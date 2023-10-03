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    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

    4 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    7 комментариев
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    Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

    3 комментария
    3 октября 2023, 12:48

    Шойгу рассказал о награждении самых отличившихся подразделений ВС России

    Шойгу: Госнаград удостоились до 90% личного состава самых отличившихся подразделений ВС России

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские бойцы в ходе специальной военной операции действуют смело и решительно, они проявляют настоящий героизм, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    По словам руководителя военного ведомства, в наиболее отличившихся подразделениях доля военнослужащих, которым присвоены государственные награды, составляет от 50 до 90%, передает ТАСС.

    Также Шойгу рассказал, что почти 60 воинских частей, соединений и объединений ВС России с 1 июня получили почетное наименование «гвардейское». Кроме того, 20 соединений, частей и организаций удостоены орденов.

    Кроме того, министр сообщил, что украинская сторона не смогла прорвать оборону на Запорожском направлении у поселков Вербовое и Работино.

    2 октября 2023, 15:29
    Названа цель обстрела Херсона украинскими военными

    Сальдо: ВСУ обстреляли Херсон, чтобы обвинить в разрушениях российскую армию

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреливают жилые кварталы временно подконтрольного им Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что источники в Херсоне сообщают о намеренном обстреле Украиной жилых кварталов в городе, чтобы обвинить в них российскую армию.

    Так, по словам Сальдо, ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала, а утром киевские боевики обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы «Лилея».

    Губернатор также отметил, что по данным ВС России, после уничтожения артиллерии ВСУ в Приднепровском парке, 29 сентября противник специально подорвал парковое кафе «Золотой ключик», заснял разрушения на фото и видео, после чего начал «пропаганду» в стиле «разрушили мирный объект».

    Сальдо подчеркнул, что российские войска не стреляли по кафе, поскольку враг свои позиции после разгрома артиллерии там свернул.

    Ранее Сальдо сообщал о прибытии в Херсон журналистов немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными.

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    3 октября 2023, 11:19
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

    Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

    Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.

    Коментарии (6)
    3 октября 2023, 11:24
    Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку

    Tекст: Ольга Никитина

    Моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье» заочно предъявлено обвинение в государственной измене за то, что в 2014 году он после воссоединения Крыма с Россией отказался передислоцировать ее на Украину, об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

    Ведомство сообщило, что моряк с 2011 года проходил службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» Центра морских операций ВМС ВСУ. В 2014 году он, как утверждает украинская сторона, «отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на территорию, подконтрольную киевскому режиму. При этом имя моряка не раскрывается, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Минобороны Украины выпустило приказ, которым моряк «за нарушение военной присяги» был лишен офицерского звания и уволен с военной службы. На Украине ему грозит до 15 лет заключения.

    Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВВСУ. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму. Подлодку не приняли на вооружение российских ВС из-за того, что она устарела и находилась в непригодном состоянии.

    В 2019 году Минобороны России объявляло тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье».

    Коментарии (16)
    3 октября 2023, 09:45
    Российские бойцы взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие Южной группировки ВС России на Северском направлении взяли штурмом опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В результате атаки, по данным военного ведомства, были уничтожены шесть украинских националистов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на Купянском направлении.

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    3 октября 2023, 07:16
    ВСУ обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью

    Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, повредив несколько жилых домов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, однако нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек повреждения получили. По словам губернатора, обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.

    Во вторник ночью российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью.

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    3 октября 2023, 07:56
    В Китае сочли реакцию Глобального Юга на СВО неожиданной для США

    CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет обозреватель Имран Халид в статье для китайского CGTN.

    Халид утверждает, что с начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. По версии автора статьи, подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя издания, со времен холодной войны многие развивающиеся государства соблюдают укоренившуюся традицию «неприсоединения», при этом украинский конфликт еще более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом.

    Халид считает, что отличительной чертой современного варианта политики «неприсоединения» является ее усиление в период, когда Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. «Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией», – отмечает обозреватель.

    По мнению автора, экономическое усиление наделяет «неприсоединившиеся» страны более значительными рычагами глобального влияния, позволяя им выдвигать собственные инициативы, – что раньше «казалось немыслимым».

    Обозреватель выразил уверенность, что на Глобальном Юге бытует мнение о том, что жизни людей, проживающих в Европе и США, почему-то считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты: в Африке, на Ближнем Востоке или в любой другой горячей точке, которую только можно привести в пример.

    В результате возрождение политики «неприсоединения» в ее современной «активной» форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном «либеральном международном порядке», проповедуемом Западом, резюмирует автор.

    Ранее Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС.

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    2 октября 2023, 14:43
    На Донецком направлении отражено три атаки ВСУ
    На Донецком направлении отражено три атаки ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Красногоровки, Невельского и Андреевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За сутки боевых действий потери противника на этом направлении составили до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация» и две гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.

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    2 октября 2023, 15:14
    Названы сроки принятия решения по иску Украины против России

    Названы сроки принятия решения по рассмотрению иска Украины против России в ООН

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение по рассмотрению иска Украины против России от февраля 2022 года, связаного с проведением СВО, может быть принято в апреле, заявили в пресс-службе Международного суда ООН в Гааге.

    «В среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний», – сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Он касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного права. Россия 3 октября 2022 года выдвинула возражение против юрисдикции суда.

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    2 октября 2023, 14:15
    В Британии заявили, что ВСУ могут ударить ракетами Storm Shadow по войскам России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Армия Украины может применять ракеты Storm Shadow для ударов по российским войскам, заявил глава Минобороны Британии Грант Шэппс.

    Отмечается, что речь идет об ударах по территории новых регионов России, передает RT со ссылкой на Daily Express.

    Также Шэппс потребовал продолжать поддерживать Украину.

    Ранее глава ведомства заявил о планах разместить британские войска на Украине, но позже британский премьер Риши Сунак опроверг это.

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    3 октября 2023, 06:03
    ВС России сорвали семь атак ВСУ у Торского выступа и Серебрянского лесничества

    ВС России сорвали семь атак штурмовиков ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Никитин

    Российский войска сорвали семь атак штурмовых групп ВСУ и украинских националистов на краснолиманском направлении в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск при поддержке артиллерии, штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. В Минобороны уточнили, что противник потерял более 60 военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль пикап, передает ТАСС.

    В минувшее воскресенье российские войска отразили три атаки ВСУ и украинских националистов на краснолиманском направлении.

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    3 октября 2023, 03:15
    Министр обороны Эстонии не смог назвать число воюющих за ВСУ эстонцев

    Министр обороны Эстонии Певкур не смог назвать число воюющих на стороне ВСУ эстонцев

    Tекст: Антон Никитин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Министр обороны Эстонии заявил порталу государственного телерадиовещания ERR, что воюющие на Украине иностранные бойцы могут быть практически во всех подразделениях. По его словам, у граждан Эстонии нет никакой обязанности заявлять о себе в случае отъезда на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Если кто-то сообщил, то мы об этом знаем, но сейчас никто не приходил ни в посольство, ни в минобороны, чтобы сказать, что он ушел воевать на стороне Украины», – заявил Певкур.

    Кроме того, по словам эстонского чиновника, раньше в вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, но потом Украина кардинально изменила свое отношение.

    Накануне стало известно, что около города Лиман в ДНР ликвидирован эстонский наемник.

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    3 октября 2023, 06:20
    Саперы 1-й танковой армии подключили роботов к разминированию линии фронта в ЛНР

    Саперы 1-й гвардейской танковой армии задействовали роботов для разминирования населенных пунктов у линии фронта в ЛНР

    Tекст: Антон Никитин

    Саперы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа используют специальных роботов для разминирования населенных пунктов у линии фронта в Луганской народной республике, рассказал командир саперного взвода с позывным Кельвин.

    Как пояснили саперы, робот управляется дистанционно и используется для уничтожения частей кассетных боеприпасов, применяемых ВСУ для дистанционного минирования населенных пунктов у линии фронта в ЛНР, передает РИА «Новости».

    «Наехали катком на боеприпас, разминировали, порвали каток. У нас есть взаимозаменяемы катки. Меняем катки и продолжаем работать дальше. Этот каток – цена чьей-то жизни», – рассказал командир саперного взвода с позывным «Кельвин».

    В минувшее воскресенье бойцы 1-ой гвардейской танковой армии взяли в плен две группы мобилизованных солдат ВСУ под Артемовском.

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    3 октября 2023, 12:19
    Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации

    Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации для нужд СВО

    Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный штаб Вооруженных сил России не имеет планов по проведению дополнительной мобилизации, заявил на селекторном совещании с руководством ВС министр обороны Сергей Шойгу.

    В Генштабе ВС России отсутствуют планы по дополнительной мобилизации, поскольку ВС России обладают достаточным числом военнослужащих для СВО, сказал глава Минобороны, передает ТАСС.

    Этому способствует «твердая патриотическая позиция» россиян, активно пополняющих ряды защитников Отечества.

    С начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольные формирования поступили свыше 335 тыс. человек, в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан.

    По его словам, существенный вклад вносят все регионы, крупные предприятия, госкорпорации и российское казачество. Несколько регионов создали и продолжают комплектовать именные подразделения.

    Он отметил, что поступивших на военную службу в ходе осеннего призыва не станут направлять в зону боевых действий, это касается и призывников из новых регионов.

    Также на совещании министр отмечал, что ВСУ не смогли прорвать оборону на Запорожском направлении у поселков Вербовое и Работино.

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    3 октября 2023, 00:59
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат

    Tекст: Антон Никитин

    Система ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предотвратив очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 23.30 дежурные средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Напомним, 30 сентября при атаке беспилотника ВСУ на город Трубчевск в Брянской области пострадал мирный житель.

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    3 октября 2023, 13:14
    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины

    Американист Васильев: США вынуждены снизить расходы на Украину из-за внутренних проблем

    Американист: Внутренние проблемы стали для США приоритетнее Украины
    @ Олег Елков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются отойти от поддержки Украины в пользу решения собственных внутриполитических проблем. Пока же Вашингтон хочет переложить финансирование ВСУ на плечи Европы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования.

    «США располагают достаточным количеством средств для финансирования Украины. Другое дело, что в настоящий момент в Штатах проходит процесс переоценки экономических приоритетов. Приближаются президентские выборы, что означает традиционный переход политиков к обсуждению внутренних вопросов», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «У Америки накопилось достаточно много сложностей. Имеется потребность в укреплении собственных границ, необходима качественная модернизация гражданской инфраструктуры. Все это требует колоссальных вливаний из бюджета, поэтому правительству США приходится урезать наименее перспективные расходы», – подчеркивает эксперт.

    «Украина же в настоящий момент выглядит как бездонная яма, способная бесконечно потреблять миллиарды долларов. При этом поддержка ВСУ не дает Вашингтону ровным счетом ничего. Особых успехов в рамках контрнаступления нет, а перспективы окончания конфликта выглядят, мягко говоря, туманными», – отмечает собеседник.

    «Однако Штаты не оставят Украину совсем без денег. После того как Конгресс придет к общему знаменателю в вопросе финансирования офиса Зеленского, денежная помощь возобновится. Но рассчитывать на те же объемы, что были в 2022 году, не приходится. Сейчас в Вашингтоне обсуждается, как именно нужно снижать размеры выплат ВСУ», – акцентирует Васильев.

    «Одни политики говорят, что уменьшение должно происходить постепенно, другие настаивают на резком урезании выделяемых сумм. Пока же в Штатах продумали крайне удобную для них схему: пока в Америке идут дискуссии, поддержка Украины станет главной задачей стран ЕС», – уточняет политолог.

    «Уже сейчас видно, что США пытаются уговорить европейские государства сосредоточиться на спонсировании ВСУ. Вашингтон обещает партнерам вернуться в игру с ноября и активно апеллирует к призывам защитить демократию. В общем, ситуация красочно описывается фразой «денег нет, но вы держитесь», – считает собеседник.

    «Сколько продлится финансовый тайм-аут Штатов, до сих пор не вполне ясно. Страна увязла в нерешенных внутренних проблемах, которые носят более острый характер, чем конфликт на Украине. Теоретически США могут отсиживаться до тех пор, пока Россия не перейдет в контрнаступление», – резюмирует Васильев.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он добавил, что большая часть текущих объемов средств в сфере безопасности исчерпана, но возможность «продолжать поддерживать способность Украины защищаться» еще есть.

    Со схожим заявлением выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у правительства США есть деньги только на срочные нужды ВСУ, но не на их долгосрочную поддержку. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне уверены в получении офисом Зеленского необходимых объемов поддержки в связи с обещанием спикера Палаты представителей Кевина Маккарти продолжить оказание помощи.

    Между тем издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников. Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство и требует быстрого решения. Как отметил один из неназванных лидеров ЕС, положение может усугубиться в преддверии президентских выборов в Штатах.

    Издание пишет, что офису Зеленского будет сложнее добиться новых мер поддержки, поскольку в Америке меняются внутриполитические настроения, и все больше людей в руководстве сосредотачиваются на вопросах безопасности границ. Тем не менее администрация Байдена планирует анонсировать новый пакет помощи союзнику уже на этой неделе, отмечает Politico.

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      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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