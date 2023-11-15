Рогов: Силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного, армия Украины потеряла до 80 солдат

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Времевском направлении запорожского фронта все попытки контратак ВСУ под Урожайным безрезультатны, за сутки порядка 70-80 боевиков составляют потери ВСУ, не менее трех бронетранспортеров и три-пять транспортных средств для доставки на передовую личного состава, передает ТАСС.

Рогов добавил, что сейчас идет зачистка лесополос и оврагов, где сохранились остатки боевиков ВСУ, продолжаются артиллерийские дуэли, а больше всего потерь у противника в артустановках и САУ.

По его словам, на Ореховском направлении ВСУ пытались наступать на участке между Работиным и Копанями, было уничтожено не менее четырех бронетранспортеров, потери противника составили не менее 100 боевиков. Отбив атаку, ВС России продвинулись на 700-800 метров.

Рогов добавил, что на этом направлении силы России также отбили атаку украинских войск в районе села Вербового.

Ранее силы России зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком.