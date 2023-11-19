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    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 14:29

    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ

    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек, сообщило Минобороны России.

    На Донецком направлении «Южная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Клещеевки, Шумов и Марьинки в ДНР.

    Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Всего украинская армия потеряла на этом направлении более 240 военных, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу «МСТА-Б».

    На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Украинские потери составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.

    В районах Ямполовки, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества российская авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля.

    На Южно-Донецком направлении бойцами группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    На Запорожском направлении силы России поразили живую силу 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Кирово и Копани Запорожской области, потери противника составили более 100 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «МСТА-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

    Коментарии (56)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (14)
    19 ноября 2023, 11:11
    В США заявили о неминуемом поражении Украины

    Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году

    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.

    В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Коментарии (10)
    18 ноября 2023, 18:09
    В США обратили внимание на признание Залужного о России

    Экс-разведчик Риттер: Залужный признался, что ошибался насчет России

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist, признался, что совершил ошибку, думая, что сможет прорвать оборону ВС России в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Риттер обратил внимание, что Залужный в интервью Economist,  признался, что совершил ошибку, надеясь, что сможет сломить волю россиян, но «это не сработало и русские до сих пор там», передает РИА «Новости».

    Американский разведчик напомнил, что год назад главком ВСУ был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

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    18 ноября 2023, 17:47
    Сальдо рассказал о полученном ВСУ приказе не забирать раненых с левого берега Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные.

    До этого поступал приказ о том, что забирать можно только раненных, но оставлять тела погибших, передает ТАСС.

    По мнению Сальдо, те солдаты, кого отправляют на левый берег в район Крынок, обречены. По словам одного из пленных, наемники из заградотрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых.

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    18 ноября 2023, 15:31
    В США заявили, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения

    Офицер Риттер заявил, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения

    В США заявили, что ВСУ держат западные танки в резерве из-за страха их уничтожения
    @ Armin Weigel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование держит западные танки в резерве из-за страха их уничтожения российскими военными, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По его словам, использовать «Абрамсы» будет самоубийством, передает РИА «Новости».

    «Им поставили 31 танк, а они буквально не могут их использовать – в такой погоде они тут же застрянут в грязи, и, опять же, прилетит «Ланцет» и уничтожит его», – сказал Риттер, заметив, что в США не хотят видеть «горящий американский танк».

    Экс-разведчик ВС США также добавил, что западные танки неэффективно использовать в территориальных условиях Украины, а их сложность в починке и поддержке лишь станет гигантской головной болью для ВСУ.

    Кроме того, эксперт отметил, что ВСУ держат в резервах не только танки M1 Abrams, но и британские Challenger 2, которые после уничтожения нескольких единиц потребовали убрать с поля боя в тыл.

    Ранее в США оценили эффективность вертолетов Ка-52 на фронте.

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    18 ноября 2023, 20:47
    В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии

    Жительница Калининградской области пыталась поджечь здание военкомата и призывной комиссии

    Tекст: Вера Басилая

    Здание призывной комиссии в городе Советск Калининградской области пыталась поджечь женщина, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, она задержана, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, передает РИА «Новости».

    Лысков подтвердил, что военкомат и призывная комиссия находятся в одном здании, оно не пострадало. Идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила женщину совершить поджог военкомата, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее пенсионерки попытались поджечь военкоматы в Свердловской области.

    До этого жителя Твери наказали за подготовку к поджогу военкомата.

    Коментарии (3)
    19 ноября 2023, 03:33
    В МЧС назвали число эвакуированных за неделю россиян из Газы в Москву

    МЧС России за неделю эвакуировало из Газы в Москву 408 россиян и членов их семей

    Tекст: Валентина Григоренко

    МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса, сообщили в оперативном штабе МЧС РФ.

    Как указали в оперштабе, с начала эвакуации в Москву направили 408 человек, границу всего перешло более 550, среди них 230 детей, передает РИА «Новости».

    По данным табло аэропорта Домодедово, самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа россиян, приземлился в столичном аэропорту в 02:05 мск.

    В МЧС уточнили, что находившиеся на борту 120 россиян и члены их семей находятся в зоне таможенного контроля вместе с медиками и волонтерами, которые выдают им теплую одежду и оказывают необходимую помощь.

    В субботу спецборт МЧС России со 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

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    18 ноября 2023, 17:10
    ВСУ сбросили взрывоопасный предмет у ТЦ в Донецке

    ВСУ сбросили взрывоопасный предмет у ТЦ в Донецке, трое ранены

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра «Галактика» в Донецке три человека получили ранения, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

    В своем Telegram-канале Кулемзин написал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Петровском районе возле торгового центра «Галактика» ранены двое мужчин и женщина.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ начали наносить удары по трассе Ясиноватая – Горловка, где ездят гражданские автомобили.

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    18 ноября 2023, 21:20
    МО Эстонии: Истребители F-16 не помогут ВСУ победить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная передача самолетов F-16 Киеву не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

    Певкур скептически отнесся к шансам Киева переломить украино-российский конфликт, он заявил, что у ВСУ нет достаточного количества солдат, чтобы удерживать территории и при этом принимать участие в боевых действиях.

    Министр считает, что ВСУ, конечно, нужны боеприпасы и ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам РСЗО, но сами по себе реактивные самолеты ход войны не изменят, ими территорию не вернешь, нужна армия, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что оценивать, какое оружие необходимо украинской армии должен генштаб ВСУ.

    Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.

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    19 ноября 2023, 06:09
    Венесуэла заявила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия и Венесуэла хотят восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки, а затем увеличить его вдвое, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

    Как указал глава МИД, совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тыс. баррелей в сутки. По его словам, режим санкций сильно повлиял на добычу, поэтому сегодня цель на первом этапе заключается в восстановлении того уровня, который был в Венесуэле примерно пару лет назад с компанией «Роснефть», которая сейчас использует другую схему работы, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что в комиссии стороны договорились о возобновлении переговоров и участии компаний России в совместных предприятиях в рамках соглашения, которое есть у PDVSA. Он уточнил, что на первом этапе Венесуэла старается восстановить уровень добычи, который был пару лет назад, а второй целью является увеличение этого уровня добычи как минимум вдвое.

    Ранее министр нефти Венесуэлы Педро Рафаэль Тельчеа заявил, что российская сторона намерена нарастить добычу нефти в совместных проектах в Венесуэле.

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    18 ноября 2023, 17:22
    Зеленский подписал указы о введении санкций против Пасечника и Аксенова

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, согласно ним, введены в действие решения СНБО о новых санкциях против россиян.

    В приложении значатся три списка, в которых есть 108 физических лиц и 37 компаний, большинство из них являются благотворительными фондами, передает РИА «Новости».

    Так, персональные санкции введены в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксенова, экс-премьера Украины Николая Азарова. Большинство попавших под новые санкции фигурировали в санкционных списках ранее.

    Ранее Зеленский ввел санкции против компаний России, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов.

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    18 ноября 2023, 20:22
    На Украине после взрывов повреждено административное здание в Никополе

    Tекст: Вера Басилая

    Административное здание повреждено в результате взрывов в городе Никополь, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

    Лукашук заявил, что здание было повреждено в результате атаки по Никополю, передает РИА «Новости».

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    18 ноября 2023, 23:09
    На Украине решили лишить стипендий обучающихся за рубежом студентов

    Замминистра образования и науки Украины Винницкий: Власти намерены лишать стипендий обучающихся за рубежом студентов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Власти Украины планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули страну и обучаются за рубежом, но стипендиальное обеспечение хотят увеличить тем, кто находится на территории страны, заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

    Как указал Винницкий, вопрос, касающийся выдачи стипендии студентам, которые обучаются за границей, будет перекрыт. По его словам, это означает экономию средств на Украине, с помощью которой можно будет увеличить стипендию тем студентам, которые находятся в стране. Он добавил, что власти должны помогать таким студентам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Еspreso.tv.

    Министр уточнил, что на вопрос выплат стипендий обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому, как передает СМИ, стипендии студентам, которые остаются за границей, вероятнее всего, будут отменены.

    Винницкий подчеркнул, что из-за демографической ситуации на Украине власти планируют уменьшить число высших учебных заведений, поскольку такое количество университетов, которое существует в стране сегодня, содержать нерентабельно.

    Ранее американский конгрессмен Пол Госсар заявил, что в Конгрессе США «устают от бесконечных трат» на Украину.

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    18 ноября 2023, 18:48
    Из-за атаки украинского дрона на поселок под Белгородом ранены два человека

    Губернатор Гладков: Дрон ВСУ атаковал поселок под Белгородом, ранены два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что в результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, они доставлены в больницу.

    Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет возле торгового центра «Галактика» в Донецке, три человека получили ранения.

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