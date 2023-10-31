31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.0 комментариев
Песков: События в Махачкале проанализируют, чтобы исключить такое в будущем
События в аэропорту Махачкалы по итогам следственных действий будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, последуют ли оргвыводы по ситуации в Махачкале, Песков заявил, что соответствующие органы будут предпринимать следственные действия, после чего будет сделан анализ ситуации, передает ТАСС.
Он также пояснил, что о конкретных поручениях по итогам совещания у президента России Владимира Путина сказать не может, поскольку мероприятие носило закрытый характер.
Вместе с тем Песков заявил, что будут усилены меры по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций.
Ранее Путин на совещании по погромам в аэропорту Махачкалы заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.
Президент также заявил, что беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб.