Tекст: Валерия Городецкая

На Донецком направлении «Южная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Клещеевки, Шумов и Марьинки в ДНР.

Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Всего украинская армия потеряла на этом направлении более 240 военных, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу «МСТА-Б».

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Украинские потери составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.

В районах Ямполовки, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества российская авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении бойцами группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

На Запорожском направлении силы России поразили живую силу 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Кирово и Копани Запорожской области, потери противника составили более 100 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «МСТА-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».