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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Вильнюс стал на треть славянским городом
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    25 октября 2023, 15:14

    США убрали упоминание об Иране из резолюции ООН по требованию Москвы

    Tекст: Кристина Цыцура

    США убрали упоминание Ирана и его предполагаемых связей с группировками на Ближнем Востоке из финального проекта резолюции в Совбезе ООН по палестино-израильскому конфликту по требованию России, сообщил телеканал Fox News.

    Первый вариант резолюции содержал призыв к Тегерану к отказу от финансирования террористических группировок. А в более позднем варианте Иран не упоминается, передает ТАСС со ссылкой на телеканал.

    Авторы документа ограничились более абстрактными призывами к отказу от финансирования терроризма, в том числе в лице ХАМАС, ссылаясь на нормативы ООН.

    «Что касается резолюции, предложенной США, то постпредство России в ООН настаивало на том, чтобы убрать упоминания Ирана», – сообщил представитель американской миссии при ООН.

    Ранее свой проект резолюции по палестино-израильскому конфликту предложила Россия, но голосование 24 октября не состоялось, новая дата пока не назначена. В проекте Москва призвала конфликтующие стороны к немедленному прекращению огня.

    25 октября 2023, 11:20
    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности

    Рябков: Россия получила от США предложения по стратегической стабильности

    Москва получила от США предложения по стратегической стабильности
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты направили России предложения по вопросам стратегической стабильности в неофициальной форме – в формате non-paper, Москва занимается их изучением, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что анализ предложений США осуществляется в межведомственном формате. Он отметил, что элементов новизны в предложениях нет, это сведенная воедино «известная позиция», передает ТАСС.

    «Мы в спокойном ключе это изучаем и в должный момент американцам ответим», – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

    При этом Рябков отметил, что считать это каким-то возобновлением диалога между Россией и США нельзя. По его словам, американская сторона предлагает поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями на систематическую основу, при этом делать это Вашингтон хочет «в отрыве от всего происходящего». Россия к такому не готова, подчеркнул Рябков.

    Он отметил, что без изменений глубоко фундаментального враждебного курса в отношении России со стороны США возвращение к диалогу по стратстабильности, включая тематику СНВ, просто невозможно.

    Между тем в среду Совет Федерации единогласно одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Коментарии (39)
    25 октября 2023, 21:32
    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса

    Республиканец Джонсон избран спикером Палаты представителей Конгресса США

    В США избран спикер Палаты представителей Конгресса
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Законодатель Майк Джонсон, представляющий партию республиканцев от штата Луизиана, избран спикером Палаты представителей Конгресса США.

    При голосовании он получил более 220 голосов, что достаточно для победы, передает ТАСС.

    Большинство республиканцев по итогам прошедшего закрытого голосования поддержало выдвижение конгрессмена Джонсона на должность спикера Палаты представителей.

    Отметим, что этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Джонсон имеет самую низкую оценку в рейтинге американских законодателей, созданном консервативной группой Republicans for Ukraine.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 14:14
    Кедми объяснил резкую критику Израиля в адрес генсека ООН Гутерриша

    Яков Кедми: ООН и Гутерриш, в отличие от России, не могут помочь урегулировать конфликт Израиля и ХАМАС

    Кедми объяснил резкую критику Израиля в адрес генсека ООН Гутерриша
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Антониу Гутерриш, в отличие от России, никак не может помочь разрешению нынешнего кризиса, отсюда и критика в его адрес. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее Израиль потребовал отставки генсека ООН, потому что «сейчас не время для сбалансированного подхода». С другой стороны, МИД Израиля выразил надежду на то, что Россия займет «более сбалансированную позицию» по конфликту на Ближнем Востоке.

    «Слова Гутерриша объясняются его неграмотностью и отсутствием знаний об элементарных вещах. Это свойственно обывателям в западных странах, здесь не стоит искать политической подоплеки. Израиль возмущен тем, что генсек ООН назвал Газу оккупированной территорией, хотя в секторе нет наших войск. Последние солдаты ушли оттуда в 2005-м», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Более того, мы поставляли в Газу электричество, топливо и продукты питания. Многие жители сектора приезжали работать к нам. Блокада была введена только для того, чтобы освободить заложников. Теперь Гутерриш по своей глупости все извращает. Этим и объясняется столь резкая позиция Израиля», – отмечает собеседник.

    «Санкции против ООН не скажутся на ситуации в секторе Газа. Ограничения ввели, чтобы не пустить в страну тех сотрудников ООН, которые могут поддерживать связи с ХАМАС. Уже находившиеся на территории Израиля работники под них не попали. К тому же это объединение, как и его руководитель Гутерриш, никак не сможет решить существующий конфликт», – подчеркнул эксперт.

    «Россия – это другое дело. Она может попробовать принять участие в решении текущего конфликта, так как исповедует другую систему ценностей. Мы понимаем, что у Москвы свои интересы на Ближнем Востоке, связанные с мусульманскими странами, и не просим принять точку зрения Израиля. Однако позиция Кремля могла бы быть более сбалансированной», – акцентирует он.

    «Мы хотели бы от России более жесткого осуждения актов устрашения, проводимых боевиками, и признания ХАМАС террористической организацией. Во-вторых, было бы желательно более активное участие России в борьбе за освобождение заложников. В-третьих, нам необходимо признание Москвой того, что мы воюем не против Палестины, а против исламистского движения», – пояснил эксперт.

    «Израиль не вмешивался в конфликт России и Украины. Он не оказывал последней помощь. Мы не мировая держава и не считаем, что можем что-то решать по поводу данного противостояния. Москва же, напротив, может положительно повлиять на наши проблемы. Поэтому тот же Гутерриш настроен против Кремля, так как не хочет, чтобы тот принимал участие в урегулировании», – резюмировал Кедми.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытых дебатах Совета Безопасности, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, и это станет катастрофой. Без топлива будет невозможно доставить помощь, в больницах не будет электричества, а также невозможно будет очистить или даже перекачивать питьевую воду.

    Он также выразил серьезную озабоченность всеми нарушениями международного гуманитарного права и отметил, что ни одна сторона вооруженного конфликта не может быть выше его норм. Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку боевиков на Израиль 7 октября, но призвал помнить, что всему есть причины. «Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – сказал он.

    Данное заявление вызвало возмущение в Израиле. Постпред страны при ООН Гилад Эрдан указал, что Гутерриш потерял свою мораль и беспристрастность. Дипломат добавил, что раз генсек организации произнес ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли «не в вакууме», значит, смирился с терроризмом и оправдывает его.

    Также дипломат отметил, что правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН и ее представителями, «которые размещены в регионе».

    Позже Эрдан заявил, что Израиль будет отказывать в визах представителям ООН из-за позиции Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту. Также дипломат отказался встречаться с генсеком организации и призвал его уйти в отставку.

    Кроме того, во вторник министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отказался впредь встречаться с Гутерришем из-за обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, после 7 октября не осталось места для сбалансированного подхода, поэтому ХАМАС «должен быть стерт с лица земли». Ранее Гутерриш призвал к «действиям, чтобы положить конец кошмару», получившемуся в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    При этом, как пишет газета The Times of Israel, в израильском министерстве иностранных дел выразили надежду на то, что российские власти в ближайшее время займут «более сбалансированную» позицию после того, как на рассмотрение СБ ООН вносилась резолюция с призывом к прекращению огня. В том документе, который не был принят, не оказалось прямого осуждения действий ХАМАС.

    Коментарии (24)
    25 октября 2023, 21:57
    Байден уведомил Иран о готовности США ответить на атаки по базам США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся, заявил президент США Джо Байден.

    Также американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе сказал, что на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопрос отсрочки наземной операции в Газе. Это необходимо для освобождения заложников, сказал Байден, передает ТАСС.

    По словам Байдена, он указал Нетаньяху, «что если представляется возможным безопасным образом освободить их, то это должно быть сделано». Но он подчеркнул, что не требовал этого.

    Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден опасается, что наземная операция Израиля в секторе Газа не уничтожит ХАМАС, но принесет множество жертв.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 15:59
    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем

    Боррель: ЕС поддержал генсека ООН в его конфликте с Израилем, его слова о ХАМАС исказили

    Боррель поддержал генсека ООН в конфликте с Израилем
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз полностью поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем, подчеркнув, что его заявление о ХАМАС было искажено, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, ограничен в России) Боррель написал, что ЕС поддерживает работу Гутерриша в поддержку мира и гуманитарного обеспечения Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что генсек ООН безоговорочно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты ХАМАС 7 октября, но его слова исказили, передает ТАСС.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС. Он заявил о неверной интерпретации его слов.

    Напомним,  Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме». «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – заявил он.

    Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан после этого заявления генсека призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с ним. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает мощная волна протеста против ООН и как это соотносится с претензиями России к организации.

    Коментарии (20)
    25 октября 2023, 08:46
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    Конгрессмен США отреагировал на слова Шредера о срыве мирных переговоров России и Украины
    @ Jens Schicke/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Член Палаты представителей США Уоррен Дэвидсон назвал досадным вмешательство Вашингтона в переговоры между Россией и Украиной в 2022 году, о котором рассказал в интервью СМИ бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Дэвидсон в эфире Fox Business прокомментировал заявление Шредера, прозвучавшее в интервью Berliner Zeitung, о том, что Соединенные Штаты не позволили Украине продолжать переговоры о мире с Россией в прошлом году. Шредер говорил, что украинцам пришлось обсуждать все связанные с переговорами вопросы с представителями США, однако в итоге «ничего не произошло». «Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», – рассказывал экс-канцлер Германии.

    «Это досадно», – заявил Дэвидсон, отметив, что мирные переговоры должен вести сам Киев, а не Вашингтон.

    Конгрессмен считает, что США не должны использовать каждую возможность, чтобы ввязаться в войну вопреки желанию многих в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее Шредер назвал Крым частью истории России и заявил, что Украина не согласилась на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за того, что ей не позволили США.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 12:29
    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем

    Претендент на пост президента США Рамасвами предложил часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем

    В США захотели предложить России часть Украины в обмен на разрыв дружбы с Китаем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне нужно как можно скорее уладить украинский вопрос таким способом, при котором русскоговорящие регионы перешли бы в состав России, сказал претендент на выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Вашингтон, участвуя в ситуации на Украине «в военной сфере», сближает Москву и Пекин, США не нужно автоматически считать, что «Украина – это добро», сказал Рамасвами, передает ТАСС.

    В этой стране запретили 11 оппозиционных партий, телевизионные СМИ объединили в одну государственную структуру, а украинские власти «скрыто угрожали США не проводить выборы в этом году». Так Киев пытался истребовать с Вашингтона больше денег, указал политик.

    При этом президент Украины Владимир Зеленский «восхвалял нацистов», отметил Рамасвами.

    Необходимо предпринять шаги на «разумном пути к миру», принять обязательства в том, что Украина не вступит в НАТО. Эти договоренности также должны «заморозить линии контроля» там, где они сейчас, они должны обеспечить «передачу этих русскоговорящих регионов России».

    При этом это должно быть сделано «не бесплатно», России для этого нужно выйти из «военного союза с Китаем», это также можно использовать для того, чтобы прекратить «российское военное присутствие в Западном полушарии», считает Рамасвами.

    Союз Китая и России является «крупнейшей угрозой» для существования США, и российская сторона якобы «превосходит» США по ядерному потенциалу и по потенциалу в сфере гиперзвуковых ракет, заявил он.

    Китай же превосходит Соединенные Штаты по потенциалу на море, а современный уровень жизни в Америке зависит от экономики КНР, указал политик.

    Если называть всех врагами, и включать Россию в этот список, то это подталкивает ее к тому, что она «действует как враг», и США делают именно это. Это делается вместо того, чтобы идти в направлении трехстороннего миропорядка с США, Россией и Китаем, а не двустороннего, который выгоден Китаю при наличии России «в его лагере».

    США погрязли в украинском конфликте, киевский режим уже получил от Вашингтона гигантский объем артиллерийских боеприпасов, отметил Рамасвами.

    Ранее Рамасвами заявлял, что выход США из НАТО – разумная идея, также нужно пересмотреть членство США в ООН.

    Коментарии (33)
    25 октября 2023, 09:20
    Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН
    Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль будет отказывать в визах представителям ООН из-за позиции генсека всемирной организации Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан в эфире армейского радио «Галей ЦАХАЛ».

    Эрдан отказался встречаться с Гутерришем и призвал его уйти в отставку. Такую реакцию вызвало высказывание генсека ООН, где он осудил атаку ХАМАС, но напомнил, что у них были на это причины, передает ТАСС.

    Ранее Эрдан заявил, что  Гутерриш оправдывает терроризм, говоря о нападении ХАМАС на Израиль, произошедшем «не в вакууме».

    Напомним,  Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, это станет катастрофой. Кроме того, генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, отметив, что «важно также признать, что нападения ХАМАС произошли не в вакууме». «Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – заявил он.

    Коментарии (38)
    26 октября 2023, 13:30
    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине

    Ряд сенаторов-республиканцев в США представили проект, позволяющий «передать миллиарды» Израилю

    В США придумали, как передать миллиарды Израилю, а не Украине
    @ Cliff Owen/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд американских сенаторов-республиканцев представил законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволить «передать «миллиарды» долларов Тель-Авиву, а не Киеву, сообщает издание Wall Street Journal.

    Согласно информации американского издания, «передача миллиардов» долларов Израилю, а не Украине лишний раз подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается гораздо более крупное предложение администрации президента США Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов, призванное увеличить финансирование Киева, передает РИА «Новости».

    Как отметил сенатор-республиканец от штата Канзас Роджер Маршалл, любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов в Украину.

    При этом за разделение финансирования выступили в том числе сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс, сенаторы от Юты Майк Ли и от Техаса Тед Круз.

    В статье подчеркивается, что такое разделение предотвратит «застревание» помощи Израилю в Палате представителей США, где число республиканцев, выступающих против финансирования Киева, растет и уже составляет более половины партийцев.

    Напомним, Байден направил в Конгресс страны запрос на сумму около 106 млрд долларов. Предлагается выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы»; 798 млн долларов – на помощь Киеву по линии ВВС США; 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация США запросила 14,3 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему США трудно найти 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 04:36
    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Американский миллиардер Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками»

    Маск назвал сторонников помощи Украине в Вашингтоне «дураками»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Американский миллиардер Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего Вашингтон за предоставление помощи Украине.

    Сакс напомнил в сообщении в соцсети X, что в прошлом году Вашингтон выделил Киеву 100 млрд долларов, утверждая, что это поможет провести успешное контрнаступление. В результате линия фронта почти не изменилась, передает РИА «Новости».

    Сакс отметил, что теперь в округе Колумбия утверждают, что сделать это позволят еще 60 млрд долларов. Он отметил, что поверить в это может только «дурак».

    Маск написал под сообщением Сакса: «Там полно дураков».

    Накануне спикером Палаты представителей Конгресса США избрали республиканца Майка Джонсона. Ранее республиканцы заявили об «антиукраинской» позиции Джонсона.

    Коментарии (3)
    25 октября 2023, 17:30
    Гутерриш заявил о неверной интерпретации его слов про ХАМАС
    Гутерриш заявил о неверной интерпретации его слов про ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отверг обвинения в оправдании действий палестинского движения ХАМАС.

    Он заявил журналистам, что шокирован тем, как наверно были интерпретированы его слова, прозвучавшие во время его выступления в СБ ООН. Гуттериш подчеркнул, что интерпретация противоположна его позиции, передает ТАСС.

    Ранее на заседании СБ ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ  «подвергается удушающей оккупации».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН. Организация подверглась беспрецедентной дипломатической атаке со стороны Тель-Авива и Анкары. С одной стороны, Израиль потребовал отставки генсека ООН и ввел санкции против организации. С другой стороны, президент Турции отметил, что ООН никто всерьез не воспринимает. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает столь мощная волна протеста против данной организации и как это соотносится с претензиями России к ООН.

    Напомним, Израиль решил провести оценку своих отношений с ООН после слов Гутерриша о нападении ХАМАС на Израиль, произошедшем «не в вакууме». Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку, а глава МИД еврейского государства отказался от встреч с генсеком ООН. В среду Эрдан заявил, что Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН из-за позиции Гутерриша по палестино-израильскому конфликту


    Коментарии (15)
    25 октября 2023, 13:47
    Появились данные о переброске США крупных сил на Ближний Восток

    FT: США перебросили на Ближний Восток крупные силы для сдерживания Ирана

    Появились данные о переброске США крупных сил на Ближний Восток
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США перебросили на Ближний Восток средства противовоздушной обороны, дополнительный персонал и корабли с целью сдерживания Ирана перед наземной операцией Израиля в секторе Газа, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на американских официальных лиц.

    По словам источника, у США есть свидетельства того, что определенные группы стремятся к эскалации, поэтому Вашингтон решил усилить военное присутствие в регионе, передает ТАСС.

    Меры по укреплению безопасности в регионе для «сдерживания» Ирана приняты после целого ряда нападений на базы США с 18 октября, в результате которых были ранены два десятка американских военнослужащих.

    Отставной генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США будет проще «сдерживать» силы, желающие обострить конфликт, по мере прибытия в регион американских войск.

    Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон запланировал развернуть порядка десяти систем противовоздушной и противоракетной обороны на иракской, сирийской территории и на территории стран Персидского залива.

    Коментарии (14)
    26 октября 2023, 21:52
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    Кирби: Вашингтон не ведет переговоры по обмену Уилана и Гершковича
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

    Он отметил, что ему нечего сказать об этом возможном процессе, несмотря на «активные усилия» со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Столичный суд арестовал журналиста в конце марта.

    Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Защита считает, что гражданин США стал жертвой провокации. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что американская сторона ранее сделала «серьезное предложение» российской по обмену Уилана.

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    27 октября 2023, 23:58
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта

    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    @ Manuel Elias/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, сообщают информационные агентства. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Документ был разработан группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию. На рассмотрение ГА ООН проект резолюции внесла Иордания. Резолюцию поддержали свыше 120 стран, включая Россию. 14 стран проголосовали против, 45 воздержались, передает ТАСС.

    Против голосовали Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонга, Фиджи, Науру. Среди стран, которые воздержались или не голосовали, были Албания, Канада, Болгария, Кипр, Дания, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия, Польша, Южная Корея, Румыния, Молдавия, Сербия, Украина, Британия, передает РИА «Новости».

    Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия». По его словам, «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил: «Мы решительно отвергаем отвратительный призыв Генеральной ассамблеи ООН к прекращению огня». По его словам, «Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ».

    Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что принятие резолюции – «это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизм». Он попросил Израиль и ХАМАС прислушаться к призыву ГА ООН о немедленном перемирии.

    Резолюция осуждает насилие как против палестинских, так и против израильских мирных граждан. В документе говорится о необходимости устойчивого гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению боевых действий, и немедленному «освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену», без предварительных условий.

    В документе говорится, что все стороны конфликта должны выполнять обязательства по гуманитарному праву, включая защиту мирных граждан и гражданских объектов. Также содержится требование немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в сектор Газа.

    Кроме того, указывается на необходимость сформировать механизм для обеспечения защиты палестинского гражданского населения.

    При этом Генассамблея ООН не приняла поправку Канады с осуждением «террористической атаки ХАМАС» к проекту резолюции – поправка не получила необходимого числа голосов (две трети) – ее поддержали 88 стран, против выступили 55, воздержались 23.

    Напомним, на заседании СБ ООН генсек ООН Антониу Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль. При этом он заявил, что «нападения ХАМАС произошли не в вакууме», поскольку палестинский народ «подвергается удушающей оккупации». Эрдан заявил, что Гутерреш потерял свою мораль и беспристрастность. По его словам, правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН. Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН. Управления верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Израиль и ХАМАС в военных преступлениях.

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