвращении им могут грозить уголовные дела и отправка на линию соприкосновения, передает ТАСС.

    «Ребята не хотят воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, даже несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких. Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать», – сказала омбудсмен.

    Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

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    20 ноября 2023, 14:02
    Рогов: Непогода вынуждает ВСУ терять пехоту в атаках на российские позиции

    Рогов: Из-за дождей ВСУ резко снизили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении

    Tекст: Борис Инсаров

    Украинские войска снизили интенсивность использования тяжелой бронетехники на Ореховском направлении из-за непогоды, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «За выходные дни было две попытки ВСУ выдвинуться с тяжелой бронетехникой, но она вся застряла, сильная распутица на Ореховском направлении», – цитирует Рогова ТАСС.

    По его словам, в минувшие дни ВСУ шли в наступление преимущественно силами пехоты, которую высаживали с помощью легких и боевых бронированных машин. Из-за этого потери среди украинцев «достаточно велики».

    Дожди, помимо размытия грунтовых дорог, также затрудняют использование беспилотников для корректировки артиллерийского огня и других задач, указал Рогов. Он добавил, что в условиях непогоды ВСУ приходится перебрасывать войска железной дорогой в контролируемую ими часть Запорожья, а оттуда – автотранспортом на Ореховское направление.

    Ранее в этот день власти ДНР заявили об уничтожении штурмовой группы ВСУ под Донецком.


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    20 ноября 2023, 10:54
    Шеф Пентагона прибыл в Киев

    Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, где намерен встретиться с руководством Украины.

    Об этом глава американского военного ведомства сообщил на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Своим визитом шеф Пентагона хочет «передать важное послание» о том, что США «продолжат поддерживать Украину как сейчас, так и в будущем», передает ТАСС.

    О визите заранее не объявлялось.

    В начале ноября украинскую столицу посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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    20 ноября 2023, 09:09
    Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хватает качественного обмундирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У военнослужащих ВСУ нет достаточного количества амуниции и обмундирования, к тому же мобилизованные идет в зону боевых действий без соответствующей подготовки, рассказал украинский военнопленный с позывным «Журналист».

    По его словам, он попал в 501-й батальон морской пехоты без подготовки, его сразу поставили обеспечивать личный состав обмундированием, передает ТАСС. «Журналист» добавил, что обмундирования  военнослужащим ВСУ реально не хватает.

    Он отметил, что в данный момент в его батальоне служат разные военнослужащие: и с профессиональной подготовкой, и мобилизованные, изначально имеющие слабую подготовку, при этом офицеров в роте нет, все они погибли либо ранены.

    «На левый берег Днепра переправлялись на моторных лодках небольшими группами, офицеров с нами не было. Как старшина, я должен был обеспечить людей амуницией, однако пришлось выходить на передовую. По сути, нас как пушечное мясо кинули», – добавил военнопленный.

    Он также отметил, что передаваемая им натовская техника является старой, уже выработавшей ресурс.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

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    20 ноября 2023, 12:55
    Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке фур с гумпомощью

    Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке на границе фур с гуманитарными грузами

    Tекст: Ольга Никитина

    Из-за протестов польских дальнобойщиков на границе с Украиной оказались заблокированы цистерны с топливом и фуры с гуманитарной помощью, заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

    Деркач сообщил в соцсетях, что власти Украины передают соответствующие данные в министерство инфраструктуры Польши и ждут ответа, передает ТАСС.

    По данным украинской стороны, в настоящее время на КПП «Краковец – Корчова» скопилось 1 тыс. 200 большегрузов, а на КПП «Рава-Русская – Гребенне» – 500.

    Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать въезд грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Кроме того, акцию по блокировке грузовых автомобилей на единственном пункте пересечения границы с Украиной провели на прошлой неделе словацкие транспортные компании.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести очередной виток напряженности между Польшей и Украиной и как на происходящее будет реагировать Брюссель.

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    20 ноября 2023, 13:53
    В Пентагоне назвали причину приезда в Киев министра обороны США Остина

    Глава Пентагона прибыл в Киев для обсуждения поддержки ВСУ зимой

    Tекст: Борис Инсаров

    Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой, сообщила пресс-служба Пентагона.

    В заявлении министерства, которое приводит ТАСС, говорится, что визит Остина призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече будет обсуждаться «долгосрочное видение будущих сил Украины», включая «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    В релизе американского военного ведомства также анонсировано 17-е заседание контактной группы по обороне Украины с участием 50 стран, которое пройдет на этой неделе.

    Ранее Ллойд Остин подчеркнул важность прямых контактов Пентагона с руководством Минобороны России.


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    20 ноября 2023, 09:49
    FT: Конфликт Израиля и ХАМАС возобновил в Берлине дискуссии о продаже истребителей Эр-Риаду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также давление союзников, заставили Германию возобновить дискуссии по поводу снятия вето с многомиллиардной сделки по продаже Саудовской Аравии истребителей Eurofighter Typhoon, пишет Financial Times.

    Как пишет издание со ссылкой на источники, война между Израилем и ХАМАС возобновила дебаты в верхушке коалиционного правительства Германии о том, стоит ли снимать запрет на многомиллиардную продажу истребителей Eurofighter Typhoon Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    По словам источников Financial Times, резкое изменение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, давление со стороны европейских союзников, а также изменение восприятия роли Саудовской Аравии в обеспечении региональной стабильности, начали влиять на то, как ситуация с вето воспринимается в Берлине. При этом отмечается, что пока никакого решения не принималось, и оно будет зависеть от ряда непредсказуемых и меняющихся политических факторов.

    Как отмечает издание, канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также немецкий министр обороны Борис Писториус все больше поддерживают изменение политики в отношении военных продаж Саудовской Аравии. Помимо этого, источники сообщают, что премьер Британии Риши Сунак летом поднимал этот вопрос в беседе Шольцем.

    Ранее издание Tribune сообщило, что Саудовская Аравия планирует заказать у французской аэрокосмической компании Dassault Aviation 54 истребителя Rafale.

    Напомним, в марте 2018 года Британия и Саудовская Аравия достигли предварительного соглашения о продаже 48 многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon производства британской оборонной компании BAE Systems.

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    20 ноября 2023, 15:14
    Захарова спросила об исполнении «голубой мечты» Украины после Евромайдана

    Захарова: Украина после Евромайдана превратилась в нищую, вымирающую территорию

    Захарова спросила об исполнении «голубой мечты» Украины после Евромайдана
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с десятилетней годовщиной начала украинского Евромайдана задалась вопросом о том, что именно это событие дало Украине и сбылась ли «голубая мечта» Киева об интеграции в «европейскую семью».

    «Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», – говорится в комментарии Захаровой, текст которого опубликован в Telegram-канале МИД России.

    Украина, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, утратила государственную самостоятельность и сейчас находится на содержании западных колонизаторов, определяющих ее внешнюю и внутреннюю политику.

    Антиправительственные выступления, которые начались 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева, стали точкой невозврата катастрофы, произошедшей на Украине, добавила Захарова.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в стране, по данным разведки, готовится «Майдан-3».

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    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

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    Азербайджан стал дерзить даже Соединенным Штатам

    В последние дни США и Азербайджан неожиданно обменялись серией резких заявлений. Это произошло на фоне ряда антироссийских шагов армянского премьера Пашиняна и принятия в США «закона об обороне Армении». Подоплека происходящего прямо связана с тем, как Вашингтон понимает дальнейшие планы Азербайджана в отношении прилегающих территорий. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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