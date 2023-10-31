31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Бойцы из Дагестана призвали земляков присоединиться к ним на фронте
Бойцы из Дагестана разных национальностей обратились к дагестанцам с призывом прекратить беспорядки в республике, а вместо этого приехать и повоевать вместе.
«Мы одно из штурмовых подразделений на Донецком направлении. (…) Мы все из Дагестана, воюем здесь, защищаем интересы Российской Федерации и наших людей. (…) Мы верим, что наш дагестанский народ мудр и не поддается на провокации врага. Если хотите бороться с настоящим врагом, присоединяйтесь к нам, повоюем вместе», – сказали бойцы.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Глава республики предложил задержанным в ходе беспорядков отправиться добровольцами в зону СВО, чтобы «отмыться от позора».
Президент Владимир Путин заявил в понедельник, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб. Российский лидер подчеркнул, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.
В Кремле заверили, что события в аэропорту Махачкалы по итогам следственных действий будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем.