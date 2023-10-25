США убрали упоминание об Иране из резолюции ООН по требованию Москвы

Кедми объяснил резкую критику Израиля в адрес генсека ООН Гутерриша

Яков Кедми: ООН и Гутерриш, в отличие от России, не могут помочь урегулировать конфликт Израиля и ХАМАС

Tекст: Илья Абрамов

«Слова Гутерриша объясняются его неграмотностью и отсутствием знаний об элементарных вещах. Это свойственно обывателям в западных странах, здесь не стоит искать политической подоплеки. Израиль возмущен тем, что генсек ООН назвал Газу оккупированной территорией, хотя в секторе нет наших войск. Последние солдаты ушли оттуда в 2005-м», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Более того, мы поставляли в Газу электричество, топливо и продукты питания. Многие жители сектора приезжали работать к нам. Блокада была введена только для того, чтобы освободить заложников. Теперь Гутерриш по своей глупости все извращает. Этим и объясняется столь резкая позиция Израиля», – отмечает собеседник.

«Санкции против ООН не скажутся на ситуации в секторе Газа. Ограничения ввели, чтобы не пустить в страну тех сотрудников ООН, которые могут поддерживать связи с ХАМАС. Уже находившиеся на территории Израиля работники под них не попали. К тому же это объединение, как и его руководитель Гутерриш, никак не сможет решить существующий конфликт», – подчеркнул эксперт.

«Россия – это другое дело. Она может попробовать принять участие в решении текущего конфликта, так как исповедует другую систему ценностей. Мы понимаем, что у Москвы свои интересы на Ближнем Востоке, связанные с мусульманскими странами, и не просим принять точку зрения Израиля. Однако позиция Кремля могла бы быть более сбалансированной», – акцентирует он.

«Мы хотели бы от России более жесткого осуждения актов устрашения, проводимых боевиками, и признания ХАМАС террористической организацией. Во-вторых, было бы желательно более активное участие России в борьбе за освобождение заложников. В-третьих, нам необходимо признание Москвой того, что мы воюем не против Палестины, а против исламистского движения», – пояснил эксперт.

«Израиль не вмешивался в конфликт России и Украины. Он не оказывал последней помощь. Мы не мировая держава и не считаем, что можем что-то решать по поводу данного противостояния. Москва же, напротив, может положительно повлиять на наши проблемы. Поэтому тот же Гутерриш настроен против Кремля, так как не хочет, чтобы тот принимал участие в урегулировании», – резюмировал Кедми.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытых дебатах Совета Безопасности, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в считанные дни, и это станет катастрофой. Без топлива будет невозможно доставить помощь, в больницах не будет электричества, а также невозможно будет очистить или даже перекачивать питьевую воду.

Он также выразил серьезную озабоченность всеми нарушениями международного гуманитарного права и отметил, что ни одна сторона вооруженного конфликта не может быть выше его норм. Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку боевиков на Израиль 7 октября, но призвал помнить, что всему есть причины. «Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации», – сказал он.

Данное заявление вызвало возмущение в Израиле. Постпред страны при ООН Гилад Эрдан указал, что Гутерриш потерял свою мораль и беспристрастность. Дипломат добавил, что раз генсек организации произнес ужасные слова о том, что эти отвратительные нападения произошли «не в вакууме», значит, смирился с терроризмом и оправдывает его.

Также дипломат отметил, что правительство Израиля будет вынуждено провести оценку своих отношений с ООН и ее представителями, «которые размещены в регионе».

Позже Эрдан заявил, что Израиль будет отказывать в визах представителям ООН из-за позиции Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту. Также дипломат отказался встречаться с генсеком организации и призвал его уйти в отставку.

Кроме того, во вторник министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отказался впредь встречаться с Гутерришем из-за обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, после 7 октября не осталось места для сбалансированного подхода, поэтому ХАМАС «должен быть стерт с лица земли». Ранее Гутерриш призвал к «действиям, чтобы положить конец кошмару», получившемуся в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

При этом, как пишет газета The Times of Israel, в израильском министерстве иностранных дел выразили надежду на то, что российские власти в ближайшее время займут «более сбалансированную» позицию после того, как на рассмотрение СБ ООН вносилась резолюция с призывом к прекращению огня. В том документе, который не был принят, не оказалось прямого осуждения действий ХАМАС.