Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

Tекст: Антон Никитин

В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

«Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

«Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из не5 свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

«Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.