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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

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    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    6 комментариев
    3 октября 2023, 11:19

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

    Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

    Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.

    2 октября 2023, 15:29
    Названа цель обстрела Херсона украинскими военными

    Сальдо: ВСУ обстреляли Херсон, чтобы обвинить в разрушениях российскую армию

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины обстреливают жилые кварталы временно подконтрольного им Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Глава региона написал в своем Telegram-канале, что источники в Херсоне сообщают о намеренном обстреле Украиной жилых кварталов в городе, чтобы обвинить в них российскую армию.

    Так, по словам Сальдо, ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала, а утром киевские боевики обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы «Лилея».

    Губернатор также отметил, что по данным ВС России, после уничтожения артиллерии ВСУ в Приднепровском парке, 29 сентября противник специально подорвал парковое кафе «Золотой ключик», заснял разрушения на фото и видео, после чего начал «пропаганду» в стиле «разрушили мирный объект».

    Сальдо подчеркнул, что российские войска не стреляли по кафе, поскольку враг свои позиции после разгрома артиллерии там свернул.

    Ранее Сальдо сообщал о прибытии в Херсон журналистов немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных роликов о «пытках гражданских» якобы российскими военными.

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    2 октября 2023, 12:34
    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины

    Политолог Скачко: Уоллес призывает отправить молодых украинцев на смерть ради интересов Британии

    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заинтересованность Запада в затягивании украинского конфликта приводит к отправке в ряды ВСУ совсем молодых парней. Следование чужим интересам ведет Украину к стремительной депопуляции, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Британии призвали власти Украины брать в ВСУ больше молодежи, чтобы избежать замедления контрнаступления.

    «Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Им кажется, что так они смогут принудить Россию сесть за стол переговоров на выгодных для них условиях. И чтобы продолжать боевые действия, ВСУ нужны все новые люди», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Молодежь, в свою очередь, хорошо для этого подходит. Ей может не хватать опыта, который есть у старшего поколения, зато она лучше физически развита и легче обучается. Следует отметить, что в ВСУ уже сейчас активно призывают парней с момента наступления совершеннолетия. Поэтому, возможно, Уоллес имел в виду мобилизацию подростков от 16 лет. Несмотря на то, что это запрещено международными законами, Запад закроет на это глаза», – рассуждает собеседник.

    «Ситуация с призывом молодежи приведет к снижению численности населения Украины. Многочисленные смерти на фронте, уменьшение рождаемости, старение жителей страны, плохие образование и медицина, а также массовый исход беженцев за рубеж, могут привести к очень серьезным демографическим последствиям», – подчеркнул он.

    «Отдельно следует отметить фактор реабилитации украинских военных, вернувшихся с фронта. Они морально или даже физически покалечены, им требуется медицинская помощь, которая не оказывается в должной мере. Все это приведет к росту употребления наркотиков и суицидам. Также следует ожидать прогрессирования криминала», – отмечает эксперт.

    «С этической точки зрения защищать свою страну правильно в любом возрасте. Однако тут принципиально важно, что речь должна идти об интересах собственного государства. Украина же воюет не за себя. Аморально отправлять молодежь на смерть ради интересов западных стран», – резюмировал Скачко.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. В своей статье, опубликованной в The Telegraph, Уоллес подчеркнул, что офису Зеленского пришло время переоценить масштабы мобилизации, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах.

    Экс-глава Минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Напомним, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что всеобщая мобилизация в стране привела к страшным последствиям. По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война.

    Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет». При этом он убежден, что потери ВСУ не пропорциональны их «достижениям».

    Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования Виталия Бережного на сессии горсовета. Тот заявлял, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о демографической ситуации на Украине. Эксперты отмечали старение населения страны, а также его существенное сокращение за счет миграции.

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    3 октября 2023, 09:45
    Российские бойцы взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие Южной группировки ВС России на Северском направлении взяли штурмом опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В результате атаки, по данным военного ведомства, были уничтожены шесть украинских националистов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на Купянском направлении.

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    3 октября 2023, 07:16
    ВСУ обстреляли поселок в Брянской области снарядами с кассетной боевой частью

    Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами, повредив несколько жилых домов, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами. Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, однако нескольких жилых домовладений и хозяйственных построек повреждения получили. По словам губернатора, обследование территории поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.

    Во вторник ночью российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью.

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    2 октября 2023, 14:43
    На Донецком направлении отражено три атаки ВСУ
    На Донецком направлении отражено три атаки ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Красногоровки, Невельского и Андреевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За сутки боевых действий потери противника на этом направлении составили до 180 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины возле Червоной Дибровы и Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация» и две гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.

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    3 октября 2023, 07:56
    В Китае сочли реакцию Глобального Юга на СВО неожиданной для США

    CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Реакция Глобального Юга на украинский конфликт застигла США врасплох, которые привыкли к диктату и недооценили рост влияния развивающихся стран, пишет обозреватель Имран Халид в статье для китайского CGTN.

    Халид утверждает, что с начала конфликта на Украине многие страны Глобального Юга воздерживаются от открытого принятия чьей-либо стороны. По версии автора статьи, подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя издания, со времен холодной войны многие развивающиеся государства соблюдают укоренившуюся традицию «неприсоединения», при этом украинский конфликт еще более обострил противоречия между Глобальным Севером и Югом.

    Халид считает, что отличительной чертой современного варианта политики «неприсоединения» является ее усиление в период, когда Глобальный Юг обладает значительно большим влиянием, чем в предыдущие десятилетия. «Вашингтон, похоже, был застигнут врасплох подобной реакцией», – отмечает обозреватель.

    По мнению автора, экономическое усиление наделяет «неприсоединившиеся» страны более значительными рычагами глобального влияния, позволяя им выдвигать собственные инициативы, – что раньше «казалось немыслимым».

    Обозреватель выразил уверенность, что на Глобальном Юге бытует мнение о том, что жизни людей, проживающих в Европе и США, почему-то считаются более ценными, чем жизни тех, кто был вовлечен в давние конфликты: в Африке, на Ближнем Востоке или в любой другой горячей точке, которую только можно привести в пример.

    В результате возрождение политики «неприсоединения» в ее современной «активной» форме подчеркивает преобладающее на Глобальном Юге разочарование в традиционном «либеральном международном порядке», проповедуемом Западом, резюмирует автор.

    Ранее Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС.

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    2 октября 2023, 15:14
    Названы сроки принятия решения по иску Украины против России

    Названы сроки принятия решения по рассмотрению иска Украины против России в ООН

    Tекст: Кристина Цыцура

    Решение по рассмотрению иска Украины против России от февраля 2022 года, связаного с проведением СВО, может быть принято в апреле, заявили в пресс-службе Международного суда ООН в Гааге.

    «В среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний», – сообщили в инстанции, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России. Он касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного права. Россия 3 октября 2022 года выдвинула возражение против юрисдикции суда.

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    2 октября 2023, 14:15
    В Британии заявили, что ВСУ могут ударить ракетами Storm Shadow по войскам России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Армия Украины может применять ракеты Storm Shadow для ударов по российским войскам, заявил глава Минобороны Британии Грант Шэппс.

    Отмечается, что речь идет об ударах по территории новых регионов России, передает RT со ссылкой на Daily Express.

    Также Шэппс потребовал продолжать поддерживать Украину.

    Ранее глава ведомства заявил о планах разместить британские войска на Украине, но позже британский премьер Риши Сунак опроверг это.

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    2 октября 2023, 13:27
    В США рассказали об эффективной работе российских дронов против снайперов ВСУ

    NYT: Российские беспилотники эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские дроны и тепловизоры способны выявить позиции даже хорошо замаскированных украинских снайперов, сообщают американские СМИ.

    Украинские военные рассказали газете The New York Times, что российские беспилотники легко фиксируют в том числе «пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м – прим. ВЗГЛЯД) в секунду», передает ТАСС.

    В статье американского издания говорится, что в результате «за каждое нажатие на курок приходится платить».

    Украинские военные также рассказали газете о профессионализме российских снайперов. Так, по словам одного из солдат ВСУ, у России «есть отличные ребята, эффективные». Он призвал не недооценивать соперника.

    В конце сентября сообщалось, что российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов.

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    3 октября 2023, 06:03
    ВС России сорвали семь атак ВСУ у Торского выступа и Серебрянского лесничества

    ВС России сорвали семь атак штурмовиков ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Никитин

    Российский войска сорвали семь атак штурмовых групп ВСУ и украинских националистов на краснолиманском направлении в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

    Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск при поддержке артиллерии, штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. В Минобороны уточнили, что противник потерял более 60 военнослужащих, боевую бронированную машину и автомобиль пикап, передает ТАСС.

    В минувшее воскресенье российские войска отразили три атаки ВСУ и украинских националистов на краснолиманском направлении.

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    3 октября 2023, 03:15
    Министр обороны Эстонии не смог назвать число воюющих за ВСУ эстонцев

    Министр обороны Эстонии Певкур не смог назвать число воюющих на стороне ВСУ эстонцев

    Tекст: Антон Никитин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что в Таллине не могут сказать, сколько эстонцев принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Министр обороны Эстонии заявил порталу государственного телерадиовещания ERR, что воюющие на Украине иностранные бойцы могут быть практически во всех подразделениях. По его словам, у граждан Эстонии нет никакой обязанности заявлять о себе в случае отъезда на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Если кто-то сообщил, то мы об этом знаем, но сейчас никто не приходил ни в посольство, ни в минобороны, чтобы сказать, что он ушел воевать на стороне Украины», – заявил Певкур.

    Кроме того, по словам эстонского чиновника, раньше в вооруженных силах Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные воины, и в каких подразделениях они состоят, но потом Украина кардинально изменила свое отношение.

    Накануне стало известно, что около города Лиман в ДНР ликвидирован эстонский наемник.

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    3 октября 2023, 06:20
    Саперы 1-й танковой армии подключили роботов к разминированию линии фронта в ЛНР

    Саперы 1-й гвардейской танковой армии задействовали роботов для разминирования населенных пунктов у линии фронта в ЛНР

    Tекст: Антон Никитин

    Саперы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа используют специальных роботов для разминирования населенных пунктов у линии фронта в Луганской народной республике, рассказал командир саперного взвода с позывным Кельвин.

    Как пояснили саперы, робот управляется дистанционно и используется для уничтожения частей кассетных боеприпасов, применяемых ВСУ для дистанционного минирования населенных пунктов у линии фронта в ЛНР, передает РИА «Новости».

    «Наехали катком на боеприпас, разминировали, порвали каток. У нас есть взаимозаменяемы катки. Меняем катки и продолжаем работать дальше. Этот каток – цена чьей-то жизни», – рассказал командир саперного взвода с позывным «Кельвин».

    В минувшее воскресенье бойцы 1-ой гвардейской танковой армии взяли в плен две группы мобилизованных солдат ВСУ под Артемовском.

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    3 октября 2023, 00:59
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат

    Tекст: Антон Никитин

    Система ПВО уничтожила над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предотвратив очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на территории России, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что около 23.30 дежурные средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предотвратив попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Напомним, 30 сентября при атаке беспилотника ВСУ на город Трубчевск в Брянской области пострадал мирный житель.

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    2 октября 2023, 13:55
    Путин назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. На встрече с руководителем Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло глава государства потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле.

    «Прошу вас сохранять внимание к теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и ребят, которые находятся на передовой, поэтому, пожалуйста, сохраняйте внимание, причем личное внимание. И к семьям ребят», – передает ТАСС слова Путина.

    «Обязательно», – заверил глава республики.

    Меняйло доложил о том, как в регионе ведется работа по социальному обеспечению семей участников специальной военной операции.

    На прошлой неделе Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека.

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    3 октября 2023, 10:10
    Гагин: ВС России уничтожили два опорных пункта ВСУ под Урожайным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы уничтожили два опорных пункта ВСУ около Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    По его словам, на Времевском выступе российские подразделения ударами артиллерии уничтожили два украинских опорника, передает ТАСС. Советник подчеркнул, что силы России смогли улучшить позиции, значительно расширив зону контроля.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

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