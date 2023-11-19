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Песков: Ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия
Ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В прошлом году Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, но российские власти смогли предотвратить обвал экономики и даже выйти на траекторию роста, заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«И ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», – подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что санкциям предшествовала пандемия коронавируса, также ставшая серьезным ударом для экономики.
Песков добавил, что рост российской экономики сейчас составляет почти 3%, однако, по его мнению, этого не достаточно, нужно «компенсировать многие пробелы».
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