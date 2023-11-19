Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.0 комментариев
На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
Российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек, сообщило Минобороны России.
На Донецком направлении «Южная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Клещеевки, Шумов и Марьинки в ДНР.
Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Всего украинская армия потеряла на этом направлении более 240 военных, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу «МСТА-Б».
На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Украинские потери составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.
На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.
В районах Ямполовки, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества российская авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля.
На Южно-Донецком направлении бойцами группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.
На Запорожском направлении силы России поразили живую силу 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Кирово и Копани Запорожской области, потери противника составили более 100 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.
На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «МСТА-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».