Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия

Tекст: Валерия Городецкая

В прошлом году Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но российские власти смогли предотвратить обвал экономики и даже выйти на траекторию роста, заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

«И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», – подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что санкциям предшествовала пандемия коронавируса, также ставшая серьезным ударом для экономики.

Песков добавил, что рост российской экономики сейчас составляет почти 3%, однако, по его мнению, этого не достаточно, нужно «компенсировать многие пробелы».

Ранее в Канаде признали вред от антироссийских санкций для простых людей в стране.