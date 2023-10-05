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    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    31 комментарий
    5 октября 2023, 09:15

    Шойгу наградил готовящих бойцов к спецоперации военных – женщин медслужбы

    Глава Минобороны Шойгу наградил готовящих бойцов к спецоперации военных – женщин медслужбы

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу во время поездки на полигоны Южного военного округа (ЮВО) вручил награды военнослужащим – женщинам Медицинской службы ВС России, которые участвуют в обучении и подготовке контрактников и добровольцев.

    По информации военного ведомства, Шойгу выразил благодарность военнослужащим – женщинам медслужбы за их работу по подготовке российских контрактников и добровольцев, а также в обучении основным навыкам оказания медпомощи в зоне спецоперации, вручив в подарок наручные часы, передает РИА «Новости».

    Женщины-военные в свою очередь заверили министра в готовности наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на поле боя.

    Ранее Шойгу рассказал о награждении самых отличившихся подразделений ВС России.

    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (14)
    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (30)
    4 октября 2023, 14:56
    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму

    Политолог Скачко: Киев не жалеет людей ради создания иллюзии победы

    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    За счет высадки в Крыму офис Зеленского и ГУР Минобороны Украины пытается создать историю успеха и продемонстрировать ее внутренней и внешней аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    «Украинское руководство в очередной раз доказало, что пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку. Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

    «Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – резюмирует Скачко.

    Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму. О взятии военного в плен сообщила ФСБ. Отмечается, что попытку проникновения спланировали в Главном управлении разведки министерства обороны противника.

    Для выполнения поставленной задачи ДРГ использовала быстроходные катера и гидроциклы. Инцидент произошел в среду. Попытку проникновения на территорию Республики Крым пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на полуостров. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    В сентябре авиация ВС РФ уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала цели, которые преследуют ВСУ в рамках попыток высадки десанта на полуострове.

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    4 октября 2023, 12:19
    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

    Глава ДНР Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных

    Пушилин сообщил о находящихся в плену ВСУ 500 российских военных
    @ Нина Зотина/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В плену ВСУ находятся порядка 500 российских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, эта цифра является примерной, так как подтверждение найти весьма сложно, ВС России выискивают информацию, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил, что ранее такая работа была выстроена четко – стороны обменивались информацией, однако Киеву это больше не нужно.

    При этом глава ДНР добавил, что российским военным сдались около тысячи бойцов ВСУ.

    «Цифра несопоставима», – подчеркнул Пушилин.

    В первых числах октября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ.

    Коментарии (7)
    4 октября 2023, 14:42
    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены строить укрепления под Купянском

    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются сформировать укрепрайон вокруг Купянска, чтобы противостоять продвижению российской армии. Однако в будущем эти укрепления можно будет обойти и заставить украинцев отступить. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

    «ВСУ начали создавать линию обороны в районе Купянска еще летом, после того как наши войска продвинулись на данном направлении и вышли к Синьковке. Тем самым российская армия создала угрозу прорыва украинских позиций», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Хотя укрепления создаются на двух берегах Оскола, основной акцент делается на правую часть. Это обусловлено более высоким расположением берега. Так ВСУ хотят создать для нас естественную преграду в виде реки. Кроме того, противник перебрасывает в этот район подкрепления, в том числе и с Запорожского направления», – отмечает эксперт.

    «Российские войска видят оборонительные усилия ВСУ и стараются им помешать. Мы сохраняем постоянное давление на позиции украинской армии, а также наносим удары по переправам и местам возведения укреплений», – подчеркивает собеседник.

    «В будущем данная линия обороны может доставить сложности для российской армии при переходе в наступление. Однако нам нет смысла штурмовать укрепления в лоб. В таких случаях необходимо наступать в обход выстраиваемой защиты. Тогда противник будет вынужден отступить с занимаемых рубежей, чтобы избежать риска быть плененным или уничтоженным», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее стало известно о попытках ВСУ выстроить оборону вокруг Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Синьковки, Петропавловки и Подолов противник ведет работы по возведению фортификационных сооружений. Он отметил, что между опорными пунктами отмечена новая система траншей.

    Марочко считает, что таким образом ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны Купянска. Подчеркивается, что украинские военные постепенно переходят к позиционному ведению боевых действий. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что руководство противника дало указание солдатам удерживать позиции в Харьковской области.

    В частности, он упоминал, что ВСУ планируют приступить к круговой обороне населенных пунктов Купянск и Боровая. Однако, по его мнению, это «не исключает активных наступательных действий» со стороны Украины.

    Во вторник оперативно-тактическая авиация Западной группировки ВС РФ нанесла два удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады, 7-го стрелкового батальона и складу ГСМ около Тернов и Новолюбовки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства обороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены 122-мм артиллерийское орудие Д-30, гаубица «Мста-Б» и два миномета рядом с Першотравневым, Лозовой, Синьковкой и Берестовым. Также группировкой ПВО огнем вооружения ЗРК «Тор» ликвидированы два украинских БПЛА поблизости от Кривошеевки и Николаевки.

    Коментарии (4)
    4 октября 2023, 12:34
    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами

    Сенатор Долгов: США закрывают глаза на украинские обстрелы территории России кассетными боеприпасами

    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование кассетных боеприпасов для обстрела территорий России – это теракт, совершенный руками ВСУ. И если противник получит дальнобойные ракеты, он также попытается ударить ими по РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область.

    «Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

    «Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – резюмировал Долгов.

    Ранее Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор отметил, что «украинские террористы» использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщал о планах Белого дома поставить на Украину оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS. Вашингтон готов начать поставки, как только Байден примет такое решение, передает Bloomberg.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий, передает слова дипломата «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, которой и предстоит решать, насколько необходимы данные обстрелы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.

    Коментарии (16)
    4 октября 2023, 11:01
    ВС России улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях

    Пушилин: ВС России за сутки улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях

    ВС России улучшили позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за последние сутки расширили серую зону, улучшив позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлениях фронта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, на Авдеевском и Краснолиманском направлениях была расширена серая зона, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что противник пытался проводить собственные активности, тем не менее российским подразделениям удалось улучшить свои позиции.

    Ранее на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации были отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 07:39
    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об украинском обстреле Рыльска кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами
    @ A Razdobarov/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Пострадавшая госпитализирована. Повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили, есть неразорвавшиеся боеприпасы, ими занимаются саперы, сообщил Старовойт в Telegram.

    Напомним, Старовойт также сообщил, что украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

    Коментарии (8)
    5 октября 2023, 06:43
    Украинские беспилотники атаковали Курскую область

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры

    Украинские беспилотники атаковали Курскую область
    @ Роман Старовойт/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    В результате украинской атаки произошли отключения электричества, сообщил глава региона в Telegram. По его словам, аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.

    В среду украинский беспилотник сбросил боеприпас у поселка Плехово Суджанского района. в результате атаки украинского дрона в Курской области ранение получил дружинник.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 12:05
    Глава ДНР сообщил о подготовке ВСУ к наступлению

    Пушилин: ВСУ готовятся к наступлению на южном участке фронта в ДНР через пять–семь дней

    Tекст: Ольга Никитина

    Вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в эфире «Соловьев Live» отметил, что сейчас ВСУ занимаются отвлекающими действиями. Российское военное командование, по словам главы ДНР, понимает, как противостоять замыслу ВСУ.

    Также он отметил, что украинские силы берегут натовскую военную технику. Пушилин предположил, что такое требование в ВСУ может быть связано с неаккуратным и не вполне адекватным использованием данной техники, а также тем, что у российской стороны имеется много затрофеенной западной техники, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, если ВСУ и применяют технику, то речь идет о советских образцах, которые прошли ремонт. Но и то в небольшом количестве, уточнил он.

    «Все-таки не исключено, что их будут подталкивать идти в осеннее контрнаступление – последняя попытка перед распутицей», – пояснил глава ДНР.

    Кроме того, глава ДНР сообщил, что украинские боевики после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска. «Это пресловутая Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, рубеж железной дороги», – уточнил он.

    Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления. Для этого ВСУ наращивает под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС. В России этот план украинской стороны назвали самоубийственным.

    Коментарии (3)
    4 октября 2023, 14:48
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 165 военных убитыми и ранеными
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 165 военных убитыми и ранеными

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили четыре атаки 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ около Андреевки, Водяного и Невельского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, американская артсистема М777, а также станция РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Под Константиновкой ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов» возле Ямполовки ДНР и Серебрянского лесничества, отчитались в Минобороны.

    Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, поражены две боевые бронемашины и две гаубицы Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны рядом с Приютным Запорожской области. Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР.

    Потери противника составили до 185 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, орудие Д-20, перечислили в Минобороны.

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    4 октября 2023, 14:52
    Авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребители Воздушно-космических сил России за последние сутки уничтожили самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило российское Минобороны.

    Самолет сбит в районе поселка Солдатское в Днепропетровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ночь на среду российские ВКС пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ в северо-западной части Черного моря.

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    5 октября 2023, 08:53
    Марочко рассказал, как боевики «Азова» расстреляли бойцов ВСУ под Кременной

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как боевики «Азова» расстреляли троих бойцов ВСУ под Кременной

    Tекст: Александра Юдина

    Участники националистического подразделения «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли троих военных ВСУ под Кременной, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, во время аэроразведки Кременского участка выяснилось, что в районе населенного пункта Дроновка в ДНР был обнаружен пикап украинских боевиков с символикой организации «Азов», в кузове находились трое военных в украинской форме, передает РИА «Новости».

    Также эксперт отметил, что обнаруженный разведкой украинский автомобиль остановился возле реки Северский Донец, после чего два боевика вытащили бойцов ВСУ из кузова, а затем расстреляли их, затем сбросили в реку их тела.

    Ранее стало известно, что ВСУ перебросили в район города Орехова, от которого украинские силы пытаются наступать в Запорожской области, бригаду спецназначения «Азов».

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    5 октября 2023, 07:03
    У Торского выступа уничтожено свыше 50 украинских военных

    Глава пресс-центра группировки ВС России «Центр» Савчук сообщил об уничтожении свыше 50 бойцов ВСУ у Торского выступа

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Торского выступа на Краснолиманском направлении уничтожено свыше 50 военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Также Савчук сообщил, что российская авиация нанесла четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 25 украинских артиллерийских расчетов, поражен миномет с расчетом ВСУ, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ в районе Берестового попытались провести ротацию, но попытка ротации была сорвана огнем российской артиллерии, передает ТАСС.

    Кроме того, на Купянском направлении авиация атаковала пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склад горюче-смазочных материалов и пункт боепитания в районе Купянска. Тяжелая огнеметная система нанесла удары по ВСУ в направлении Макеевки, сообщил Зыбинский.

    В результате контрбатарейной борьбы уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет в районах Лозовой и Двуречного. ВСУ потеряли свыше двух взводов, два танка и шесть беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

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    5 октября 2023, 09:29
    ВСУ на Донецком направлении потеряли связь во время атаки и отступили

    Марочко: На участке на Донецком направлении ВСУ потеряли связь во время атаки и отступили

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На участке Андреевка – Клещеевка на Донецком направлении ВСУ на короткое время потеряли связь во время атаки и вынуждены были с потерями отступить, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, при штурмовых действиях на участке Андреевка – Клещеевка со стороны ВСУ наблюдались нескоординированные действия, которые возникают при потере связи. Они продолжались около часа, затем противник отступил на ранее занимаемые позиции, неся потери, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что дезорганизация штурмующих подразделений могла быть вызвана как действиями российских войск РЭБ, так и проблемами на пункте управления ВСУ.

    Со ссылкой на собственные источники он добавил, что ВСУ начали точечно поджигать участки у позиций ВС России на Краснолиманском направлении, чтобы «выкурить» российских военных с занимаемых позиций.

    Ранее Марочко рассказал, как боевики «Азова» расстреляли бойцов ВСУ под Кременной.

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