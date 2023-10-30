В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.