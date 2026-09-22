Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Российский рынок акций начал утреннюю сессию с роста
Индекс Мосбиржи вырос на 0,32% на старте утренних торгов вторника
Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии вторника растет примерно на 0,3% по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Российский рынок акций на старте утренней торговой сессии вторника продемонстрировал рост примерно на 0,3% по главному индексу, передает РИА «Новости». К 7:03 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) увеличился на 0,32% по сравнению с предыдущим закрытием.
Показатель достиг отметки 2265,26 пункта. Утренние торги на рынке акций Московской биржи проходят с 6:50 до 9:00 по московскому времени.
Основная сессия длится с 9:00 до 19:00. Именно в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В течение всего торгового дня для информирования участников рынка рассчитывается индекс с дополнительным кодом, который совпадает с основным показателем во время главной сессии.