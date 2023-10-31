Песков: События в Махачкале проанализируют, чтобы исключить такое в будущем

Tекст: Вера Басилая

Отвечая на вопрос, последуют ли оргвыводы по ситуации в Махачкале, Песков заявил, что соответствующие органы будут предпринимать следственные действия, после чего будет сделан анализ ситуации, передает ТАСС.

Он также пояснил, что о конкретных поручениях по итогам совещания у президента России Владимира Путина сказать не может, поскольку мероприятие носило закрытый характер.

Вместе с тем Песков заявил, что будут усилены меры по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций.

Ранее Путин на совещании по погромам в аэропорту Махачкалы заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

Президент также заявил, что беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.