  • Новость часаХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    7 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    15 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 14:10

    Илон Маск пошутил про военные базы США у границы с Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Американский предприниматель Илон Маск опубликовал мем* в соцсетях, где высмеивается расположение американских военных баз вокруг территории Ирана.

    В меме* указано: «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну», передает РИА «Новости».

    Также миллиардер прокомментировал изображение словами «Ох, какая Ирания».

    Ранее Белый дом заявил о нежелании США ухудшать отношения с Ираном.

    Напомним, Reuters сообщал, что американские F-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. Эти склады якобы принадлежали Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    После этого появилась информация о нападении на американскую военную базу в Ираке шиитских беспилотников.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    25 октября 2023, 21:32
    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса

    Республиканец Джонсон избран спикером Палаты представителей Конгресса США

    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель Майк Джонсон, представляющий партию республиканцев от штата Луизиана, избран спикером Палаты представителей Конгресса США.

    При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы, передает ТАСС.

    Большинство республиканцев по итогам прошедшего закрытого голосования поддержало выдвижение конгрессмена Джонсона на должность спикера Палаты представителей.

    Отметим, что этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон имеет самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 21:57
    Байден уведомил Иран о готовности США ответить на атаки по базам США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся, заявил президент США Джо Байден.

    Также американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе сказал, что на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопрос отсрочки наземной операции в Газе. Это необходимо для освобождения заложников, сказал Байден, передает ТАСС.

    По словам Байдена, он указал Нетаньяху, «что если представляется возможным безопасным образом освободить их, то это должно быть сделано». Но он подчеркнул, что не требовал этого.

    Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (13)
    26 октября 2023, 13:30
    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине

    Ряд сенаторов-республиканцев в США представили проект, позволяющий «передать миллиарды» Израилю

    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине
    @ Cliff Owen/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд американских сенаторов-республиканцев представил законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить «передать «миллиарды» долларов Тель-Авиву, а не Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.

    Согласно информации американского издания, «передача миллиардов» долларов Израилю, а не Украине лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации президента США Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов, призванное увеличить финансирование Киева, передает РИА «Новости».

    Как отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Роджер Маршалл, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину.

    При этом за разделение финансирования выступили в том числе сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.

    В статье подчеркивается, что такое разделение предотвратит «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где число республиканцев, выступающих против финансирования Киева, растет и уже составляет более половины партийцев.

    Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (10)
    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (16)
    26 октября 2023, 04:36
    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Американский миллиардер Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего Вашингтон за предоставление помощи Украине.

    Сакс напомнил в сообщении в соцсети X, что в прошлом году Вашингтон выделил Киеву 100 млрд долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление. В результате линия фронта почти не изменилась, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил, что теперь в округе Колумбия утверждают, что сделать это позволят еще 60 млрд долларов. Он отметил, что поверить в это может только «дурак».

    Маск написал под сообщением Сакса: «Там полно дураков».

    Накануне спикером Палаты представителей Конгресса США избрали республиканца Майка Джонсона. Ранее республиканцы заявили об «антиукраинской» позиции Джонсона.

    Коментарии (3)
    26 октября 2023, 21:52
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

    Он отметил, что ему нечего сказать об этом возможном процессе, несмотря на «активные усилия» со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Столичный суд арестовал журналиста в конце марта.

    Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Защита считает, что гражданин США стал жертвой провокации. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что американская сторона ранее сделала «серьезное предложение» российской по обмену Уилана.

    Коментарии (3)
    25 октября 2023, 15:36
    Названа дата голосования по ближневосточным резолюциям России и США

    Постпредство Бразилии: Голосование по резолюциям России и США о Ближнем Востоке пройдет 25 октября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Голосование в Совбезе ООН по проектам ближневосточной резолюции, подготовленным Россией и США, планируется провести 25 октября, сообщило бразильское постпредство при организации.

    Голосование по американскому проекту назначено на среду, 25 октября, на 22.00 мск, сообщили в постоянном представительстве Бразилии в ООН, передает ТАСС. Голосование по российскому проекту резолюции также пройдет 25 октября.

    Ранее Fox News сообщал, что США по требованию России убрали упоминание Ирана и его предполагаемых связей с группировками на Ближнем Востоке из своего проекта резолюции в Совбезе ООН по палестино-израильскому конфликту. В российском проекте содержится призыв к конфликтующим сторонам к немедленному прекращению огня.

    Коментарии (2)
    26 октября 2023, 10:56
    WP: Байден рассматривает возможность удара по связанным с Ираном группировкам
    WP: Байден рассматривает возможность удара по связанным с Ираном группировкам
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден рассматривает возможность удара по ближневосточным группировкам, якобы связанным с Ираном, в ответ на атаки на американские силы в регионе, сообщили источники газеты The Washington Post.

    Источники газеты указали, что Байден взвешивает аргументы за и против ответного шага, власти США учитывают, что на фоне палестино-израильского конфликта в силу вступили и другие факторы, поэтому необходимо «оставаться в курсе происходящего в регионе», передает ТАСС.

    По словам бывшего главы Центрального командования ВС США Джозефа Вотела, после отправки на Ближний Восток дополнительных сил и техники США должны отвечать на угрозы для американских военных.

    Законодатель от штата Массачусетс Сет Моултон заявил изданию, что определенные силы на Ближнем Востоке «хотят войны», но ему кажутся неразумными заявления, которые могут втянуть США в военные действия.

    По мнению эксперта Фонда защиты демократии Брэдли Боумана, США необходимо нанести авиаудары по боевикам в Сирии, иначе нападений на американских военных станет больше.

    Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

    Напомним, Байден заявил, что Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся.

    СМИ сообщали, что президент США опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.

    Коментарии (4)
    25 октября 2023, 19:50
    Глава Российского союза ветеранов назвал причины роста эффективности российской ПВО

    Глава Российского союза ветеранов Азаров: Уничтожением авиации противника мы предвосхищаем поставки F-16 на Украину

    Глава Российского союза ветеранов назвал причины роста эффективности российской ПВО
    @ Денис Беляев/Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Благодаря оперативному взаимодействию военных и конструкторов, нам удается качественно совершенствовать технику и добиваться новых успехов в зоне СВО. На это указывает и масштабное уничтожение авиации противника, сказал газете ВЗГЛЯД глава Российского союза ветеранов Виталий Азаров. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 24 самолетов ВСУ.

    «Россия хочет мира, поэтому всегда готовится к войне. Так было на протяжении всей нашей истории. И в ходе нынешней спецоперации мы учимся буквально на ходу. Любые боевые действия – это горе. Но поскольку избежать этого невозможно, СВО нужно понимать в том числе как испытательную площадку для наших бойцов, техников, инженеров, конструкторов. Все они показали наивысший потенциал», – пояснил генерал-полковник Виталий Азаров, председатель Российского союза ветеранов.

    «Мы знаем, что участвующие в СВО механики-водители и командиры танков после боевых столкновений рассказывают техническим специалистам, что нужно доработать и как улучшить работу боевых машин. Все то же самое происходит и с системами ПВО. В итоге Россия научилась эффективнее работать по воздушным целям. Поэтому мы видим беспрецедентные успехи ВС РФ», – подчеркнул спикер.

    «Также мы являемся свидетелями позитивной перестройки российского ВПК. Президент Владимир Путин недавно говорил, что противник удивится нашему военно-техническому и кадровому прогрессу. Собственно, это мы сейчас и видим», – указал эксперт.

    «Уверен, после таких беспрецедентных показателей уничтожения самолетов в США и в странах НАТО зададутся вопросом: а хотят ли они, чтобы их техника, инструкторы, или даже пилоты F-16 нашли свое последнее пристанище в зоне СВО? Очевидно, это заставит задуматься США и НАТО о целесообразности дальнейшей военной поддержки Украины», – отметил собеседник.

    «Запад ведь очень рационален в этом вопросе. Им нужно не только загрузить свои мощности с помощью Украины, но и не нести репутационные потери. А тут получается, что грядущие поставки истребителей F-16 грозят недетской дискредитацией американской военной продукции. «Непобедимая» западная техника станет целью российской ПВО. Фактически тем самым мы портим предвыборную кампанию Джо Байдену», – резюмировал Азаров.

    Напомним, ранее российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета ВСУ за последние пять дней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенных государственных наград.

    В ходе этих атак Россия применила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

    По словам источника, стрельба С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 км, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    Ранее Минобороны сообщало, что за прошлую неделю российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили 12 украинских самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.

    Коментарии (0)
    25 октября 2023, 15:14
    США убрали упоминание об Иране из резолюции ООН по требованию Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    США убрали упоминание Ирана и его предполагаемых связей с группировками на Ближнем Востоке из финального проекта резолюции в Совбезе ООН по палестино-израильскому конфликту по требованию России, сообщил телеканал Fox News.

    Первый вариант резолюции содержал призыв к Тегерану к отказу от финансирования террористических группировок. А в более позднем варианте Иран не упоминается, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

    Авторы документа ограничились более абстрактными призывами к отказу от финансирования терроризма, в том числе в лице ХАМАС, ссылаясь на нормативы ООН.

    «Что касается резолюции, предложенной США, то постпредство России в ООН настаивало на том, чтобы убрать упоминания Ирана», – сообщил представитель американской миссии при ООН.

    Ранее свой проект резолюции по палестино-израильскому конфликту предложила Россия, но голосование 24 октября не состоялось, новая дата пока не назначена. В проекте Москва призвала конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 03:21
    Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу

    Глава МИД Ирана Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа

    Иран пригрозил США и Израилю «огнем» при продолжении атак на Газу
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на заседании десятой чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения атак на сектор Газа.

    «Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится», – приводит слова главы МИД Ирана ТАСС.

    Министр отметил, что Соединенные Штаты не только оказывают финансовую, военную и политическую поддержку Израилю, но и «управляют этой войной».

    «Мы решительно предостерегаем от неконтролируемых последствий неограниченной финансовой и военной поддержки Белым домом режима в Тель-Авиве, которая привела к увеличению интенсивности бомбардировок мирных палестинцев», – подчеркнул он.

    Глава МИД Ирана призвал немедленно прекратить убийства мирных людей и насильственное перемещение палестинцев. Он напомнил, что Иран также входит в регион Западной Азии «и нет никаких оговорок, когда речь заходит о безопасности дома», передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат призвал проголосовать «за мир и безопасность в Палестине, а не против женщин и детей», которые подвергаются атакам со стороны Израиля. «США должны перестать поддерживать геноцид в Газе и Палестине», – подчеркнул он, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.

    Напомним, в среду президент США Джо Байден предупредил Иран о готовности Соединенных Штатов ответить на атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 11:08
    Американский разведчик: США поставили крест на Украине

    Экс-разведчик Риттер: США поставили крест на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отметил, что только что избранный спикером Палаты представителей США Майк Джонсон в своей первой же речи призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине. «Это конец. Для Украины все кончено», – приводит его слова РИА «Новости».

    Вскоре киевский режим лишится американского финансирования, считает он. Кроме того, ВСУ, по словам эксперта, терпят поражение на поле боя.

    «Думаю, они (США – прим. ВЗГЛЯД) поставили крест на Украине», – заключил бывший разведчик.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что избрание 51-летнего политика Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей стало катастрофой сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

    Коментарии (0)
    28 октября 2023, 12:17
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России

    Экс-чиновница Белого дома Хилл заявила, что конфликт на Украине складывается в пользу Путина

    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин понимает, что украинский конфликт складывается в его пользу, выразила мнение изданию Foreign Policy экс-директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл.

    По ее словам, противостояние становится внутренней проблемой для многих стран, в этой связи президент России понимает, что это может подорвать поддержку Киева и подтолкнуть его к началу переговоров на условиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Хилл отметила, что в американском бюджете украинская проблема уже объединена с конфликтом на Ближнем Востоке.

    По мнению экс-чиновницы Белого дома, Запад сам стал жертвой завышенных ожиданий касательно украинского контрнаступления.

    Хилл добавила, что в США нужен был «более разумный разговор о возможностях ВСУ», так как российские военные действительно закрепились на «сотни километров противотанковой обороны и мин».

    Ранее британская газета The Telegraph отметила, что влияние Путина на мировой арене раздражает главу Белого дома Джо Байдена, а Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию.

    Коментарии (3)
    27 октября 2023, 05:59
    Глава Пентагона заявил о ударах ВС США по связанным с Ираном объектам в Сирии

    Глава Пентагона Остин: ВС США по распоряжению Байдена нанесли удары по связанным с Ираном объектам на территории Сирии

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы (ВС) США по распоряжению американского президента Джо Байдена нанесли удары по двум связанным с Ираном объектам на территории Сирии, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Глава Пентагона заявил, что по приказу президента Байдена Вооруженные силы США «в целях самообороны» нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, использовавшимся Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) и связанными [с ним] группировками», передает ТАСС.

    По версии главы американского военного ведомства, «эти высокоточные удары в целях самообороны являются ответом на серию продолжающихся и в основном безуспешных вылазок против личного состава США в Ираке и Сирии, предпринимающихся с 17 октября военизированными группировками, связанными с Ираном».

    По словам Остина, Байден распорядился предпринять эти действия, «чтобы ясно дать понять, что США не потерпят подобных атак», будут защищать своих граждан и интересы.

    Как утверждает глава Пентагона, в результате этих вылазок легкие ранения получил 21 американский военнослужащий, однако все они уже вернулись в строй.

    По данным, которые изложил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, за период с 17 по 26 октября силы США и западной коалиции 12 раз подверглись нападению беспилотников-«камикадзе» и ракет в Ираке и четыре раза – в Сирии. По версии Райдера, эти вылазки совершили военизированные группировки, поддерживаемые Ираном. «Мы считаем Иран несущим ответственность за эти группировки», – добавил пресс-секретарь Пентагона.

    Перед этим на военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремели взрывы.

    Напомним, в среду президент США Джо Байден предупредил Иран о готовности Соединенных Штатов ответить на атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Коментарии (8)
    Главное
    Венгрия отказалась поддержать 12-й пакет санкций ЕС, если туда войдут нефть и газ
    Число жертв аварии на шахте Казахстана достигло 28 человек
    Армия Израиля ликвидировала главу воздушных сил ХАМАС
    Байден назвал удары по Сирии соответствующими Уставу ООН
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    Гособвинение запросило для брата вдовы Лужкова 7,5 лет заключения

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............