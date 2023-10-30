  • Новость часаПутин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
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    Израиль уничтожает Европейский союз
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    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    Глава Народного Совета ЛНР пригласил провокаторов из Дагестана участвовать в СВО
    Посол: Граждане Израиля не пострадали в аэропорту Махачкалы
    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    30 октября 2023, 22:40

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из не5 свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

    Коментарии (38)
    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    30 октября 2023, 13:07
    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки

    МИД Израиля: Немку Шани Лук, похищенную на музыкальном фестивале боевиками ХАМАС, пытали и убили

    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мать похищенной ХАМАС студентки из Германии Шани Лук, кадры с которой облетели мир, сообщила о гибели дочери. МИД Израиля также подтвердил смерть девушки.

    Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV заявила, что она получила известие о том, что дочери больше нет в живых, передает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Израиля также официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками движения ХАМАС студентки Шани Лук. В ведомстве отметили, что ее тело было обнаружено и опознано, передает ТАСС.

    В МИД Израиля сообщили, что Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы.

    Ранее мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа.

    Коментарии (22)
    30 октября 2023, 12:41
    В США сформулировали четыре ключевых условия для мира на Украине

    Экономист Сакс предложил США не расширять НАТО, признать Крым и новые регионы России

    Tекст: Вера Басилая

    Для достижения соглашения между Россией и США по Украине необходимо отказаться от расширения НАТО, признать новые российские регионы, предоставить Киеву гарантии и восстановить все связи между Россией и Западом, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для греческой газеты Kathimerini.

    Экономист назвал главным условием достижения соглашения не расширять НАТО на восток, но и не отменять предыдущее расширение. Второе условие Сакса, что новое соглашение должно распространяться на ядерные вооружения.  По его словам, односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году и из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также приостановка Россией действия Договора New Start (СНВ III) в 2023 году вызвали серьезную напряженность, передает РИА «Новости».

    В-третьих, как считает экономист, России и Украине придется договориться о новой границе, при которой Крым и новые регионы останутся в составе России, поскольку там преобладающее русское население. Сакс считает, что изменение границ будет сопровождаться гарантиями безопасности для Украины Совбеза ООН, а также Германии, Турции и Индии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 06:49
    Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и около 600 танков

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу заявил, что только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Глава российского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса, при этом достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

    Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы России «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

    В прошлую субботу бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают в котлах последние резервы ВСУ.

    Коментарии (25)
    30 октября 2023, 17:04
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором запечатлены три израильские заложницы, требующие своего обмена на палестинцев.

    В видео заложницы обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильские власти в трагедии 7 октября, передает РИА «Новости». Одна из удерживаемых женщин говорит, что они находятся в заложниках у ХАМАС 23 дня.

    Заложница обвинила руководство еврейского государства в том, что в день нападения ХАМАС на Израиль никто не пришел им на помощь, и заявила о необходимости прекращения огня для организации обмена пленными.

    «Освободи нас сейчас, освободи их граждан, освободи их заключенных, освободи нас, освободи всех нас, дай нам вернуться к нашим семьям, сейчас!» – обратилась заложница к израильскому премьеру.

    Ранее Израиль отверг возможность переговоров с ХАМАС.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 02:40
    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»

    5-tv.ru: Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Теплинский

    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»
    @ mil.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, он приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области, сообщает источник 5-tv.ru.

    По словам источника, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск по боевой работе. На своем посту он сменил генерал-полковника Олега Макаревича, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

    Генерал-полковник Михаил Теплинский в июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. В 2007 году он успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

    С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях Первой чеченской войны. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента России от 1 марта 1995 года Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Напомним, в апреле Теплинский в должности командующего ВДВ докладывал президенту России Владимиру Путину во время визита главнокомандующего ВС России в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

    Коментарии (8)
    30 октября 2023, 09:58
    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву

    Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский немедленно приедет в Москву по приказу Вашингтона

    На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Москву
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский немедленно приедет с визитом в Москву, если ему прикажут правящие элиты в США, киевский режим не может принимать самостоятельные решения, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    По словам Азарова, Киев полностью зависит от американцев – и любые решения, по сути, принимаются только после согласия США, поэтому начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона, пишут «Известия».

    Бывший премьер считает, что Зеленский может отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией после, например, звонка госсекретаря США Энтони Блинкена, который «прикажет» ему приехать в Вашингтон для инструкций, а потом – в Москву.

    Источник рассказал Азарову, что на Украине не могут назначить даже районного прокурора, потому что по закону судей отбирает специальная комиссия, куда входят американцы.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к предложениям по урегулированию отношений с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 15:03
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    В Иране назвали протяженность системы тоннелей ХАМАС под Газой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Протяженность тоннелей движения ХАМАС под сектором Газа превышает 400 км, их ширина позволяет ехать автомобилю, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

    По словам Багери, ХАМАС построил в северной части Газы более 400 км тоннелей, по которым иногда проезжают автомобили и мотоциклы, пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Один конец тоннелей находится за заборами между Газой и Израилем, а другой – в Газе, рассказал глава генштаба Ирана.

    Он подчеркнул, что внимание к вопросам пассивной обороны является одной из причин стойкости бойцов ХАМАС. Багери также назвал предложение Ирана о референдуме «единственным справедливым предложением в мире» для решения палестино-израильского конфликта.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил об обсуждении властями Израиля возможности затопить тоннели ХАМАС.

    Коментарии (2)
    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

    Коментарии (5)
    30 октября 2023, 14:52
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    Всемирный банк предсказал скачок цен на нефть почти до 160 долларов
    @ Mohssen Assanimoghaddam/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всемирный банк (ВБ) считает, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может грозить ростом цен на нефть на 75% – до 157 долларов долларов за баррель. Такая оценка приводится в октябрьском докладе ВБ «Перспективы товарно-сырьевых рынков».

    Специалисты отмечают, что обострение ситуации на Ближнем Востоке к настоящему моменту имело «ограниченное воздействие на мировые торгово-сырьевые рынки», передает ТАСС. Как указывается в докладе, цены на нефть выросли примерно на 6% с начала конфликта. Стоимость сельскохозяйственных товаров, большинства металлов и других сырьевых товаров практически не изменилась.

     Как отмечается в документе, «если конфликт не расширится, его влияние будет сдержанным». Стоимость нефти в этом квартале составит в таком случае около 90 долларов за баррель, а в следующем году по мере замедления глобального экономического роста снизится в среднем до 81 долларов за баррель. В среднем стоимость сырьевых товаров может снизиться в следующем году на 4,1%.

    В докладе указано, что в случае сокращения объемов мировых поставок на 500 тыс. – 2 млн баррелей в сутки цены не нефть могут вырасти на 3-13%, до 93-102 долларов за баррель. Сокращение объемов поставок на 3 млн – 5 млн баррелей в сутки повлечет рост стоимости нефти на 21-35%, до 109-121 долларов за баррель.

     Крупное нарушение поставок нефти будет, по оценкам ВБ, сопоставимо с нефтяным кризисом 1973 года. Эксперты считают, что объемы поставок нефти могут в таком случае сократиться на 6 млн – 8 млн баррелей в сутки, что вызовет скачок цен на 56-75% – до 140-157 долларов за баррель.

    Эскалация ситуации на ближнем Востоке при этом также повлечет рост цен на уголь, подчеркивается в докладе. В свою очередь заместитель главного экономиста ВБ Айхан Косе отметил, что сохранение высокого уровня цен на нефть «неизбежно приведет к росту цен на продовольствие». По оценкам экспертов Всемирного банка, в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке властям развивающихся стран необходимо будет принять меры для борьбы с инфляцией.

    Ранее главный экономист консалтинговой компании Ernst & Young Грег Дако сообщил о риске роста стоимости нефти до 150 долларов за баррель в случае дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (2)
    30 октября 2023, 13:16
    Кремль анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Песков анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин в понедельник намерен провести совещание по событиям в региональном центре Дагестана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент планирует очное совещание по событиям в Махачкале, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин вечером в воскресенье и утром в понедельник получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы региона Сергея Меликова.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело о беспорядках в Дагестане. У участников беспорядков начались обыски.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 14:59
    В США выросло число желающих изучать «русскую математику»

    Redacted: Американцы выбирают «русскую математику» из-за разочарования в системе образования США

    В США выросло число желающих изучать «русскую математику»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы разочаровались в системе образования США и записывают своих детей на дополнительные курсы по «русской математике», сообщает Redacted.

    В новом выпуске YouTube-подкаста ведущие обсудили растущую тенденцию родителей в США водить своих детей на курсы по «русской математике», которая набирает большую популярность среди преуспевающих учеников, передает RT.

    Ведущие считают, что американцы разочаровались в собственной системе образования, которая «не соответствует стандартам». Они также отметили, что «у России есть стремление к совершенству», тогда как в США нет стремления к чему-либо.

    Ранее член Палаты представителей Мария Эльвира Салазар внесла на рассмотрение Конгресса США проект закона, которым предусматривается обучение американских школьников «опасностям коммунизма и схожих политических идеологий».

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 13:45
    Израиль заявил о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

    Армия Израиля заявила о боях с силами ХАМАС внутри сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские сухопутные силы внутри сектора Газа вступают в прямые столкновения с бойцами ХАМАС, идут бои внутри анклава, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Представитель ЦАХАЛа заявил, что Армия Израиля движется по земле, а после выявления «террористов», атакует их с воздуха. Кроме того, внутри самого анклава идут бои между израильскими военными и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Хагари подчеркнул, что наступление Армии обороны Израиля будет усиливаться в соответствии с этапами боевых действий и целями войны.

    Ранее военный эксперт Максим Шеповаленко рассказал газете ВЗГЛЯД  о разнице в тактике ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе.

    Коментарии (3)
    Главное
    Задержаны 83 участника массовых беспорядков в Дагестане
    МВД опровергло данные о смерти полицейского в аэропорту Махачкалы
    Эксперт: Дагестанцам надо было предложить гуманитарные проекты помощи Газе
    ХАМАС опубликовало видеообращение заложниц к властям Израиля
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом ищут помощь в посольствах РФ
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной
    Фото Медведчука использовали для фейка об израильском генерале

    К чему приведет жесткая политика Центробанка

    Центробанк России удивил рынок своими более жесткими действиями. Резкое повышение ставки до 15% будет иметь значительные последствия для российской экономики. Это окажет влияние не только на инфляцию и кредитный рынок, но и на курс рубля. Под прицелом окажется ипотека и рынок недвижимости. Ставка ЦБ отразится также в ОФЗ и акциях. К чему стоит готовиться? Подробности

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    Беспорядки в Махачкале организовали враги России

    Аэропорт Махачкалы был закрыт в связи с беспорядками, возникшими в ходе акции против палестино-израильского конфликта. Правоохранительным органам удалось пресечь преступные действия собравшихся. Следы организаторов протеста ведут за границу, в частности на Украину. Какие цели преследовали противники России и как в будущем предотвратить подобные инциденты? Подробности

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    Российский паспорт спасает израильтян

    ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы. Это люди с двойным – российским и израильским – гражданством. Таков один из итогов визита делегации ХАМАС в Москву на этой неделе. В экспертной среде считают, что Россия приобретает все большее уважение в арабском мире, а обладание российским паспортом становится реальной гарантией безопасности. Подробности

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    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции

    Словосочетание «гражданская война» все чаще употребляется для описания того, что либо уже происходит, либо в ближайшее время будет происходить в Европе, а особенно во Франции. Наиболее отчетливо это показала реакция части французского общества на обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

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      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

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