  • Новость часаВоенные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
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    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов
    Небензя: У оккупирующей державы Израиля нет права на самооборону
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    США пришлось взорвать МБР Minuteman III после запуска
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

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    2 ноября 2023, 12:08

    Захарова заметила «бандеровский почерк» в организации беспорядков в Махачкале

    Захарова указала на «бандеровский почерк» в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Вера Басилая

    Организация беспорядков в аэропорту Махачкалы является примером подрывной деятельности украинских спецслужб, в этом прослеживается ставший фирменным «бандеровский почерк», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что цель подобных акций – запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в России, а стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с невинными людьми очень похоже на фирменный «бандеровский стиль», передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин заявил в понедельник, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб. Российский лидер подчеркнул, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

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    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

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    1 ноября 2023, 13:05
    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму

    Губернатор Сальдо: Российские силы сбили семь ракет над Херсонской областью

    Российские силы отразили массированный ракетный удар по Крыму
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южных российских регионах отражен массированный ракетный удар киевского режима, мирные жители не пострадали, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Над Херсонской областью сбиты семь ракет, запущенных с самолетов и летевших на Крым, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Большая часть снарядов уничтожена в воздухе, две ракеты сдетонировали на земле, в пустынном районе на Арабатской стрелке. Инфраструктура и люди не пострадали.

    Сальдо подчеркнул, что ракетная опасность не миновала, но расчеты противовоздушной обороны «в полной готовности».

    Ранее сообщалось, что киевский режим попытался атаковать Крымский полуостров с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Российскими силами ПВО были сбиты все восемь ракет.

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    1 ноября 2023, 20:53
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    По словам Ван Холлена, в США ведутся обсуждения возможного формирования международных сил для ввода в Газу в качестве временного решения после ликвидации ХАМАС, однако пока они «предварительные и хрупкие», пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных. Он отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил.

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    1 ноября 2023, 17:48
    Иордания срочно отозвала своего посла в Израиле

    Вице-премьер и глава МИД Иордании ас-Сафади отозвал посла страны в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, сообщил МИД страны.

    Кроме того, ас-Сафади дал поручение уведомить МИД Израиля о том, что возвращение посла еврейского государства, ранее покинувшего Иорданию, невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Колумбия, Боливия и Чили решили отозвать послов в Израиле.

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    2 ноября 2023, 02:59
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

    Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, вероятно, не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

    По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

    Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

    Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.

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    1 ноября 2023, 13:26
    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа

    Израильские эксперты сравнили тактику ЦАХАЛ в Газе с «нарезкой ломтиков»

    Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Войска Израиля вошли на территорию сектора Газа и начали зачистку местности от боевиков ХАМАС. ЦАХАЛ будет продвигаться медленно и аккуратно, пока окончательно не уничтожит силы группировки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что с 27 октября в сектор Газа вошли больше 20 тыс. солдат Израиля.

    «Бригадные группы израильской армии идут в те места, где располагаются бункеры ХАМАС и уничтожают их. Продвижение происходит достаточно медленно, так как ЦАХАЛ действует «хирургическими методами». Больших потерь пока нет», – добавил Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Тактика Израиля выглядит так: сначала разведка обнаруживает место, где расположен бункер боевиков, участок изолируется. Потом саперы расчищают территорию от мин. После этого в бой идут штурмовые группы, а очаги сопротивления подавляются при помощи танков или авиации», – акцентирует он.

    «Основные риски для армии Израиля – противотанковые ракеты. Однако их нельзя применять с близкого расстояния. Кроме того, ЦАХАЛ борется с проблемой при помощи дымовых завес. Также угрозу представляют мины, которые расчищаются саперами, и пулеметные точки, обычно подавляемые с помощью танков», – отмечает эксперт.

    «При этом надо понимать, что в случае необходимости в сектор может зайти гораздо больше израильских солдат, чем задействовано сейчас. Ведь численность ХАМАС на данный момент составляет около 20 тыс. человек. Их слабость в том, что они плохо организованы. В основном противник собирается в туннелях группами по несколько десятков бойцов», – пояснил он.

    «Армия Израиля в секторе Газа действует исключительно малыми мобильными группами. Танки применяются, в основном, для охвата периметра зоны боевых действий, чтобы не дать противнику сбежать. Также активно работают войска специального назначения», – добавил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «В операции были впервые использованы группы, обученные для ведения боевых действий под землей. Они обладают специальным оборудованием для обнаружения туннелей и их зачистки. Применяются войска специального назначения ВМФ Израиля, которые высаживаются на территорию сектора с моря. В Газе также действуют автономные отряды, используемые для разведки», – отмечает собеседник.

    «Армия Израиля, к сожалению, несет потери. Мы осознаем, что это неизбежно, так как сектор Газа – густонаселенный район с большим количеством боевиков. Самый большой риск для нас сейчас – отсутствие гарантий безопасности для заложников. Мы стараемся их спасти, но руководством страны было принято тяжелое решение о том, что уничтожение ХАМАС в приоритете», – подчеркивает эксперт.

    «Численность ХАМАС на данный момент составляет около 30 тыс. человек. Однако следует понимать, что не все они солдаты. Часть из них занимается логистикой, провиантом, медициной или выполняет административные функции. Потенциальных боевиков на территории сектора Газа не более 20 тыс.», – поясняет он.

    «В дальнейшем сектор Газа будет «нарезаться ломтиками». Армия Израиля собирается брать дом за домом, район за районом, ликвидируя максимальное число боевиков и выдавливая оставшихся к Синайскому полуострову. Беженцы, в свою очередь, покинут территорию через Египет. Также разрабатывается план их эвакуации морским путем», – заключил Ципис.

    Ранее американские СМИ сообщили, что на территорию сектора Газа вошли свыше 20 тыс. израильских военных с момента расширения наземной операции. С 27 октября в анклав вошли минимум две бронетанковые и пехотные дивизии израильской армии, утверждает Axios. Отмечается, что армия использует источники информации, чтобы найти и освободить заложников.

    Пресс-служба израильской армии ранее сообщала, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Местная газета Haaretz пишет, что при попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет. Всего за вторник было убито десять солдат ЦАХАЛ, а общее число потерь выросло до 12 человек

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отмечал, что ЦАХАЛ перешла к третьему этапу войны с движением ХАМАС и расширила свое наземное вторжение в сектор Газа.

    По его словам, первый блокирующий этап завершен, второй – удары по ХАМАС с воздуха – продолжается все время, сейчас Армия Израиля перешла к новой стадии операции, она расширяет свое наступление в секторе Газа «очень мощными шагами», добиваясь методичного, поэтапного прогресса.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться ЦАХАЛ при проведении наземной операции в секторе Газа.

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    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

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    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    2 ноября 2023, 07:26
    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС

    Захарова указала на угрозу эскалации в случае реализации идеи Франции о коалиции против ХАМАС

    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС
    @ Lionel Urman/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС грозит дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала на угрозу «интернационализации конфликта, втягивания в него новых участников». Этому же способствует «наращивание внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье», заявила она. Захарова отметила, что Франция и прежде выступала с инициативами, которые не «зрят в корень» проблемы и «воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом», передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Франция руководствуется идеологическими соображениями, поэтому действия Парижа часто приводят «лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира». Захарова предложила Франции поддержать позицию России «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

    Москва призывает стороны конфликта начать «прямые переговоры по обсуждению всех спорных вопросов», а также «выступает за создание независимого и жизнеспособного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН». Захарова отметила, что «таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем».

    Напомним, Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что в нее должны войти страны, которые борются с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

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    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

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    2 ноября 2023, 04:30
    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля

    Politico сообщила, что Байден ожидает скорого завершения карьеры Нетаньяху

    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля
    @ Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, сообщают СМИ.

    В Белом доме полагают, что израильские граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль. По мнению американской администрации «дни Нетаньяху в его должности сочтены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Politico пишет, что Нетаньяху, скорее всего, остаются «считанные месяцы» у власти «или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа». Источники заявляют, что Байден предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми тот поделится с преемником. Как заявили источники, на Нетаньяху «лежит ответственность», а «израильскому обществу предстоит осмысление того, что случилось».

    Напомним, Нетаньяху обещал Израилю четырехлетие стабильности, но та оказалась подорвана еще до войны с ХАМАС, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра. В результате конфликт в секторе Газа стал для Нетаньяху опорой власти.

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    1 ноября 2023, 21:48
    В Закарпатье отказались от переименования Первомайской улицы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинском поселке Чернотисов в Закарпатской области отказались от переименования Первомайской улицы в рамках программы Киева по декоммунизации.

    В поселке провели устный опрос местных жителей, вместе с депутатами они единогласно решили отказаться от переименования улицы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В тексте ответа местных властей отмечается, что улица названа в честь 1 Мая – праздника весны и труда. На какое название предлагалось поменять улицу, не сообщается. Указывается, что поселок заселен этническими венграми.

    Ранее в другом поселке в Закарпатской области отказались от переименования улицы, названной в честь советского космонавта Юрия Гагарина.

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