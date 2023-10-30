Экс-советник Кучмы заявил о настрое украинцев «менять ситуацию»

Экс-советник Кучмы Соскин: Если президент Украины Зеленский не остановится, то украинцам придется «менять ситуацию»

Tекст: Антон Никитин

Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Украины нет средств и мужчин для прорыва, передает РИА «Новости».

По его словам, люди, которые не умеют стрелять, которые не воевали, определились, они говорят: «мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», «вы сами там давайте».

Бывший советник Леонида Кучмы предупредил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию». «И вертолет не поможет, и ничего не поможет», – подчеркнул Соскин.

Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.