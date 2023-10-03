Названа цель обстрела Херсона украинскими военными

Сальдо: ВСУ обстреляли Херсон, чтобы обвинить в разрушениях российскую армию

Tекст: Вера Басилая

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что источники в Херсоне сообщают о намеренном обстреле Украиной жилых кварталов в городе, чтобы обвинить в них российскую армию.

Так, по словам Сальдо, ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала, а утром киевские боевики обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы «Лилея».

Губернатор также отметил, что по данным ВС России, после уничтожения артиллерии ВСУ в Приднепровском парке, 29 сентября противник специально подорвал парковое кафе «Золотой ключик», заснял разрушения на фото и видео, после чего начал «пропаганду» в стиле «разрушили мирный объект».

Сальдо подчеркнул, что российские войска не стреляли по кафе, поскольку враг свои позиции после разгрома артиллерии там свернул.

Ранее Сальдо сообщал о прибытии в Херсон журналистов немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными.