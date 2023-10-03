  • Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
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    Молдавия рискует повторить газовую судьбу Украины
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Решение Конгресса не дать денег Украине стало ударом для Байдена
    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову
    Politico призвала Киев смириться с ослаблением западной поддержки
    Маккарти ответил на слухи о «сепаратной сделке» с Байденом по Украине
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Что общего у ESG и климатического оружия

    Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

    0 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    6 комментариев
    3 октября 2023, 12:13

    Шойгу заявил о неудачной попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не смогла прорвать оборону на Запорожском направлении у поселков Вербовое и Работино, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

    Российские подразделения 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады успешно справились со сдерживанием противника на этом направлении, сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ВС России, передает ТАСС.

    Он отметил, что на Краснолиманском направлении отличились 55-я мотострелковая бригада и 228-й мотострелковый полк.

    На соледаро-бахмутском направлении «Южная» группировка войск отразила все атаки ВСУ, указал глава ведомства. Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад, сказал министр.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового.

    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (51)
    2 октября 2023, 15:48
    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены

    Экс-морпех Берлетик: В ВСУ не осталось основательно подготовленных НАТО бойцов

    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены
    @ The New Atlas/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    В вооруженных силах Украины не осталось военнослужащих, которые бы прошли фундаментальную подготовку на протяжении нескольких месяцев в США или НАТО, все они уничтожены, сообщил бывший морской пехотинец американских ВС Брайан Берлетик.

    Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas рассказал, что профессиональные военные, которые в период с 2014 по 2022 годы проходили подготовку в США и НАТО, были ликвидированы Россией в начале спецоперации, передает РИА «Новости». Сейчас в рядах ВСУ, по словам эксперта, состоят в основном необученные люди.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    Коментарии (12)
    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (5)
    2 октября 2023, 20:48
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У США есть средства на срочные потребности военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Она заявила, что в Белом доме есть деньги только на срочные нужды Украины, но уверены, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (19)
    2 октября 2023, 15:29
    Названа цель обстрела Херсона украинскими военными

    Сальдо: ВСУ обстреляли Херсон, чтобы обвинить в разрушениях российскую армию

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреливают жилые кварталы временно подконтрольного им Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что источники в Херсоне сообщают о намеренном обстреле Украиной жилых кварталов в городе, чтобы обвинить в них российскую армию.

    Так, по словам Сальдо, ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала, а утром киевские боевики обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы «Лилея».

    Губернатор также отметил, что по данным ВС России, после уничтожения артиллерии ВСУ в Приднепровском парке, 29 сентября противник специально подорвал парковое кафе «Золотой ключик», заснял разрушения на фото и видео, после чего начал «пропаганду» в стиле «разрушили мирный объект».

    Сальдо подчеркнул, что российские войска не стреляли по кафе, поскольку враг свои позиции после разгрома артиллерии там свернул.

    Ранее Сальдо сообщал о прибытии в Херсон журналистов немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными.

    Коментарии (2)
    2 октября 2023, 13:58
    Военный эксперт: ВСУ будут использовать турецкие дроны Akinci для атаки на мосты

    Военный эксперт Климов: БПЛА Akinci способны стать серьезной угрозой в Черном море

    Военный эксперт: ВСУ будут использовать турецкие дроны Akinci для атаки на мосты
    @ Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Если БПЛА Akinci окажутся в руках ВСУ, противник попытается при помощи их атаковать мосты в акватории Черного моря. На фоне этого российским военным стоит перейти к регулярному авиапатрулированию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Турции заявили, что ВСУ смогут получить улучшенную версию Bayraktar «Знаменоносный рейдер».

    «БПЛА Akinci разрабатывался достаточно давно. Интересной особенностью модели является то, что в ней задействованы украинские двигатели. За остальное техническое наполнение отвечала турецкая сторона. В принципе, им удалось создать достаточно мощный беспилотник», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Дальность оптических средств Akinci составляет 50 км. Теоретически на аппарат могут быть установлены и средства радиолокационной разведки, что существенно усилит всю систему. Впечатляет и его способность переносить крупную внешнюю нагрузку. Грузоподъемность БПЛА составляет почти тонну», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Akinci может преодолевать колоссальные расстояния и работать без перерыва чуть меньше суток. С другой стороны, данная модель представляет собой дрон крайне крупных размеров. В этом и заключается его основная слабость – высокая заметность. Даже запуск беспилотника становится непростой задачей, ведь Россия регулярно поражает взлетные площадки противника», – считает эксперт.

    «В районах, тщательно защищенных системами ПВО, его будут сбивать в считанные секунды. Однако в местах с меньшим скоплением комплексов ПВО Akinci способен доставить немало хлопот. Схожая опасность создается и на Черном море. Теоретически противник может попытаться использовать БПЛА для атак по мостам», – отмечает Климов.

    «Ответом может стать создание регулярных авиационных патрулей, которые позволят снизить нагрузку на системы ПВО. К встрече с новыми дронами стоит готовиться уже сейчас. Скорее всего, Турция решится на подобную поставку, поскольку Анкаре интересно понаблюдать за собственной разработкой в условиях реальных военных действий», – уточняет эксперт.

    «До этого Akinci применялись лишь в рамках столкновения с курдами. Кроме того, передача БПЛА позволит Турции выторговать у офиса Зеленского технологии двигателей дрона. Это даст Анкаре возможность «вытолкнуть» Украину из процесса производства беспилотника», – резюмирует Климов.

    Ранее в Турции заявили, что ВСУ смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar под названием «Знаменоносный рейдер» (Bayraktar Akinci). Об этом сообщил руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар. В частности, он отметил, что данный вопрос в настоящее время находится в процессе рассмотрения.

    По его словам, сотрудники завода трудятся днем и ночью, собирая аппараты для передачи офису Зеленского. До этого он отмечал, что руководство компании намерено запустить производство боевых беспилотников на Украине уже в 2025 году. В настоящий момент в стране уже ведутся строительные работы, а электрификация предприятия намечена на июль.

    Напомним, БПЛА Bayraktar Akinci оснащен двумя турбовинтовыми двигателями АИ-450С украинского производства мощностью по 450 лошадиных сил или двумя поршневыми аналогами PD-222 турецкого производства. Аппарат оснащен средствами искусственного интеллекта и способен брать на борт крылатые ракеты воздушного базирования.

    Максимальная взлетная масса дрона – 6000 кг. Общая полезная нагрузка составляет полторы тонны, из которой 950 кг приходятся на внешнюю подвеску, а 400 кг – на внутрифюзеляжное расположение. Максимальная длительность полета равна 24 часам. Конструкция машины позволяет использовать 70-миллиметровые ракеты «воздух – воздух» CIRIT с лазерным наведением на цель.

    Кроме того, Akinci располагает собственной радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что позволяет аппарату самостоятельно выявлять объекты для поражения. Дрон способен совершать вылет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать.

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    2 октября 2023, 22:52
    В США заявили о серии мощных ударов по Украине со стороны Запада

    Журналист Коллинсон: Ограничение помощи со стороны США и победа партии Фицо в Словакии стали мощными ударами по Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Украина на выходных получила серию мощных ударов от западных союзников в виде исключения помощи Киеву из законопроекта о временном финансировании правительства США и победы на выборах в Словакии партии экс-премьера Роберта Фицо, написал в колонке на сайте телеканала CNN журналист Стивен Коллинсон.

    Как отмечается в публикации, удары по Украине со стороны США и Словакии стали дополнением к спору Киева с Варшавой насчет экспорта зерновых, в ходе которого Польша пригрозила остановить поставки оружия. По мнению автора статьи, каждое из этих событий увеличивает опасность для Украины, так как передаваемые Киеву вооружения все больше становятся объектом ожесточенной политической борьбы на выборах в западных странах, передает ТАСС.

    По мнению Коллинсона, каждый знак ослабления решимости Запада помогать Украине является стимулом для России продолжать конфликт на истощение «в надежде на то, что западная публика устанет от борьбы, а также на то, что лидеры вроде [45-го президента США] Дональда Трампа могут прийти к власти и оставить Киев без помощи».

    Как считает автор статьи, хотя пока помощь Украине продолжается, «изменения политического ландшафта могут быть предвестием серьезных сложностей для Киева в долгосрочной перспективе».

    Накануне в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (6)
    2 октября 2023, 13:56
    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии

    Германский политолог Александр Рар: Варшава требует от Киева слушаться Польшу, а не Германию

    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша хочет, чтобы оставшаяся после конфликта часть Украины подчинялась Варшаве, а не Берлину. Поэтому поляки готовы пинать немцев по любому поводу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Польше посоветовали Владимиру Зеленскому остерегаться ФРГ.

    «Между Германией и Польшей идет жесткое соперничество за лидерство в Европейском Союзе. Поэтому Варшава готова пинать Берлин по любому поводу. Поляки хотели бы, чтобы та часть Украины, которая останется после конфликта, слушалась их, а не немцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Польский премьер прав в том, что в ФРГ есть достаточно большой пласт людей, преимущественно старшего поколения, которые всю жизнь трудились на благо сотрудничества Германии и России. После окончания боевых действий они будут выступать за восстановление хотя бы части прежних взаимоотношений между странами», – отмечает собеседник.

    «Однако на данном этапе в Германии «на коне» находятся те политические силы, которые выступают за то, чтобы Берлин полностью встал на сторону Украины, а также разорвал все свои отношения с Россией», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Владимиру Зеленскому не обманываться насчет поддержки Берлина. Политик напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли на Украину деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    Также Моравецкий сказал о том, что Германия готова возобновить сотрудничество с Россией. «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова политика GazetaPrawna.

    Вместе с тем, отношения между самой Польшей и Украиной в последнее время обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. В то же время Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После выступления Зеленского президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с ним, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий потребовал от украинских властей «не оскорблять» поляков. Также Варшава объявила о том, что отказывается от новых военных поставок для ВСУ. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трения Украины с Польшей, а также с другими странами Европы, будут в дальнейшем только нарастать.

    Коментарии (2)
    2 октября 2023, 19:18
    Одесситы заблокировали переименование площади Льва Толстого

    Жители Одессы выступили против переименования площади Льва Толстого

    Tекст: Вера Басилая

    Одесситы высказались против предложения переименовать площадь Льва Толстого в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

    По данным издания «Думская», на общественное обсуждение выносилось переименование 39 топонимов Одессы по предложению властей города. По результатам голосования, одесситы выступили против переименования площади Льва Толстого в честь Менделя Мойхер-Сфроима, передает ТАСС.

    Ранее в Одессе уже были переименованы Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский в Хаджибейский.

    Также в Одессе демонтировали памятники русскому полководцу Александру Суворову и основательнице города Екатерине II, а также монументы писателю Максиму Горькому. В августе мэр Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Пушкину.

    Коментарии (9)
    3 октября 2023, 09:04
    В Венгрии объяснили, почему остальной мир не разделяет позицию ЕС по Украине

    МИД Венгрии: Мир за пределами Европы не понимает и не разделяет ее позиции по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Мир за пределами Европы очень ждет окончания конфликта на Украине, поскольку эти государства не понимают европейских двойных стандартов и не поддерживают разжигание конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают», – сказал Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. Так, по его словам, другие страны не понимают, как Евросоюз, «глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством», призывает к миру, выступает за переговоры и прекращение огня, если конфликт имеет место за пределами Европы. А когда боевые действия развернулись в Европе, ЕС «разжигает конфликт и поставляет оружие». Кроме того, Брюссель «немедленно клеймит» любого, кто говорит о мире, передает РИА «Новости» главы венгерского внешнеполитического ведомства.

    В мире, по его словам, задаются вопросом о том, зачем Европа сделала конфликт глобальным. Там не понимают, почему расплачиваться за ситуацию на Украине должны жители Азии, Латинской Америки и Африки, где стремительно растет инфляция, цены на энергию становятся высокими, наблюдается нестабильность продовольственного снабжения, подчеркнул Сийярто.

    К позиции Венгрии за пределами Европы относятся «с большим уважением», отметил министр.

    Накануне Сийярто решил не ехать на заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза в Киеве, несмотря на то, что подобное мероприятие впервые в истории состоялось за пределами содружества.

    Коментарии (5)
    3 октября 2023, 03:59
    Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили гражданства России

    ФСБ: Житель Камчатки лишен российского гражданства за призывы к террористической и экстремистской деятельности

    Tекст: Антон Никитин

    Житель Камчатки, бывший гражданин Украины, лишен российского гражданства по приговору за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении граждан России, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

    В ведомстве сообщили, что заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации. Решение принято на основании статьи 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, за полтора года мужчина неоднократно размещал в соцсети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Он стал гражданином РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.

    Ранее аналогичная санкция была применена в отношении другого жителя региона, осужденного за публичные оправдание и пропаганду терроризма. В настоящее время оба осужденных отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.

    Напомним, 18 апреля Госдума приняла базовый закон «О гражданстве», которым допускается прекращения гражданства, если гражданин представляет угрозу национальной безопасности, а также расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России.

    Коментарии (10)
    2 октября 2023, 12:34
    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины

    Политолог Скачко: Уоллес призывает отправить молодых украинцев на смерть ради интересов Британии

    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заинтересованность Запада в затягивании украинского конфликта приводит к отправке в ряды ВСУ совсем молодых парней. Следование чужим интересам ведет Украину к стремительной депопуляции, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Британии призвали власти Украины брать в ВСУ больше молодежи, чтобы избежать замедления контрнаступления.

    «Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Им кажется, что так они смогут принудить Россию сесть за стол переговоров на выгодных для них условиях. И чтобы продолжать боевые действия, ВСУ нужны все новые люди», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Молодежь, в свою очередь, хорошо для этого подходит. Ей может не хватать опыта, который есть у старшего поколения, зато она лучше физически развита и легче обучается. Следует отметить, что в ВСУ уже сейчас активно призывают парней с момента наступления совершеннолетия. Поэтому, возможно, Уоллес имел в виду мобилизацию подростков от 16 лет. Несмотря на то, что это запрещено международными законами, Запад закроет на это глаза», – рассуждает собеседник.

    «Ситуация с призывом молодежи приведет к снижению численности населения Украины. Многочисленные смерти на фронте, уменьшение рождаемости, старение жителей страны, плохие образование и медицина, а также массовый исход беженцев за рубеж, могут привести к очень серьезным демографическим последствиям», – подчеркнул он.

    «Отдельно следует отметить фактор реабилитации украинских военных, вернувшихся с фронта. Они морально или даже физически покалечены, им требуется медицинская помощь, которая не оказывается в должной мере. Все это приведет к росту употребления наркотиков и суицидам. Также следует ожидать прогрессирования криминала», – отмечает эксперт.

    «С этической точки зрения защищать свою страну правильно в любом возрасте. Однако тут принципиально важно, что речь должна идти об интересах собственного государства. Украина же воюет не за себя. Аморально отправлять молодежь на смерть ради интересов западных стран», – резюмировал Скачко.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. В своей статье, опубликованной в The Telegraph, Уоллес подчеркнул, что офису Зеленского пришло время переоценить масштабы мобилизации, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах.

    Экс-глава Минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Напомним, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что всеобщая мобилизация в стране привела к страшным последствиям. По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война.

    Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет». При этом он убежден, что потери ВСУ не пропорциональны их «достижениям».

    Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования Виталия Бережного на сессии горсовета. Тот заявлял, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о демографической ситуации на Украине. Эксперты отмечали старение населения страны, а также его существенное сокращение за счет миграции.

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    3 октября 2023, 09:28
    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову

    СК заочно предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову за теракты в России

    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет предъявил представителям высшего военного руководства Украины, в том числе начальнику главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кириллу Буданову, заочное обвинение в совершении террористических актов на российской территории, сообщили в пресс-службе СК.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что следствие собрало доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению более 100 ударов с воздуха с применением БПЛА по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

    Обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) заочно предъявлены, помимо Буданова, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Кроме того, СК установил, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.

    Планируется объявить обвиняемых в розыск и заочно арестовать.

    В Кремле ранее заявляли, что большинство украинских дронов нейтрализуются российскими военными, принимаются меры для минимизации атак.

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    3 октября 2023, 03:41
    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

    Дипломат Захарова сыронизировала о «намерении» главы МИД Германии Бербок пригласить Россию в Евросоюз

    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» означают вступление России в сообщество.

    Комментируя заявления Бербок, Захарова предположила в своем Telegram-канале, что «мы вступаем в ЕС».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также предположила, что главы МИД Германии забыла добавить о необходимости «развернуться на 360 градусов». Таким образом Захарова напомнила февральское высказывание Бербок, когда она выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине «на 360 градусов», имея в виду разворот на 180.

    В понедельник глава МИД Германии заявила в Киеве, что Евросоюз скоро якобы будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

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    3 октября 2023, 09:45
    Российские бойцы взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие Южной группировки ВС России на Северском направлении взяли штурмом опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В результате атаки, по данным военного ведомства, были уничтожены шесть украинских националистов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на Купянском направлении.

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